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Economía

La falta de energía limita el crecimiento económico de México

Le pone un techo al PIB por la baja inversión, pocos inventarios y mayor presión para la industria. La iniciativa privada será clave para cambiarlo.
mié 29 abril 2026 03:51 PM
electricidad mexico
La falta de capacidad energética y de inversión comienza a perfilarse como un límite para el crecimiento y la expansión industrial en México. (Victor Yee/Getty Images/iStockphoto)

La economía mexicana enfrenta un nuevo límite estructural para crecer: la energía. En un contexto de relocalización industrial y expectativas de mayor inversión, el rezago en infraestructura eléctrica, la limitada capacidad de almacenamiento y la dependencia externa comienzan a perfilarse como un freno para la expansión productiva del país.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México podría enfrentar hacia 2030 un déficit de generación eléctrica superior a 48,000 GWh, incluso bajo escenarios conservadores de demanda. Este faltante comprometería la llegada de industrias intensivas en energía, uno de los pilares del nearshoring.

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El sistema eléctrico mexicano comienza a perfilarse como un cuello de botella para el crecimiento, en un contexto de mayor demanda impulsada por la digitalización y el uso intensivo de tecnologías como la inteligencia artificial. S&P Global advierte que la capacidad del país “está teniendo dificultades para crecer al mismo ritmo que lo hace la demanda”, lo que ya se traduce en “bajos márgenes de reserva y precios volátiles” .

Para cerrar esta brecha, se requerirán al menos 36,000 MW adicionales en los próximos años, con inversiones superiores a 30,000 millones de dólares en generación y otros 12,000 millones en transmisión y distribución; sin embargo, la propia calificadora señala que la CFE enfrenta limitaciones financieras por su alto nivel de deuda y restricciones presupuestarias, lo que vuelve clave, pero incierta, la participación del sector privado para cubrir la demanda futura.

Además, la firma subraya que "el consumo de energía está estrechamente vinculado al crecimiento del PIB", por lo que un sistema eléctrico limitado puede convertirse en un freno estructural para la expansión económica.

La energía barata de EU tiene límites

El rezago en inversión energética se combina con una dependencia estructural del gas natural importado desde Estados Unidos, lo que deja a México expuesto a disrupciones externas. De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER), alrededor de 62% de la generación eléctrica del país se realiza con gas natural, mientras que la U.S. Energy Information Administration (EIA) estima que cerca de 70% del gas consumido en México es importado desde Estados Unidos.

Y si bien esta dependencia ha permitido acceder a uno de los combustibles más baratos del mundo, también ha limitado el desarrollo de infraestructura propia, particularmente en almacenamiento y diversificación de fuentes.

El riesgo de una interrupción deliberada en el suministro de gas desde Estados Unidos es limitado, debido a la propia dinámica del mercado energético. Explica que buena parte del gas que México importa corresponde a excedentes de producción en regiones como Texas, que, de no exportarse, tendrían que ser quemados o desaprovechados.

“Es un gas que, si no se envía a México, tendría que quemarse”, señala Óscar Ocampo, especialista del IMCO. En ese sentido, más que un riesgo geopolítico, el verdadero problema es la falta de infraestructura de almacenamiento en México para enfrentar disrupciones temporales.

No obstante, advierte que el principal riesgo no es la disponibilidad inmediata del gas, sino la falta de capacidad de respuesta ante contingencias. “El almacenamiento es el gran pendiente. Incluso con objetivos de cinco o hasta diez días de inventarios, no ha habido avances sustanciales”, señaló.

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Actualmente, México cuenta con inventarios energéticos de apenas cinco días, un nivel que reduce significativamente su margen de maniobra frente a choques externos.

Y, sobre el impulso de la Presidencia a la implementación del fracking para explotar reservas de gas natural, el investigador señaló que "no es una solución inmediata; los resultados podrían verse en una década”.

Impacto en manufacturas y PIB

La fragilidad energética no solo es un problema técnico: tiene implicaciones macroeconómicas. Un sistema con márgenes de reserva ajustados y precios volátiles —como advierte S&P Global— puede traducirse en mayores costos de producción, presiones inflacionarias y menor competitividad frente a otros países.

Además, en un contexto de relocalización industrial, la incertidumbre energética puede convertirse en un factor decisivo para empresas globales al momento de definir la ubicación de nuevas plantas, particularmente en industrias intensivas en electricidad, de acuerdo con estimaciones del IMCO.

En este contexto, organismos internacionales ya anticipan un crecimiento moderado para México. El Banco Mundial proyecta una expansión de apenas 1.3% en 2026 y 1.7% en 2027, mientras que estimaciones de centros de análisis sitúan el crecimiento incluso por debajo de 1.5%, niveles insuficientes para detonar una mejora sostenida en productividad.

Y de acuerdo con el más reciente Economic Survey de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el crecimiento potencial de México está estrechamente ligado al cierre de brechas en infraestructura, particularmente en energía, un factor que incide directamente en la productividad y la inversión. El organismo advierte que limitaciones en el suministro eléctrico y en su competitividad pueden restringir la expansión de sectores clave, en especial la manufactura, que es el principal motor del PIB.

A pesar de estas barreras, el nuevo esquema de inversión mixta en el sector eléctrico busca cerrar la brecha entre oferta y demanda, en un contexto donde la CFE enfrenta limitaciones financieras por su nivel de deuda y restricciones presupuestarias. De hecho, S&P Global considera que la participación privada será determinante para satisfacer la demanda futura, aunque advierte que la confianza de los inversionistas se ha visto afectada por cambios regulatorios recientes y la incertidumbre en el sector .

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Energía y recursos naturales

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