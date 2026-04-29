El impacto para sus socios T-MEC
Canadá comparte una vulnerabilidad similar, ya que su cercanía económica con Estados Unidos y su exposición a cambios en política comercial provocaron una caída de 5.3% en la inversión, con pérdidas o pausas estimadas en 14,400 millones de dólares.
Economías abiertas, altamente integradas y dependientes del comercio exterior son las más castigadas cuando las reglas cambian constantemente.
Estados Unidos vive un caso distinto: aunque registró la mayor pérdida, con 74,100 millones de dólares en inversión afectada, el impacto relativo fue menor, con una caída de 1.6% frente al escenario sin incertidumbre .
La diferencia radica en el auge de la inversión en inteligencia artificial, la cual permitió mantener el crecimiento de la inversión en terreno positivo, incluso cuando la incertidumbre eliminó o frenó decisiones empresariales.
Allison J. Smith, directora asociada de geoeconomía en el Council on Foreign Relations, señala que el mensaje de Donald Trump a sus socios comerciales desde abril de 2025 fue: producir en Estados Unidos para evitar aranceles.
En su discurso del “Día de la Liberación” , el expresidente afirmó que su política podría detonar hasta 6 billones de dólares en inversión. Sin embargo, pese al repunte en anuncios recientes, el mercado mantiene dudas sobre cuántos de esos proyectos se concretarán.
El costo global
En conjunto, varias economías del mundo perdieron o pospusieron alrededor de 200,000 millones de dólares en inversión, equivalente a 0.2% del PIB global .
Sin este choque, la inversión pudo crecer más de cuatro veces su ritmo observado. En lugar de avanzar 0.4%, se hubiera colocado cerca de 1.9%.
China perdió 44,600 millones de dólares, aunque mostró menor sensibilidad gracias a su adaptación a tensiones comerciales desde 2018.
Investigadores del Peterson Institute of International Economics señalan que Donald Trump lanzó una guerra comercial contra China en su primer mandato y, en su segundo, amplió el conflicto al resto del mundo.
Los aranceles que impuso, junto con la incertidumbre sobre posibles represalias, han deteriorado las perspectivas de la inversión extranjera que depende del acceso a los mercados globales. En este entorno, tanto la inversión occidental en China como la inversión china en Occidente avanzan bajo una nube geopolítica persistente, sin una salida clara.
La Unión Europea registró pérdidas por 17,800 millones de dólares, mientras Japón perdió 6,800 millones. Ambos bloques mostraron mayor resiliencia por su tamaño y diversificación .
Economías emergentes como Brasil e India enfrentaron impactos más moderados —de 4,000 y 7,100 millones de dólares, respectivamente— apoyadas en su demanda interna.
El Reino Unido cerró como el menos afectado, con apenas 2,100 millones de dólares, gracias a su menor exposición comercial a Estados Unidos .