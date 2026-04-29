El índice global de incertidumbre se disparó en 2025 hasta cerca de 3.5 veces su promedio histórico, el nivel más alto registrado, incluso por encima de la crisis financiera de 2008 y los primeros meses de la pandemia.

El detonante principal fue la política comercial de Estados Unidos , en especial el paquete arancelario de abril conocido como “Liberation Day”, aunque el nerviosismo ya crecía desde finales de 2024 por la elección estadounidense, tensiones geopolíticas y decisiones económicas erráticas en varias economías.

Para México la caída equivale a entre 35% y 40% de la contracción que el país sufrió durante la crisis financiera global y la pandemia, lo que coloca a la incertidumbre actual como un shock comparable a episodios de crisis recientes .

México se ubica como la economía más vulnerable del grupo analizado, debido a que su alta dependencia del comercio exterior, integración con Estados Unidos y exposición a flujos de capital amplifican cualquier señal de incertidumbre..

El reporte advierte que, si la incertidumbre escala en este año, la inversión en México caería hasta 10.8%, lo que se traduce en una pérdida adicional cercana a 30,200 millones de dólares.

El golpe acumulado entre 2025 y 2026 alcanzaría 47,600 millones, una cifra que supera los 41,000 millones de IED captados en 2025 y que equivale a más de dos veces la inversión destinada a la refinería de Dos Bocas.

¿Y con certidumbre?

Pero el escenario también puede invertirse, porque si se logra mayor claridad en las políticas, México se convertirá en el mayor beneficiario, ya que las estimaciones apuntan a que la inversión crecería hasta 7.6% adicional, equivalente a unos 21,300 millones de dólares.

Aunque el panorama luce retador ante la revisión del T-MEC en puerta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya reconoció que las negociaciones serán difíciles. Incluso, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dejó entrever que la decisión sobre la continuidad del tratado puede extenderse más allá del 1 de julio, una fecha oficial que no marca un límite definitivo.