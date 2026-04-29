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Economía

La incertidumbre frena 17,400 mdd de inversión en México y amenaza con golpe mayor para 2026

Si la incertidumbre comercial escala este año, México podría perder otros 30,200 millones de dólares en inversión empresarial, de acuerdo con cálculos de Oxford Economics.
mié 29 abril 2026 05:55 AM
México Inversión Extranjera Directa
México figura como la economía más vulnerable por su alta dependencia del comercio exterior. (Foto: Guillermo Arias/AFP)

La incertidumbre de la política económica no solo genera ruido, también cuesta dinero. Y en 2025, ese costo se reflejó en las inversiones empresariales. México figura entre los países más golpeados, ya que la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos redujo 6.8% la inversión en el territorio.

Esto significó que el país dejó ir o pospuso alrededor de 17,400 millones de dólares en inversión solo en 2025, según el informe ‘El coste de la incertidumbre política para la inversión de Oxford Economics, realizado para la Cámara de Comercio Internacional (ICC por su sigla en inglés).

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El índice global de incertidumbre se disparó en 2025 hasta cerca de 3.5 veces su promedio histórico, el nivel más alto registrado, incluso por encima de la crisis financiera de 2008 y los primeros meses de la pandemia.

El detonante principal fue la política comercial de Estados Unidos , en especial el paquete arancelario de abril conocido como “Liberation Day”, aunque el nerviosismo ya crecía desde finales de 2024 por la elección estadounidense, tensiones geopolíticas y decisiones económicas erráticas en varias economías.

Para México la caída equivale a entre 35% y 40% de la contracción que el país sufrió durante la crisis financiera global y la pandemia, lo que coloca a la incertidumbre actual como un shock comparable a episodios de crisis recientes .

México se ubica como la economía más vulnerable del grupo analizado, debido a que su alta dependencia del comercio exterior, integración con Estados Unidos y exposición a flujos de capital amplifican cualquier señal de incertidumbre..

El reporte advierte que, si la incertidumbre escala en este año, la inversión en México caería hasta 10.8%, lo que se traduce en una pérdida adicional cercana a 30,200 millones de dólares.

El golpe acumulado entre 2025 y 2026 alcanzaría 47,600 millones, una cifra que supera los 41,000 millones de IED captados en 2025 y que equivale a más de dos veces la inversión destinada a la refinería de Dos Bocas.

¿Y con certidumbre?

Pero el escenario también puede invertirse, porque si se logra mayor claridad en las políticas, México se convertirá en el mayor beneficiario, ya que las estimaciones apuntan a que la inversión crecería hasta 7.6% adicional, equivalente a unos 21,300 millones de dólares.

Aunque el panorama luce retador ante la revisión del T-MEC en puerta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya reconoció que las negociaciones serán difíciles. Incluso, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dejó entrever que la decisión sobre la continuidad del tratado puede extenderse más allá del 1 de julio, una fecha oficial que no marca un límite definitivo.

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El impacto para sus socios T-MEC

Canadá comparte una vulnerabilidad similar, ya que su cercanía económica con Estados Unidos y su exposición a cambios en política comercial provocaron una caída de 5.3% en la inversión, con pérdidas o pausas estimadas en 14,400 millones de dólares.

Economías abiertas, altamente integradas y dependientes del comercio exterior son las más castigadas cuando las reglas cambian constantemente.

Estados Unidos vive un caso distinto: aunque registró la mayor pérdida, con 74,100 millones de dólares en inversión afectada, el impacto relativo fue menor, con una caída de 1.6% frente al escenario sin incertidumbre .

La diferencia radica en el auge de la inversión en inteligencia artificial, la cual permitió mantener el crecimiento de la inversión en terreno positivo, incluso cuando la incertidumbre eliminó o frenó decisiones empresariales.

Allison J. Smith, directora asociada de geoeconomía en el Council on Foreign Relations, señala que el mensaje de Donald Trump a sus socios comerciales desde abril de 2025 fue: producir en Estados Unidos para evitar aranceles.

En su discurso del “Día de la Liberación” , el expresidente afirmó que su política podría detonar hasta 6 billones de dólares en inversión. Sin embargo, pese al repunte en anuncios recientes, el mercado mantiene dudas sobre cuántos de esos proyectos se concretarán.

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El costo global

En conjunto, varias economías del mundo perdieron o pospusieron alrededor de 200,000 millones de dólares en inversión, equivalente a 0.2% del PIB global .

Sin este choque, la inversión pudo crecer más de cuatro veces su ritmo observado. En lugar de avanzar 0.4%, se hubiera colocado cerca de 1.9%.

China perdió 44,600 millones de dólares, aunque mostró menor sensibilidad gracias a su adaptación a tensiones comerciales desde 2018.

Investigadores del Peterson Institute of International Economics señalan que Donald Trump lanzó una guerra comercial contra China en su primer mandato y, en su segundo, amplió el conflicto al resto del mundo.

Los aranceles que impuso, junto con la incertidumbre sobre posibles represalias, han deteriorado las perspectivas de la inversión extranjera que depende del acceso a los mercados globales. En este entorno, tanto la inversión occidental en China como la inversión china en Occidente avanzan bajo una nube geopolítica persistente, sin una salida clara.

La Unión Europea registró pérdidas por 17,800 millones de dólares, mientras Japón perdió 6,800 millones. Ambos bloques mostraron mayor resiliencia por su tamaño y diversificación .

Economías emergentes como Brasil e India enfrentaron impactos más moderados —de 4,000 y 7,100 millones de dólares, respectivamente— apoyadas en su demanda interna.

El Reino Unido cerró como el menos afectado, con apenas 2,100 millones de dólares, gracias a su menor exposición comercial a Estados Unidos .

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Escenario 2026

El reporte advierte que lo que ocurra en 2026 puede duplicar el impacto.

En un escenario adverso, donde la incertidumbre vuelva a escalar, la inversión global podría caer 2.7%, lo que implicaría pérdidas por 380,000 millones de dólares .

Pero si ocurre lo contrario y se logra mayor certidumbre, la inversión podría crecer 1.8% adicional, con un impulso de 252,000 millones de dólares .

La brecha entre ambos escenarios supera los 630,000 millones de dólares, una cifra que ilustra el peso real de la claridad en la política económica.

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Inversiones Revisión T-MEC 2026

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