Entre enero y febrero, las aduanas captaron 207,591 millones de pesos, por debajo de los 229,717 millones registrados en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) .

El comercio exterior crece, pero la recaudación pierde dinamismo. Datos de Banxico apuntan que en los primeros dos meses del año, las exportaciones aumentaron 12.15% y las importaciones 15.19%, lo que confirma un mayor flujo de mercancías. Sin embargo, ese dinamismo no logró traducirse en mayores ingresos fiscales.

Detrás de la caída se encuentra el desempeño de los principales impuestos al comercio exterior. El IVA en aduanas sumó 134,727.7 millones de pesos, con una caída real de 22.6%, mientras que el IEPS alcanzó 38,860.4 millones, con una contracción de 40.1%. Ambos rubros explican buena parte del retroceso total .

De las 50 aduanas del país, 34 reportaron menores ingresos. Nuevo Laredo , la más importante del sistema, registró una caída de 22.7% real. Le siguió Manzanillo, con una baja de 17%, y Veracruz, con una reducción de 6.1%. El retroceso no se concentra en un solo punto, sino que se extiende a lo largo de la red aduanera.

De hecho, la Secretaría de Hacienda refuerza esta lectura, al mostrar que los ingresos por impuestos a las importaciones registraron una caída de 7.2% real anual, afectados por la variación cambiaria y un efecto de alta base de comparación. El dato apunta a un fenómeno más amplio, donde factores macroeconómicos también presionan la recaudación.