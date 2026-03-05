Sin e.firma podrías perder tu devolución de impuestos del SAT: qué hacer si no la tienes

Publicidad

Finanzas Personales

Saca tu e.firma, si no la tienes puedes perder tu devolución del SAT

Solo cuatro de cada 10 contribuyentes cuenta con este requisito para que el fisco devuelva saldos a favor a partir de 10,000 pesos.
jue 05 marzo 2026 08:58 AM
De un total de 87.6 millones de contribuyentes, solo 32 millones contaban con la e.firma al cierre de 2025, es decir, que el 60% no cuenta con esta, estima la plataforma fiscal TaxDown, con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). (Foto: iStock. )

Viene abril, mes de la declaración anual de personas físicas, y para evitar contratiempos en las devoluciones de saldos a favor que pueda hacer el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los especialistas en materia fiscal recomiendan tener activa y a la mano la firma electrónica (e.firma).

De un total de 87.6 millones de contribuyentes, solo 32 millones contaban con la e.firma al cierre de 2025, es decir, que el 60% no cuenta con esta, estima la plataforma fiscal TaxDown, con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las cifras indican que son cuatro de cada 10 contribuyentes quienes tienen vigente la e.firma, no obstante, la mitad no sabe dónde está la memoria USB en la que fue guardada, tampoco se acuerdan de su clave, entonces se convierten en 2 de cada 10, y eso este año puede ser un problema para la declaración anual, porque será obligatoria para devoluciones de más de 10,000 pesos”, explicó Óscar Sosa, country manager de TaxDown.

En los últimos años, la adopción de la e.firma ha mostrado una tendencia ascendente. Mientras que en 2011 apenas superaba el 10 % del padrón, hoy más de un tercio de los contribuyentes cuenta con este instrumento digital. El crecimiento refleja avances importantes en digitalización fiscal, pero también evidencia una brecha significativa en acceso y adopción tecnológica.

La firma electrónica se concibió como una llave 100% fiscal, “es como una INE digital”, la cual poco a poco se va usando para más trámites, por ejemplo, los funcionarios de gobierno la necesitan para hacer su declaración patrimonial, explicó José Ahumada, director de Relaciones Institucionales de la plataforma digital.

También ya existen algunas fintech que la piden para contratos de créditos, o autenticar tu identidad. Algunas cuestiones mercantiles también pueden requerir de esta, mientras que en un juzgado es válida. Por igual se puede utilizar para realizar trámites ante el SAT sin acudir presencialmente, detalló Sosa.

¿Y si no tengo e.firma?

De no contar con esta o no sabes si está vigente, antes de abril es un buen momento para tramitarla, con el objetivo de tenerla en tiempo y forma al momento de presentar la declaración anual al fisco.

De acuerdo con el SAT, los requisitos para obtener la firma electrónica avanzada son:

1.- Registrar una cita en https://citas.sat.gob.mx/

2.- Memoria USB extraíble

3.- Identificación oficial vigente

4.- Comprobante de domicilio, en caso de que la id personal no contenga el domicilio

Los pasos a seguir son estos:

1.- Acudir a la cita con los requisitos señalados.

2.- Proporcionar la información que solicite el asesor.

3.- Verificar que la información capturada por el asesor sea correcta.

4.- Guardar la e.firma en una USB, después del registro de datos biométricos.

5.- Recibir acuse de trámite.

Si tienes más dudas puedes visitar el siguiente link: https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/firma-electronica-avanzada-efirma

Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Declaración anual e.firma

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
