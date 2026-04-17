¿Qué significa 'presenta FED' en el SAT y cómo hacerlo para tener tu devolución de impuestos?

5. Captura en el apartado “Información del trámite” los datos correspondientes a tu solicitud:
Origen devolución
Tipo de trámite
Suborigen de saldo
Información adicional (en caso de ser necesario).
6. Verifica que los datos del saldo a favor sean los mismos de la declaración anual presentada, así como la demás información.
7. Una vez todo sea correcto, firma tu solicitud utilizando tu e.firma. Descarga el acuse electrónico.
También hay que considerar que si el SAT emite un requerimiento de información o de documentación, dentro de los 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, se tendrá que atender mediante un texto escrito libre junto con la documentación solicitada.
¿Cómo saber si ya aceptaron mi devolución?
Se puede revisar en el portal del SAT, desde el mismo menú, pero en la opción de “Estado de devolución” . La autoridad informará si la solicitud está en proceso de validación, si fue rechazada o está en proceso de pago.
1. Ingresa a https://www.sat.gob.mx/portal/public/home y elige Trámites y Servicios.
2. Una vez en la nueva pestaña, selecciona “Devoluciones y compensaciones” y da clic para recibir más información.
3. Da clic en “estado de tu devolución”.
4. Ingresa al Buzón Tributario con tu e.firma o RFC y contraseña.
5. Elige “devolución automática de ISR” del ejercicio fiscal 2025.
6. Da clic en “Mostrar solicitudes”.
7. Revisa el estatus de tu trámite.
SAT devuelve saldo a favor en tres días
Aunque el tiempo legal para que el SAT realice la devolución es de hasta 40 días hábiles, este año las devoluciones automáticas son procesadas incluso en tres días en promedio.
El 14 de abril, la autoridad informó que más de 1.5 millones de contribuyentes han recibido sus saldos, lo que equivale a 10,103 millones de pesos.