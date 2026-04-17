¿Qué significa 'presenta FED' en el SAT y cómo hacerlo para tener tu devolución de impuestos?

¿Qué significa FED y cómo ayuda a obtener la devolución en el SAT?

En resumen, significa Formato Electrónico de Devoluciones (FED), y es un trámite necesario para quienes no pudieron optar por la devolución automática.

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), se requiere aplicarlo cuando las personas tienen más de 150,000 pesos de saldo a favor, ya que no es considerado por el Sistema Automático de Devoluciones (SAD).

TaxDown, plataforma de servicios fiscales, agrega que existen más situaciones en las que puede aplicar:

- Tener ingresos compartidos, como copropiedad, sociedad conyugal o sucesión.

- Presentar la declaración después del 31 de julio de 2026 (según la Regla 2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal).

- Si se solicitan devoluciones de años anteriores, como el ejercicio fiscal 2024.

También puede ser que se haya cometido un error al realizar la declaración anual, la cuenta CLABE no es correcta o no se validó el Buzón Tributario. En estos casos, Prodecon recomienda realizar una declaración complementaria, corrigiendo las inconsistencias que hayan afectado al ejercicio.

¿Cómo se solicita?

Para el trámite, necesitarás tanto de tu RFC, firma electrónica vigente y los documentos que respalden tu saldo a favor, como facturas, declaraciones pasadas, estados de cuenta, constancia de percepciones. Esta información debe estar en un archivo .zip que pese menos de 4 MB.

1. Ingresa a https://www.sat.gob.mx/portal/public/home y elige Trámites y Servicios.

2. Una vez en la nueva pestaña, selecciona “Devoluciones y compensaciones” y da clic para recibir más información.

3. Da clic en “Solicita tu devolución”, y elige la opción Devolución del ISR. Podrás acceder desde tu Buzón Tributario o de manera directa, con RFC y contraseña, o e.firma.

4. Verifica que la información prellenada de datos personales y domicilio fiscal sea correcta.