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¿Qué significa 'presenta FED' en el SAT y cómo hacerlo para tener tu devolución de impuestos?

El Sistema Automático de Devoluciones del SAT rechazó regresar tu saldo a favor, tendrás que realizar una nueva mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED).
vie 17 abril 2026 04:13 PM
¿Qué significa 'presenta FED' en el SAT y cómo hacerlo para tener tu devolución de impuestos?
Si al presentar tu Declaración Anual obtienes un saldo a favor de ISR, este podrá ser considerado para su devolución a través del Sistema Automático de Devoluciones, que tiene como límite 150,000 pesos. (damircudic/Getty Images)

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) ha recibido más de 6.2 millones de declaraciones anuales, y más de 1.5 millones de contribuyentes se han beneficiado de recibir la devolución automática de su saldo a favor en menos de tres días, según las estimaciones del fisco.

Pero esta suerte no aplicó para todos los contribuyentes. En algunos casos, al revisar el estatus de la devolución en la plataforma del SAT, puede aparecer la leyenda “Presenta FED” junto al rechazo de la solicitud. ¿Qué significa y cómo pedir el dinero de vuelta?

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¿Qué significa FED y cómo ayuda a obtener la devolución en el SAT?

En resumen, significa Formato Electrónico de Devoluciones (FED), y es un trámite necesario para quienes no pudieron optar por la devolución automática.

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), se requiere aplicarlo cuando las personas tienen más de 150,000 pesos de saldo a favor, ya que no es considerado por el Sistema Automático de Devoluciones (SAD).

TaxDown, plataforma de servicios fiscales, agrega que existen más situaciones en las que puede aplicar:

- Tener ingresos compartidos, como copropiedad, sociedad conyugal o sucesión.
- Presentar la declaración después del 31 de julio de 2026 (según la Regla 2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal).
- Si se solicitan devoluciones de años anteriores, como el ejercicio fiscal 2024.

También puede ser que se haya cometido un error al realizar la declaración anual, la cuenta CLABE no es correcta o no se validó el Buzón Tributario. En estos casos, Prodecon recomienda realizar una declaración complementaria, corrigiendo las inconsistencias que hayan afectado al ejercicio.

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¿Cómo se solicita?

Para el trámite, necesitarás tanto de tu RFC, firma electrónica vigente y los documentos que respalden tu saldo a favor, como facturas, declaraciones pasadas, estados de cuenta, constancia de percepciones. Esta información debe estar en un archivo .zip que pese menos de 4 MB.

1. Ingresa a https://www.sat.gob.mx/portal/public/home y elige Trámites y Servicios.

2. Una vez en la nueva pestaña, selecciona “Devoluciones y compensaciones” y da clic para recibir más información.

3. Da clic en “Solicita tu devolución”, y elige la opción Devolución del ISR. Podrás acceder desde tu Buzón Tributario o de manera directa, con RFC y contraseña, o e.firma.

4. Verifica que la información prellenada de datos personales y domicilio fiscal sea correcta.

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5. Captura en el apartado “Información del trámite” los datos correspondientes a tu solicitud:

Origen devolución
Tipo de trámite
Suborigen de saldo
Información adicional (en caso de ser necesario).

6. Verifica que los datos del saldo a favor sean los mismos de la declaración anual presentada, así como la demás información.

7. Una vez todo sea correcto, firma tu solicitud utilizando tu e.firma. Descarga el acuse electrónico.

También hay que considerar que si el SAT emite un requerimiento de información o de documentación, dentro de los 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, se tendrá que atender mediante un texto escrito libre junto con la documentación solicitada.

¿Cómo saber si ya aceptaron mi devolución?

Se puede revisar en el portal del SAT, desde el mismo menú, pero en la opción de “Estado de devolución” . La autoridad informará si la solicitud está en proceso de validación, si fue rechazada o está en proceso de pago.

1. Ingresa a https://www.sat.gob.mx/portal/public/home y elige Trámites y Servicios.

2. Una vez en la nueva pestaña, selecciona “Devoluciones y compensaciones” y da clic para recibir más información.

3. Da clic en “estado de tu devolución”.

4. Ingresa al Buzón Tributario con tu e.firma o RFC y contraseña.

5. Elige “devolución automática de ISR” del ejercicio fiscal 2025.

6. Da clic en “Mostrar solicitudes”.

7. Revisa el estatus de tu trámite.

SAT devuelve saldo a favor en tres días

Aunque el tiempo legal para que el SAT realice la devolución es de hasta 40 días hábiles, este año las devoluciones automáticas son procesadas incluso en tres días en promedio.

El 14 de abril, la autoridad informó que más de 1.5 millones de contribuyentes han recibido sus saldos, lo que equivale a 10,103 millones de pesos.

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Tags

Declaración anual Declaración anual 2025 Saldos a favor Servicio de Administración Tributaria (SAT) Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

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