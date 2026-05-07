Existe una especie de híbrido entre el mundo pasivo y el activo, donde hay una visión mucho más activa sobre las tendencias, pero utilizando vehículos indexados para expresar esa visión Elliott Hentov, estratega macro de State Street Investment Management

La discusión ocurre en un momento en que los mercados estadounidenses muestran una elevada concentración. Según datos de S&P Dow Jones, las llamadas “Siete Magníficas”, como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla, llegaron a representar cerca de un tercio del S&P 500 durante 2025, impulsadas principalmente por el auge de la IA y la expectativa de mayores ganancias asociadas a esta tecnología.

Chris Dahlin, Sr Factor & Core Equity Strategist, ETFs and Indexed Strategies de Invesco, afirmó que la IA y la concentración son actualmente los dos temas dominantes entre clientes institucionales y patrimoniales. Explicó que algunos inversionistas desean incrementar su exposición a gigantes tecnológicos, mientras otros buscan estrategias que reduzcan riesgos mediante índices de equiponderación (aquellos en los que todos los componentes, como acciones o activos, reciben el mismo peso porcentual en el cálculo) o sectores con perfiles más cíclicos.

“Eso no significa necesariamente que sea bueno o malo. Depende del tipo de cliente”, dijo Dahlin, al referirse a la creciente concentración del mercado estadounidense alrededor de un pequeño grupo de empresas tecnológicas.

La conversación también giró en torno al papel de los ETF y los índices como herramientas de navegación en un entorno más incierto. Salvador Gomez, Managing Director y Head of Xtrackers Sales Americas de DWS, destacó que la dispersión de rendimientos entre sectores se ha ampliado de manera significativa en la última década, haciendo que las estrategias sectoriales sean cada vez más relevantes para detectar cambios tempranos en la economía y en las políticas monetarias.

De acuerdo con Morningstar, los ETF temáticos ligados a IA y semiconductores registraron entradas récord de capital en Estados Unidos durante 2025, mientras que en el mundo ya atraen 3,200 millones de dólares en inversiones minoristas en lo que va de 2026, esto impulsadas por la demanda de exposición específica a empresas relacionadas con automatización, centros de datos y procesamiento avanzado. Sin embargo, varios panelistas advirtieron que el entusiasmo por estas tendencias puede generar portafolios demasiado similares entre sí.