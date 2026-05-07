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La concentración tecnológica en EU enciende alertas entre inversionistas

La inteligencia artificial, la concentración bursátil y la incertidumbre geopolítica redefinen las estrategias de inversión y los sectores clave en Estados Unidos.
jue 07 mayo 2026 06:34 PM
Estados unidos tiene una alta concentración tecnológica que enciende las alertas de inversionistas, ¿por qué?
Los expertos coincidieron en que la inteligencia artificial, la inflación y la concentración bursátil están modificando las reglas del mercado en EU y el mundo. (Rafael Mejía)

La aceleración tecnológica y los cambios económicos en Estados Unidos están transformando la manera en que inversionistas globales construyen portafolios y evalúan riesgos. Durante el panel “El Mercado cambiante de EU: ¿Cómo las alteraciones Económicas y Tecnológicas están Redefiniendo los Sectores?” en la Cumbre Anual de Índices & ETFs en México 2026, especialistas de firmas como DWS, State Street, Invesco, WisdomTree y Victory Capital coincidieron en que la inteligencia artificial (IA), la inflación y la concentración bursátil están modificando las reglas del mercado.

En medio de tensiones geopolíticas, presiones inflacionarias y cambios en las cadenas de suministro, los sectores bursátiles se han convertido en una herramienta clave para expresar posiciones tácticas y estratégicas. Elliott Hentov, estratega macro de State Street Investment Management, explicó que los inversionistas buscan cada vez más combinar visiones activas con vehículos indexados para reaccionar ante cambios estructurales en la economía.

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Existe una especie de híbrido entre el mundo pasivo y el activo, donde hay una visión mucho más activa sobre las tendencias, pero utilizando vehículos indexados para expresar esa visión
Elliott Hentov, estratega macro de State Street Investment Management

La discusión ocurre en un momento en que los mercados estadounidenses muestran una elevada concentración. Según datos de S&P Dow Jones, las llamadas “Siete Magníficas”, como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla, llegaron a representar cerca de un tercio del S&P 500 durante 2025, impulsadas principalmente por el auge de la IA y la expectativa de mayores ganancias asociadas a esta tecnología.

Chris Dahlin, Sr Factor & Core Equity Strategist, ETFs and Indexed Strategies de Invesco, afirmó que la IA y la concentración son actualmente los dos temas dominantes entre clientes institucionales y patrimoniales. Explicó que algunos inversionistas desean incrementar su exposición a gigantes tecnológicos, mientras otros buscan estrategias que reduzcan riesgos mediante índices de equiponderación (aquellos en los que todos los componentes, como acciones o activos, reciben el mismo peso porcentual en el cálculo) o sectores con perfiles más cíclicos.

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“Eso no significa necesariamente que sea bueno o malo. Depende del tipo de cliente”, dijo Dahlin, al referirse a la creciente concentración del mercado estadounidense alrededor de un pequeño grupo de empresas tecnológicas.

La conversación también giró en torno al papel de los ETF y los índices como herramientas de navegación en un entorno más incierto. Salvador Gomez, Managing Director y Head of Xtrackers Sales Americas de DWS, destacó que la dispersión de rendimientos entre sectores se ha ampliado de manera significativa en la última década, haciendo que las estrategias sectoriales sean cada vez más relevantes para detectar cambios tempranos en la economía y en las políticas monetarias.

De acuerdo con Morningstar, los ETF temáticos ligados a IA y semiconductores registraron entradas récord de capital en Estados Unidos durante 2025, mientras que en el mundo ya atraen 3,200 millones de dólares en inversiones minoristas en lo que va de 2026, esto impulsadas por la demanda de exposición específica a empresas relacionadas con automatización, centros de datos y procesamiento avanzado. Sin embargo, varios panelistas advirtieron que el entusiasmo por estas tendencias puede generar portafolios demasiado similares entre sí.

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“Lo más importante es que, si se toma ese riesgo, exista conciencia de que se está tomando un riesgo concentrado ligado al momentum, al crecimiento y al tamaño”, comentó Gómez, al hablar sobre la exposición excesiva a grandes tecnológicas estadounidenses.

La transparencia metodológica de los índices fue otro de los puntos centrales del debate. Christopher Gannatti, Global Head of Research de WisdomTree, sostuvo que los inversionistas necesitan comprender con claridad cómo se construyen las estrategias temáticas, especialmente en áreas como IA, defensa europea o ciberseguridad, donde cada administrador utiliza criterios distintos para seleccionar compañías.

“Si cada administrador define la inteligencia artificial de forma distinta, ¿cómo sé realmente si estoy capturando el rendimiento real de la inteligencia artificial?”, cuestionó Gannatti.

Hacia el cierre de la conversación, los especialistas coincidieron en que la diversificación seguirá siendo fundamental en un entorno marcado por volatilidad, cambios regulatorios y nuevas dinámicas tecnológicas. Incluso cuando el mercado estadounidense mantiene liderazgo global, algunos analistas señalaron oportunidades fuera de Estados Unidos, particularmente en India, país que comienza a fortalecer su industria tecnológica y manufacturera. Para los panelistas, el reto no será únicamente identificar tendencias, sino entender cómo interactúan sectores, países y factores de riesgo dentro de los portafolios.

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