Una corte de apelaciones de EU suspende la ilegalización del arancel global del 10% de Trump

Trump impuso el arancel temporal del 10% en febrero poco después de que la Corte Suprema anulara la gran mayoría de sus aranceles generales.

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (CIT, por sus siglas en inglés) había bloqueado el 7 de mayo la aplicación del nuevo arancel a petición de dos empresas y el estado de Washington.

Esa decisión debía entrar en vigor el martes.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos emitió el martes una breve orden incluyendo una suspensión administrativa de la orden del CIT y un calendario para que ambas partes presenten sus alegatos sobre el asunto.

En su moción, el gobierno de Trump sostuvo que la decisión del CIT debía quedar en suspenso mientras no se agoten todos los recursos de apelación del gobierno, hasta la Corte Suprema, si fuera necesario.

Argumentó que, si emitía reembolsos del arancel global del 10% y luego una instancia de apelación confirmaba su posición, no podría obtener un resarcimiento económico.

"Los demandantes, por el contrario, pueden ser resarcidos íntegramente mediante reembolsos, incluidos los intereses, si los aranceles finalmente se consideran ilegales y reembolsables", arguyó el gobierno.

El tribunal, sin embargo, solo concedió una suspensión administrativa durante el período en que estudia las mociones de suspensión, mientras dura la apelación.