EU se echa para atrás con los cambios a la 'green card': ¿quiénes pueden tener la ciudadanía en menos tiempo?

¿Quién puede solicitar la green card?

Los residentes permanentes legales en Estados Unidos deben esperar al menos cinco años desde que obtienen la Green Card para solicitar la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, no todos tienen que cumplir ese plazo completo, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Entre las excepciones más conocidas están los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, integrantes de las Fuerzas Armadas y algunos familiares de militares.

Quiénes pueden aplicar después de tres años

La persona con green card puede iniciar los trámites para solicitar la ciudadanía después de tres años como residente permanente si está casada con un ciudadano estadounidense. El solicitante debe haber vivido en unión matrimonial con el mismo ciudadano estadounidense durante esa temporalidad, y su cónyuge debe haber sido ciudadano durante todo ese período.

Otros requisitos generales de naturalización son los siguientes:

Residencia continua

Presencia física en Estados Unidos.

Buen carácter moral

Conocimiento básico de inglés y educación cívica, salvo que califique para alguna excepción.

La USCIS permite presentar el Formulario n-400 hasta por 90 días antes de cumplir el periodo requerido de residencia continua. EL trámite se permite tanto para quienes cuentan con los cinco años de residencia como los tres años de matrimonio con un ciudadano estadounidense.