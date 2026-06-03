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Las personas que pueden aspirar antes a la ciudadanía de EU según la ley

Hay requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos que permiten que las personas accedan con mayor rapidez a la ciudadanía.
mié 03 junio 2026 08:23 AM
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EU se echa para atrás con los cambios a la 'green card': ¿quiénes pueden tener la ciudadanía en menos tiempo?
Para realizar el trámite de la ciudadanía estadounidense primero se debe contar con la green card. (Foto: ChatGPT)

El gobierno estadounidense dio marcha atrás en su intención de obligar a los solicitantes de residencia permanente (conocida como "green card") a tramitarla en su país de origen, informó el New York Times.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de los asuntos de inmigración, señaló el viernes al diario neoyorquino que esta nueva política finalmente no se aplicaría a todos los solicitantes, sino "caso por caso".

"Simplemente servía como un recordatorio a los agentes de que utilizaran su poder discrecional" para exigir o no a los solicitantes que salieran de Estados Unidos para realizar su solicitud", señaló el Departamento al New York Times el 30 de mayo pasado.

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¿Quién puede solicitar la green card?

Los residentes permanentes legales en Estados Unidos deben esperar al menos cinco años desde que obtienen la Green Card para solicitar la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, no todos tienen que cumplir ese plazo completo, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Entre las excepciones más conocidas están los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, integrantes de las Fuerzas Armadas y algunos familiares de militares.

Quiénes pueden aplicar después de tres años

La persona con green card puede iniciar los trámites para solicitar la ciudadanía después de tres años como residente permanente si está casada con un ciudadano estadounidense. El solicitante debe haber vivido en unión matrimonial con el mismo ciudadano estadounidense durante esa temporalidad, y su cónyuge debe haber sido ciudadano durante todo ese período.

Otros requisitos generales de naturalización son los siguientes:

  • Residencia continua
  • Presencia física en Estados Unidos.
  • Buen carácter moral
  • Conocimiento básico de inglés y educación cívica, salvo que califique para alguna excepción.

La USCIS permite presentar el Formulario n-400 hasta por 90 días antes de cumplir el periodo requerido de residencia continua. EL trámite se permite tanto para quienes cuentan con los cinco años de residencia como los tres años de matrimonio con un ciudadano estadounidense.

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También los integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también pueden acelarr este trámite. En tiempos de paz, las personas que hayan servido honorablemente en las Fuerzas Armadas por al menos un año pueden calificar para naturalización bajo reglas especiales, siempre que cumplan los requisitos aplicables.

En tiempos de “hostilidades”, la ley permite que ciertos militares soliciten la ciudadanía con requisitos aún más flexibles.

Leer más:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.
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EU se echa para atrás, ya no pedirá que las solicitudes de "green card" se hagan fuera del país

Según el Washington Post, Estados Unidos concede más de un millón de permisos de residencia permanentes cada año y, hasta ahora, más de la mitad de los solicitantes ya se encontraban dentro del país.

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En la ofensiva contra la inmigración emprendida por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, otra vía de inmigración legal, la de refugiados, ya ha sido cerrada en gran medida.

Con información de AFP

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Inmigrantes indocumentados Estados Unidos

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