La delgada línea entre ingreso y pobreza

Creo que hoy los datos permiten observar un cambio relevante en esa dinámica.

Un breve contexto. De acuerdo con cifras del Inegi y la metodología del Coneval, en abril de 2026 el valor mensual de la Línea de Pobreza por Ingresos (que contempla el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria) se ubicó en 4,954 pesos por persona en zonas urbanas y en 3,572 pesos en zonas rurales. Traducido a la vida cotidiana, una familia citadina de cuatro integrantes requeriría cerca de 20,000 pesos al mes únicamente para cubrir condiciones mínimas de bienestar. No para ahorrar. No para construir patrimonio. Mucho menos para acceder a una vida holgada. Apenas para sostenerse. Sobrevivir.

Estas cifras nos ayudan a dimensionar que el bienestar no depende únicamente de tener empleo, sino de la capacidad real del ingreso para sostener condiciones mínimas de vida. Y ese punto ha comenzado a modificar parte de la conversación económica nacional.

Durante décadas, el salario mínimo perdió poder adquisitivo frente al incremento acumulado de bienes y servicios esenciales. Mientras los costos de alimentación, transporte, vivienda y servicios avanzaban, el ingreso laboral permanecía rezagado. El resultado fue una economía marcada por la fragilidad cotidiana, de trabajadores con ingresos insuficientes para cubrir plenamente el costo básico de bienestar.

Ahora bien, la recuperación salarial registrada en los últimos años adquirió una relevancia económica y social que hoy ya puede observarse en distintos indicadores.

El salario mínimo general pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 278.80 pesos diarios en 2025. Más allá de la discusión política que (siempre) suele acompañar el tema, el dato refleja un cambio estructural en la relación entre ingreso laboral y costo de vida. El salario dejó de funcionar únicamente como una referencia administrativa y comenzó a recuperar capacidad real frente a las líneas de bienestar medidas por los organismos oficiales.