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Economía

René Pimentel es el nuevo director de banca Corporativa e Inversión en Banamex

El banco informó que Pimentel será el responsable de retomar el negocio de banca corporativa enfocada en dar servicios financieros de vanguardia para las grandes empresas.
mié 13 mayo 2026 02:06 PM
rene pimentel
Pimentel será el responsable de retomar la banca corporativa. (Cortesía)

Banamex nombró a René Pimentel como el nuevo director de su banca corporativa e inversión con el fin de regresar al mercado que se llevó Citi Méxco tras la separación.

"A través de esta banca, Banamex fortalecerá su presencia entre los grandes clientes corporativos del país mediante una oferta más robusta de productos y servicios, que permita brindar una atención integral", informó Banamex en un comunicado.

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Pimentel, que tiene 29 años de experiencia en el sector financiero, tendrá la responsabilidad de liderar la creación de la nueva área definiendo la estructura y prioridades estratégicas.

Del lado del servicio al cliente, será el responsable de gestionar las relaciones con corporativos y ofrecer soluciones de financiamiento, arrendamiento, sindicaciones, tesorería, comercio exterior, FX, acceso a mercados de deuda, capitales y derivados.

"Promover la innovación, la rapidez de ejecución y la venta de diversos productos dentro de la plataforma de Banca Corporativa e Inversión. Asegurar que las soluciones a clientes cumplan con los estándares de riesgo, rentabilidad y ética del banco", destacó el banco.

Banamex, bajo la administración del empresario Fernando Chico Pardo, busca reposicionar al banco para ofrecer una banca renovada y con más digitalización.

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Banamex

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