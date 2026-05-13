Pimentel, que tiene 29 años de experiencia en el sector financiero, tendrá la responsabilidad de liderar la creación de la nueva área definiendo la estructura y prioridades estratégicas.

Del lado del servicio al cliente, será el responsable de gestionar las relaciones con corporativos y ofrecer soluciones de financiamiento, arrendamiento, sindicaciones, tesorería, comercio exterior, FX, acceso a mercados de deuda, capitales y derivados.

"Promover la innovación, la rapidez de ejecución y la venta de diversos productos dentro de la plataforma de Banca Corporativa e Inversión. Asegurar que las soluciones a clientes cumplan con los estándares de riesgo, rentabilidad y ética del banco", destacó el banco.

Banamex, bajo la administración del empresario Fernando Chico Pardo, busca reposicionar al banco para ofrecer una banca renovada y con más digitalización.