IP condiciona inversión de 5.6 billones en infraestructura a mayor certeza

BBVA México destacó en semanas anteriores que si este proyecto avanza conforme a lo planteado por el gobierno, se abonaría hasta 0.9% del PIB .

El banco que dirige Eduardo Osuna ha dicho que tiene interés en financiar proyectos de este plan, especialmente los que tienen que ver con energía.

En febrero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, con una inversión mixta entre el sector público y privado por hasta 5.6 billones de pesos.

El proyecto estima que este 2026 se destinen 722,000 millones de pesos para proyectos de energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos. El 54.1% de los proyectos impulsados por el gobierno están relacionados con energía que busca el gobierno tienen que ver con energía, siendo el más ambicioso y el que más atractivo tiene para la banca; los proyectos de trenes representan un 15.6% y las carreteras un 13.9%.

Los puertos, en los que participa ya de manera activa Multiva, tienen una participación de 6.5% y salud un 6.2%. Se espera que estos proyectos generen más de 1.4 millones de empleos formales.

Precisamente para bancos como Multiva, que alistan más de 170,000 millones de pesos en distintos proyectos, es importante que se evalúe cada proyecto y no "hacerlos por hacerlos".

"Me parece que la ley de infraestructura ayuda a tener mejores canales, una mejor estructuración, proyectos más sofisticados también en el tema de financiamiento. Veo positivo que el gobierno haya tomado tiempo para ordenar la forma en que se invertirá", consideró Pau Messeguer, economista en jefe de Multiva.

El experto añadió que es probable que este año no se vea un impacto en la inversión o la llegada de nuevo capital, sino hasta el siguiente año. Sin embargo, destacó que se sentaron las bases para que las empresas se establezcan en el país.

El plan del gobierno no solo ha captado la atención de los bancos. Sura Investment, una plataforma de inversión que administra más de 4,830 millones de pesos en activos en México también muestra interés en este proyecto.

Gonzalo Falcone, CEO de Sura Investments, dijo en entrevista que el plan de infraestructura en México va en la dirección correcta para generar capacidades, aumentar la productividad y hacer que los sectores productivos sean más eficientes.

El directivo apuntó que es importante que se asienten y se respeten las normas de inversión, ya que se trata de proyectos de largo plazo, por lo que se deben tener reglas claras para la resolución de controversias.

Expuso lo que hizo la empresa en Colombia, donde Sura Investments tiene inversiones de casi 1,800 millones de dólares en la red vial de Colombia.

"(La inversión) surge a través de uno o dos programas impulsados también por el gobierno y de planes de asociación pública-privada", explicó. "Con claridad normativa., con contratos bien diseñados, con reglas de juego claras y de resolución de conflictos es fundamental".

La industria aseguradora, por su parte, considera que su aportación a este plan tiene que ver con la emisión de pólizas al momento de asegurar a las empresas que construyen los proyectos.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) considera que cuentan con las reservas de inversión necesarias para cubrir las necesidades de las empresas que llegan al país.

Pedro Pacheco, director general de la AMIS, dijo que en todos los proyectos de infraestructura siempre se abre una licitación para la cobertura de seguros, y las aseguradoras participan en ello.

El representante de las aseguradoras señaló que varios proyectos del Plan México se ubican cerca de zonas costeras, lo que implica un riesgo mayor, demostrando que la industria participa.

Juan Alberti, economista especializado en infraestructura y gobernanza, dijo en entrevista que una de las bases que ayuda a que un proyecto sea exitoso depende de una buena estructura de contratos con buenos incentivos para que las empresas privadas exploten su capacidad de innovación.

Para el experto, los tiempos políticos también juegan un papel importante, ya que los proyectos de infraestructura suelen ser más largos que los periodos de gobierno, lo que a veces lleva a acelerar las contrataciones sin cumplir con el proceso de maduración.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, dijo este miércoles que el Plan México impulsará el crecimiento económico del país y elevará su potencial.

“Las variables que nos van a ayudar a sostener estos objetivos y logros están ya en curso. Tenemos 29 polos de desarrollo: 11 en operación, 14 nuevos y cuatro en evaluación”, apuntó.

Amador confía en que a finales de este año la economía se dinamizará ante las primeras inversiones mixtas.