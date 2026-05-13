La resiliencia de la economía de EU, a prueba por la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado estas cifras como prueba de que sus políticas económicas.

"La economía es resiliente, pero también se encuentra en una posición algo precaria", dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics.

El analista señaló su preocupación por el crecimiento del empleo, que a menudo se utiliza como un indicador de la actividad económica.

Aunque el desempleo se ha mantenido estable, el crecimiento del empleo ha fluctuado de forma extrema entre expansión y contracción en el último año, con la creación de nuevos puestos de trabajo muy concentrada solo en el sector de la salud.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha disparado los precios de la energía, después de que Teherán bloqueara el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte de todo el suministro de petróleo y gas mundial.

El impacto se siente en las gasolineras, pero también en las empresas privadas, que ven cómo se disparan sus costos de producción.

"No haría falta mucho para empujar a esta economía resiliente al borde del abismo y hacia una recesión", dijo Zandi.

Excluyendo el sector de la salud, los analistas advierten que la economía estadounidense ha perdido empleos en el último año. Zandi señaló que no ha habido despidos masivos, pero muchas empresas están "al límite".

Si la guerra con Irán se prolonga, disparando aún más los precios de la energía y trastocando las cadenas de suministro mundiales, "en algún momento la economía no va a ser capaz de digerir todos estos choques", afirmó.

"Creo que los riesgos de recesión son altos", añadió el analista.