Senado de EU aprueba nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Fed

Warsh hereda un banco central cuya independencia está bajo ataque del Ejecutivo y una economía en la que la inflación se sitúa en su nivel más alto de los últimos tres años.

El Senado votó 54 a favor y 45 en contra para confirmar a Warsh quien, al igual que Trump, ha abogado por tipos de interés más bajos.

Oriundo del estado de Nueva York, este jurista de formación de 56 años dejó prematuramente su primer mandato en la junta en 2011, tras expresar diferencias en materia de política monetaria.

Ahora vuelve para dirigir la Reserva Federal, encargada, entre otras cosas, de combatir la inflación en Estados Unidos y garantizar el máximo empleo.

Lo hace en un momento de presión política sin precedentes sobre la independencia de la Fed.

Trump criticó e insultó con frecuencia al predecesor de Warsh, Jerome Powell, por la falta de recortes de tasas.

Su administración puso además a Powell en la mira de una investigación penal y todavía intenta destituir a otra gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

En su audiencia de confirmación ante la comisión bancaria del Senado, Warsh prometió preservar la independencia de la Fed, afirmando que no sería "en absoluto" el títere del presidente.

"Me honra que el presidente me haya nominado para el cargo y seré un actor independiente si se confirma mi nombramiento como presidente de la Reserva Federal", dijo.

Críticas a la Fed

Nacido en Albany, la capital del estado de Nueva York, Warsh es licenciado por la Universidad de Stanford y la Facultad de Derecho de Harvard.

Está casado con Jane Lauder, nieta de la legendaria magnate de los cosméticos Estée Lauder.

Warsh comenzó su carrera en el gigante de la inversión Morgan Stanley, especializado en fusiones y adquisiciones.

Más tarde se incorporó al gobierno del entonces presidente estadounidense George W. Bush, donde se desempeñó como asesor de política económica de la Casa Blanca de 2002 a 2006, antes de ser nominado para el Directorio de la Reserva Federal.