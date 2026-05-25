México capta récord de inversión extranjera por 23,591 mdd en arranque de 2026

Entre enero y marzo, México captó 23,591 millones de dólares de IED, un crecimiento de 10.4% frente al mismo periodo de 2025 de acuerdo con cifras preliminares. La cifra representa el mayor monto registrado para un primer trimestre desde que existen registros comparables.

"El buen desempeño de la inversión extranjera directa envía señales claras de fortaleza económica y genera una perspectiva favorable para el crecimiento económico del país este año y en los próximos años", señaló Ebrard en conferencia de prensa.

Uno de los movimientos que más resaltó el secretario de Economía fue el aumento en las nuevas inversiones. En el primer trimestre de 2025 se registraron 1,586 millones de dólares y ahora la cifra subió a 1,705 millones.

También destacó el crecimiento de la reinversión de utilidades, una señal que suele interpretarse como confianza empresarial. Este componente pasó de 16,647 millones de dólares a 22,222 millones. En otras palabras, las empresas extranjeras que ya operan en México decidieron ampliar operaciones o mantener capital dentro del país.

Finanzas, autos y construcción empujan la inversión

Los sectores financieros encabezaron el crecimiento de la inversión extranjera directa. Servicios financieros y seguros pasaron de 5,321 millones de dólares a 6,851 millones, un aumento cercano a 28.8%.

La fabricación de vehículos también mostró fortaleza. La inversión en este segmento subió de 3,351 millones de dólares a 4,033 millones, incluso en medio de un entorno comercial más complejo para la industria automotriz.

Minería avanzó de 2,171 millones de dólares a 3,034 millones, mientras la construcción prácticamente duplicó su nivel al pasar de 742 millones a 1,456 millones de dólares.

Otro sector que ganó peso fue el de equipo de cómputo y componentes electrónicos. La inversión pasó de 863 millones de dólares a 1,370 millones, en línea con el crecimiento que también han mostrado las exportaciones tecnológicas mexicanas.

Transportes, correos y almacenamiento registraron uno de los mayores saltos. Este rubro pasó de 409 millones de dólares a 913 millones.

Detrás de estos números aparecen proyectos relacionados con electromovilidad, autopartes, inteligencia artificial, centros de datos, dispositivos médicos, infraestructura carretera y expansión de líneas de producción industrial.

Entre los proyectos identificados destacan inversiones automotrices y de electromovilidad en Guanajuato, Estado de México y Querétaro. También sobresalen proyectos de dispositivos médicos en Nuevo León, Chihuahua y Ciudad de México, así como inversiones en centros de datos y componentes electrónicos en la región centro del país.

EU mantiene liderazgo en la IED

Durante el primer trimestre, las empresas estadounidenses canalizaron 10,201 millones de dólares, un crecimiento anual de 23.6%.

España ocupó el segundo lugar con 3,804 millones de dólares y un avance de 18.5%. Australia se colocó en la tercera posición con 1,446 millones y un crecimiento de 19.6%.

Japón registró 985 millones de dólares, con un salto de 41.5%, mientras Canadá aportó 894 millones, un aumento de 12.2%.

La Ciudad de México concentró la mayor parte de la inversión extranjera directa, impulsada por banca, seguros e industria automotriz. Después aparecieron Estado de México, Nuevo León, Baja California y Jalisco.

Para el gobierno federal, el desempeño de la IED envía señales de fortaleza económica en medio de un entorno internacional más incierto. También refuerza la expectativa de que México mantenga dinamismo industrial y manufacturero durante el resto del año.