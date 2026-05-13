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La IA y el desempleo temprano amenazan los salarios de recién egresados

Especialistas advierten que pasar meses desempleado tras graduarse puede dejar “cicatrices” salariales y laborales durante años, justo cuando la IA vuelve más vulnerables los empleos de entrada.
mié 13 mayo 2026 03:17 PM
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La IA comienza a elevar el estándar de contratación para recién egresados, mientras el desempleo temprano y la informalidad amenazan sus salarios y trayectoria laboral.
 (andresr/Getty Images)

La Inteligencia Artificial (IA) generativa ya comenzó a elevar el estándar de entrada al mercado laboral y podría reducir hasta 13% el empleo entre jóvenes en América Latina, justo en un momento en que millones de recién egresados enfrentan desempleo, informalidad y salarios presionados por la falta de experiencia laboral.

Durante el panel “Estar listo para trabajar hoy: el reto del future-ready talent”, organizado por Tecmilenio en el marco del Mexico Talent Forum, especialistas en recursos humanos, educación y talento coincidieron en que la IA no sólo está automatizando tareas, sino transformando lo que las empresas consideran “empleabilidad”.

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Desempleo temprano e IA plantean retos para los jóvenes

De acuerdo con el reporte Future-Ready Talent presentado durante el evento, un recién egresado sin experiencia tarda entre seis y 12 meses en conseguir una oportunidad laboral formal. Además, la investigación retoma evidencia internacional sobre el llamado scarring effect, es decir, la “cicatriz” que deja el desempleo temprano y que puede traducirse en menores salarios, menos oportunidades y trayectorias laborales rezagadas durante años.

De hecho, en México, la tasa de desocupación juvenil alcanza 4.8%, casi el doble de la tasa nacional, mientras que 58.8% de los jóvenes ocupados trabaja en la informalidad. El estudio muestra que 58.8% de los jóvenes ocupados en México trabaja en condiciones informales, sin seguridad social ni prestaciones. La tasa de desocupación juvenil alcanza 4.8%, casi el doble de la tasa nacional.

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Los especialistas coincidieron en que la IA no necesariamente eliminará todo el trabajo joven, pero sí reducirá el valor de tareas básicas, rutinarias o fácilmente automatizables, presionando salarios y obligando a los recién egresados a demostrar habilidades prácticas y adaptabilidad desde etapas más tempranas.

Mauricio Reynoso, director general de AMEDIRH, sostuvo que el problema ya no pasa únicamente por obtener un título universitario, sino por demostrar capacidad de ejecución en entornos reales.

“No basta con concluir los estudios o contar con un título. Lo decisivo es que ese trayecto forme a los jóvenes para demostrar lo que saben hacer desde su primera experiencia laboral”, afirmó Reynoso en el reporte.

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El directivo añadió que las organizaciones hoy evalúan mucho más que conocimiento técnico. “Buscan ética e integridad como base; además, consideran el pensamiento estratégico, la adaptabilidad y el criterio aplicado en la toma de decisiones”.

El documento también sostiene que acercar a los estudiantes al trabajo real desde etapas tempranas mejora significativamente su inserción laboral. Según cifras recabadas por la institución, 54% de los estudiantes que realizan estancias empresariales recibe una oferta laboral antes de egresar y 90% consigue empleo al graduarse. Además, el salario inicial promedio reportado para estos perfiles ronda los 15,000 pesos mensuales.

Más egresados, pero desempleados

“Los puestos de entrada se están volviendo más vulnerables. La IA está elevando el estándar de entrada. Hoy ya no basta con tener un título”, advirtió Isabel Prieto, Country Manager de Platzi.

Según datos citados por la directiva, actualmente sólo la mitad de los jóvenes logra conseguir empleo relacionado con su carrera durante el primer año tras graduarse, mientras siete de cada diez empleadores aseguran no encontrar el talento que necesitan.

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La paradoja, explicó, es que México continúa graduando profesionistas en grandes cantidades —alrededor de 1,700 jóvenes al día—, pero muchas empresas consideran que los egresados no llegan listos para aportar desde el primer día. El reporte de Tecmilenio señala que el 75% de las empresas en México tiene dificultades para encontrar talento adecuado, particularmente en áreas tecnológicas y científicas.

Prieto señaló que, según datos recabados por Platzi para la región de Latinoamérica, la IA generativa de lenguaje tiene el potencial de reducir el empleo juvenil en un 13%, al mismo tiempo que los trabajadores con mayor experiencia ganan más importancia dentro de las organizaciones.

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No obstante los desafíos tecnológicos y estructurales del mercado laboral en México y la región, los expertos señalaron que fortalecer skills humanas será crucial ante el cambio tecnológico. Durante el panel moderado por Ivonne Vargas, directora editorial del Observatorio IPBI, los participantes coincidieron en que el diferencial humano comenzará a valer más conforme la IA automatice procesos técnicos y operativos.

Julio Peña, vicerrector de Educación para Empresas de Tecmilenio, afirmó que muchas compañías ya comenzaron a contratar más por competencias que por currículum y que incluso algunas áreas tecnológicas priorizan la capacidad demostrable sobre los títulos universitarios.

“Hay organizaciones contratando más por competencias que por currículum. Empresas en áreas de tecnología donde te dicen: si sabe programar, no importa si tiene o no tiene título; si me demuestra que tiene la competencia”, señaló.

Peña sostuvo que las universidades tradicionales ya no pueden responder al ritmo del cambio tecnológico y laboral. “El modelo universitario de hace 250 años se acabó y necesitamos universidades más listas para entender lo que las organizaciones necesitan”, dijo.

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