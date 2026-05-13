Desempleo temprano e IA plantean retos para los jóvenes

De acuerdo con el reporte Future-Ready Talent presentado durante el evento, un recién egresado sin experiencia tarda entre seis y 12 meses en conseguir una oportunidad laboral formal. Además, la investigación retoma evidencia internacional sobre el llamado scarring effect, es decir, la “cicatriz” que deja el desempleo temprano y que puede traducirse en menores salarios, menos oportunidades y trayectorias laborales rezagadas durante años.

De hecho, en México, la tasa de desocupación juvenil alcanza 4.8%, casi el doble de la tasa nacional, mientras que 58.8% de los jóvenes ocupados trabaja en la informalidad. El estudio muestra que 58.8% de los jóvenes ocupados en México trabaja en condiciones informales, sin seguridad social ni prestaciones. La tasa de desocupación juvenil alcanza 4.8%, casi el doble de la tasa nacional.

Los especialistas coincidieron en que la IA no necesariamente eliminará todo el trabajo joven, pero sí reducirá el valor de tareas básicas, rutinarias o fácilmente automatizables, presionando salarios y obligando a los recién egresados a demostrar habilidades prácticas y adaptabilidad desde etapas más tempranas.

Mauricio Reynoso, director general de AMEDIRH, sostuvo que el problema ya no pasa únicamente por obtener un título universitario, sino por demostrar capacidad de ejecución en entornos reales.

“No basta con concluir los estudios o contar con un título. Lo decisivo es que ese trayecto forme a los jóvenes para demostrar lo que saben hacer desde su primera experiencia laboral”, afirmó Reynoso en el reporte.

El directivo añadió que las organizaciones hoy evalúan mucho más que conocimiento técnico. “Buscan ética e integridad como base; además, consideran el pensamiento estratégico, la adaptabilidad y el criterio aplicado en la toma de decisiones”.

El documento también sostiene que acercar a los estudiantes al trabajo real desde etapas tempranas mejora significativamente su inserción laboral. Según cifras recabadas por la institución, 54% de los estudiantes que realizan estancias empresariales recibe una oferta laboral antes de egresar y 90% consigue empleo al graduarse. Además, el salario inicial promedio reportado para estos perfiles ronda los 15,000 pesos mensuales.

Más egresados, pero desempleados

“Los puestos de entrada se están volviendo más vulnerables. La IA está elevando el estándar de entrada. Hoy ya no basta con tener un título”, advirtió Isabel Prieto, Country Manager de Platzi.

Según datos citados por la directiva, actualmente sólo la mitad de los jóvenes logra conseguir empleo relacionado con su carrera durante el primer año tras graduarse, mientras siete de cada diez empleadores aseguran no encontrar el talento que necesitan.