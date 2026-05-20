Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

El costo de la deuda rebasa la inversión en infraestructura en vísperas del Plan México

La inversión pública registró su peor nivel para un primer trimestre desde 2008, mientras el gobierno destinó más de 125,000 millones de pesos adicionales al pago de intereses de la deuda.
mié 20 mayo 2026 05:55 AM
Añadir Expansión en Google
El Insurgente
La baja en la inversión pública también es un reflejo de que los proyectos de infraestructura de la administración a cargo de la presidenta, Claudia Sheinbaum son de menor cuantía en comparación con los proyectos estratégicos que se realizaron en la administración pasada, con Andrés Manuel López Obrador como presidente. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro. )

La inversión en obra pública llegó a su nivel más bajo desde 2008, en el año en el que se espera un auge del Plan México, el cual busca recuperar el crecimiento económico y dinamizar el destino de recursos públicos y privados en proyectos de infraestructura.

De enero a marzo de 2026, la inversión en obra pública registró un descenso de 15.6% real anual o de 33,000 millones de pesos reales, al reportar 179,554 millones, el monto más bajo desde 2008, frente a mismos periodos, de acuerdo con un análisis de México Evalúa . Las cifras se registran en el año en el que se espera que las inversiones del Plan México se detonen, luego de mejoras en sus incentivos, anunciadas el pasado 4 de mayo.

Publicidad

“El plan México, si bien es un buen proyecto macro para poder detonar inversiones, todavía no lo ha logrado porque los empresarios no se sienten tranquilos en invertir en México”, dijo Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Uno de los motivos es la falta de certeza jurídica; por ejemplo, se reportan varios juicios, en materia fiscal, que han ganado los contribuyentes, pero ahora los nuevos jueces están tratando de revertir las decisiones de los juzgados anteriores, para volverlos a revisar.

“Esto ya sucedió hasta en la Suprema Corte de Justicia, y por suerte, eso se ha controlado ahí, pero en los juzgados medios y bajos todavía no se puede estabilizar esa situación, y eso no genera confianza en el inversionista, tenemos que dar certeza de que la ley va a aplicar imparcialmente a todo mundo y que el marco legal puede ser predecible, y que tenemos regulaciones que no van a estar cambiando de un día para otro”, comentó el ejecutivo.

El pasado 4 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que respalda 12 acciones, en materia jurídico-fiscal, para facilitar procesos para inversión de empresas, tocando temas para evitar la doble tributación; facultades de comprobación del Servicio de Administración Tributaria como auditorías; pausa o cancelación de sellos digitales como última instancia, además de la simplificación administrativa.

Otro tema que frena la inversión es la conexión a electricidad para plantas que buscan instalarse, y tienen que esperar hasta cinco años para lograrlo, agregó el especialista del IMEF.

La baja en la inversión pública también es un reflejo de que los proyectos de infraestructura de la administración a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum son de menor cuantía en comparación con los proyectos estratégicos que se realizaron en la administración pasada, con Andrés Manuel López Obrador como presidente, consideró Christopher Cernichiaro, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.

Publicidad

“También, si comparamos primer trimestre de 2025 contra el de 2026, considero que es aún pronto para decir si en verdad se va a gastar menos, quizás simplemente se debe a la forma en que se han ejercido los recursos este año, que puede obedecer a la propia dinámica de los proyectos de este y el año pasado. Vamos a tener más información cuando tengamos los cuatro trimestres. Vamos a ver cómo cierra el año”, detalló el investigador de la UAM.

Se dispara la brecha entre inversión y pago de intereses

En tanto, cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detallan que el monto para la inversión física reportado es 125,900 millones menor, frente al costo de la deuda que reportó 305,400 millones. Si bien se registra un monto más bajo por inversión en infraestructura que el de pago de intereses por la deuda pública, desde marzo de 2022, esta es la brecha más pronunciada de la que se tiene registro frente a periodos similares.

“La deuda tiene mayor sentido cuando los recursos que se obtienen se destinan a gasto productivo, pero si mayormente los recursos públicos se están usando para intereses de la deuda, vamos a ver un impacto en menos producción de bienes y servicios públicos; también habría un impacto en la actividad económica de corto plazo, porque en la medida que sube el gasto público productivo, sube la actividad económica”, agregó Cernichiaro.

México Evalúa refiere que por cada peso de deuda pública (Requerimientos Financieros del Sector Público), se invierten 1.1 pesos, al cierre de marzo de 2026, un índice por arriba de la Regla de oro que establece que la inversión debe ser mayor a la deuda o por lo menos igual. Este es un indicador menor al de 2025, por 1.3 pesos. Cabe destacar que el mayor referente registrado fue por 19 pesos en 2013, y de 14.7 pesos en 2019.

México quiere atraer más inversión y crea una plataforma para aprobar proyectos en 30 días
Economía

México activa plan para destrabar inversión con trámites más ágiles

Más del gasto público en costo financiero

Las cifras oportunas de Hacienda también detallan que cada año se destina más dinero del gasto público en pagar intereses de la deuda pública que en inversión pública.

Publicidad

En el primer trimestre de este año, el 7.4% del gasto neto se destinó a inversión física, la cual ayuda a dinamizar el crecimiento económico, además de generar empleos por la construcción de infraestructura. Esta es la proporción más baja de la que se tiene registro, después de que en el primer trimestre de 2014 se registrara un nivel máximo de 17.9%.

En tanto, el costo financiero de la deuda absorbió el 12.6% del gasto público en 2026, mostrando un descenso frente al mismo periodo del año pasado cuando representó el 13.3% del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Crece inversión para Desarrollo Social

Por clasificación funcional, Hacienda detalla que la inversión física para Desarrollo Social creció 22.3% real anual, a favor de la infraestructura para Protección Ambiental, Educación, Vivienda y servicios a la comunidad, mientas la inversión para el Desarrollo Económico se desplomó 38.8%, con un descenso de 46.5% para Combustibles y Energía.

“El recorte fue especialmente pronunciado en Pemex, cuya inversión cayó 51%, en contraste con un aumento de 20% en la inversión de otras entidades del sector público”, detalló el análisis de México Evalúa.

Tags

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Infraestructura general

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad