“El plan México, si bien es un buen proyecto macro para poder detonar inversiones, todavía no lo ha logrado porque los empresarios no se sienten tranquilos en invertir en México”, dijo Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Uno de los motivos es la falta de certeza jurídica; por ejemplo, se reportan varios juicios, en materia fiscal, que han ganado los contribuyentes, pero ahora los nuevos jueces están tratando de revertir las decisiones de los juzgados anteriores, para volverlos a revisar.

“Esto ya sucedió hasta en la Suprema Corte de Justicia, y por suerte, eso se ha controlado ahí, pero en los juzgados medios y bajos todavía no se puede estabilizar esa situación, y eso no genera confianza en el inversionista, tenemos que dar certeza de que la ley va a aplicar imparcialmente a todo mundo y que el marco legal puede ser predecible, y que tenemos regulaciones que no van a estar cambiando de un día para otro”, comentó el ejecutivo.

El pasado 4 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que respalda 12 acciones, en materia jurídico-fiscal, para facilitar procesos para inversión de empresas, tocando temas para evitar la doble tributación; facultades de comprobación del Servicio de Administración Tributaria como auditorías; pausa o cancelación de sellos digitales como última instancia, además de la simplificación administrativa.

Otro tema que frena la inversión es la conexión a electricidad para plantas que buscan instalarse, y tienen que esperar hasta cinco años para lograrlo, agregó el especialista del IMEF.

La baja en la inversión pública también es un reflejo de que los proyectos de infraestructura de la administración a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum son de menor cuantía en comparación con los proyectos estratégicos que se realizaron en la administración pasada, con Andrés Manuel López Obrador como presidente, consideró Christopher Cernichiaro, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.