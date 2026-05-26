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Migrar sin oferta laboral. Cuando el valor sustituye al contrato

Las economías que lideran la innovación no esperan a que el talento llegue con un contrato firmado. Diseñan mecanismos para atraerlo cuando ese talento ya es visible, escaso y comprobable.
mar 26 mayo 2026 06:00 AM
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Migrar sin oferta laboral. Cuando el valor sustituye al contrato
En un entorno donde el talento compite a escala global, el mayor riesgo no es la falta de oportunidades, sino la desconexión con los criterios bajo los cuales esas oportunidades se asignan, señala Yesenia Iacona. (Foto: iStock)

Durante años, la conversación sobre migración a Estados Unidos se ha sostenido sobre una premisa que parece lógica, pero que en realidad simplifica en exceso un sistema mucho más complejo: sin una oferta laboral, no hay camino.

Esta idea ha permeado tanto el discurso público como la percepción profesional en México, instalando la noción de que el acceso a oportunidades internacionales depende, casi exclusivamente, de conseguir un empleo desde el país de origen.

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El problema es que esta narrativa no describe cómo funciona realmente el sistema.

Estados Unidos no gestiona la migración únicamente como un asunto político o social, la maneja, en gran medida, como una variable económica. Desde esa lógica, su enfoque no está en facilitar el acceso generalizado, sino en competir por talento.

No por mano de obra en abstracto, sino por perfiles que han demostrado, con evidencia, que generan valor en sus respectivas industrias. Por eso, aunque el discurso público enfatiza controles, restricciones y endurecimiento de políticas migratorias, el propio sistema mantiene abiertas rutas —discretas, exigentes y poco comprendidas— que permiten a ciertos profesionales migrar sin depender de un empleador específico.

Lejos de ser una contradicción, esto responde a una estrategia clara. Las economías que lideran la innovación no esperan a que el talento llegue con un contrato firmado. Diseñan mecanismos para atraerlo cuando ese talento ya es visible, escaso y, sobre todo, comprobable. En ese contexto, la oferta laboral deja de ser el punto de partida y se convierte, en muchos casos, en una consecuencia natural de la relevancia profesional.

Sin embargo, desde México, esta lógica suele interpretarse de manera limitada. Seguimos entendiendo la migración bajo una narrativa centrada en la empleabilidad, como si el acceso a mercados internacionales dependiera únicamente de ocupar una vacante.

Esta visión reduce la conversación a un problema operativo —conseguir trabajo— cuando en realidad se trata de un problema de posicionamiento: qué tan relevante es un perfil profesional fuera de su contexto inmediato.

Este cambio de enfoque no es menor, porque desplaza la responsabilidad. La pregunta deja de ser “¿cómo consigo trabajo en otro país?” y se convierte en algo mucho más incómodo: ¿mi trabajo tiene valor en un entorno global?, ¿es comprensible y relevante fuera del mercado en el que se desarrolló?

Las vías que permiten migrar sin una oferta laboral previa están diseñadas precisamente para responder a estas preguntas. No son mecanismos de acceso abierto ni buscan serlo. Funcionan como filtros que priorizan perfiles con evidencia clara de impacto: resultados verificables, liderazgo, reconocimiento dentro de su industria y contribuciones concretas. No basta con acumular experiencia, es necesario demostrar por qué esa experiencia es significativa y transferible a otros contextos.

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Esto pone en evidencia una limitación frecuente en muchos perfiles profesionales: trayectorias construidas con criterios locales, donde los logros, el reconocimiento y la visibilidad rara vez se traducen en señales que puedan ser leídas y valoradas fuera de su propio entorno.

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En muchos casos, el problema no es la falta de capacidad, sino la ausencia de una narrativa profesional sólida y de mecanismos para documentar y comunicar el impacto generado.

En este sentido, estas rutas migratorias no sólo deben entenderse como opciones legales, sino como indicadores. Funcionan como un termómetro que revela qué tipo de talento es competitivo a nivel global y bajo qué estándares.

Y es precisamente ahí donde la conversación en México se queda corta: hablamos poco de cómo construir evidencia, de cómo traducir logros en métricas claras o de cómo generar visibilidad en industrias donde el reconocimiento no se otorga, se gana.

Por eso, más que ver la migración sin empleo como una alternativa excepcional o como un atajo, conviene entenderla como una consecuencia. La consecuencia de haber desarrollado un perfil que trasciende lo operativo, que acumula evidencia de valor y que puede insertarse en distintos mercados sin depender de una oportunidad puntual.

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En un entorno donde el talento compite a escala global, el mayor riesgo no es la falta de oportunidades, sino la desconexión con los criterios bajo los cuales esas oportunidades se asignan.

Porque al final, el sistema no está diseñado para responder a quien quiere migrar, sino a quien ya ha demostrado —con hechos, no con intención— que tiene algo relevante que aportar.

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Nota del editor: Yesenia Iacona es fundadora de Iacona Law Firm. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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Opinión Empleo Educación Migración

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