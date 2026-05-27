El nuevo dato del banco central ocurre mientras la Encuesta Citi México, que entrevista a 33 analistas privados, proyectan una mediana de 1.1% para el PIB este año y de 1.7% para 2027.

"La revisión del crecimiento esperado para 2026 resulta principalmente de un desempeño de la actividad económica en el primer trimestre del año considerablemente más débil de lo esperado", detalló el banco central. "La inversión continuaría mostrando un débil desempeño al menos hasta el segundo semestre de 2026, como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC".

Los riesgos para el crecimiento se mantienen predominantemente a la baja contemplando más incertidumbre en torno a las negociaciones por el T-MEC y el escalamiento de conflictos geopolíticos.

Otro de los riesgos que observa el banco central tiene que ver con fenómenos metereológicos como temperaturas extremas, ciclones o sequías que impacten de manera adversa.

Escenarios como una renegociación del TMEC exitosa que disipe la incertidumbre y que promueva la inversión así como avances en los proyectos de infraestructura serían los factores que, por el contrario, ayudarían a mejorar las perspectivas de la economía.

Para la inflación, Banxico espera que la convergencia a 3% ocurra en el segundo trimestre de 2027, tal y como se dio a conocer en la decisión de política monetaria del 7 de mayo .

Se espera que el repunte más alto de la inflación ocurra en el primer y segundo trimestre de este año, con un dato de 4.1% para ambos trimestres.

En cuanto a las expectativas de empleo formal, Banxico espera la creación de entre 260,000 y 460,000 nuevos puestos laborales ante el IMSS desde el rango de entre 260,000 y 450,000 puestos de trabajo que estimó en febrero pasado.

Si se toman en cuenta a los trabajadores de plataforma, la expectativa es que la creación de empleos sea de entre 400,000 y 600,000 puestos.