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App de Banamex presenta fallas este 29 de mayo en pleno viernes de quincena; usuarios se quejan en redes

Usuarios de Banamex reportaron fallas en la app móvil y banca en línea en pleno viernes de quincena; las quejas aumentaron desde el mediodía.
vie 29 mayo 2026 01:28 PM
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MTU Banamex
Las quejas comenzaron a aumentar alrededor de las 12:00 horas, según Down Detector. (Expansión)

La aplicación móvil de Banamex presenta fallas este viernes 29 de mayo, en pleno viernes de quincena, cuando miles de usuarios realizan pagos, transferencias y retiros de dinero.

Las quejas comenzaron a aumentar durante las últimas horas y en redes sociales se multiplicaron los reportes de clientes que aseguran tener problemas para ingresar a la app o realizar operaciones bancarias.

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Las fallas en la app de Banamex

De acuerdo con la plataforma especializada Down Detector, los reportes comenzaron a dispararse alrededor de las 12:00 horas.

Según los datos del sitio, los principales problemas reportados por los usuarios son:

70% relacionados con la aplicación móvil.

14% vinculados con la banca móvil.

11% correspondientes a la banca en línea.

¿Qué dice Banamex?

Minutos después de que comenzaron a multiplicarse los reportes de fallas en redes sociales y plataformas como Down Detector, Banamex reconoció problemas en su aplicación móvil.

A través de mensajes enviados a usuarios, la institución financiera informó que “el sistema de Banamex Móvil está presentando intermitencias”, por lo que recomendó realizar operaciones mediante BancaNet mientras se restablece el servicio.

“Te informamos que el sistema de Banamex Móvil está presentando intermitencias. Mientras restablecemos el servicio te pedimos realizar tus operaciones en BancaNet. Agradecemos tu comprensión”, señaló el banco en una de sus respuestas.

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Zonas con más quejas

Down Detector señala que las zonas con más reportes son Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Yucatán.

La situación ocurre en uno de los momentos de mayor movimiento bancario del mes debido al pago de salarios y depósitos de quincena.

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