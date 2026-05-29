Las fallas en la app de Banamex

De acuerdo con la plataforma especializada Down Detector, los reportes comenzaron a dispararse alrededor de las 12:00 horas.

Según los datos del sitio, los principales problemas reportados por los usuarios son:

70% relacionados con la aplicación móvil.

14% vinculados con la banca móvil.

11% correspondientes a la banca en línea.

¿Qué dice Banamex?

Minutos después de que comenzaron a multiplicarse los reportes de fallas en redes sociales y plataformas como Down Detector, Banamex reconoció problemas en su aplicación móvil.

A través de mensajes enviados a usuarios, la institución financiera informó que “el sistema de Banamex Móvil está presentando intermitencias”, por lo que recomendó realizar operaciones mediante BancaNet mientras se restablece el servicio.

“Te informamos que el sistema de Banamex Móvil está presentando intermitencias. Mientras restablecemos el servicio te pedimos realizar tus operaciones en BancaNet. Agradecemos tu comprensión”, señaló el banco en una de sus respuestas.