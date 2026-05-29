¿Quién es el dueño de Parque Delta, la plaza construida en un histórico estadio de CDMX y clave en el temblor del 85?

Parque Delta se ha convertido en uno de los centros comerciales más concurridos de la Ciudad de México. Millones de personas lo visitan cada año, consolidándolo como uno de los puntos comerciales y de entretenimiento más importantes de la capital.

Sin embargo, antes de transformarse en una plaza indispensable para miles de capitalinos, en ese terreno se encontraba un enorme estadio de béisbol que durante décadas fue considerado una de las grandes catedrales de este deporte en México y que aún es recordado con nostalgia por muchos aficionados.

El lugar también carga con episodios más dolorosos de la historia de la ciudad. Tras el devastador sismo de 1985, que dejó miles de muertos en la capital, el entonces Parque del Seguro Social fue utilizado como punto para resguardar cuerpos y coordinar labores relacionadas con la tragedia.

Pero ¿quién es el dueño de Parque Delta?, ¿qué grupo empresarial está detrás de este complejo comercial?, ¿por qué desapareció el emblemático estadio de béisbol pese a su importancia? y ¿qué historias marcaron este lugar antes de convertirse en una de las plazas más famosas de la CDMX? Te contamos.