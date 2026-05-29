¿Quién es el dueño de Parque Delta, la plaza construida en un histórico estadio de CDMX y clave en el temblor del 85?

Parque Delta se ha convertido en uno de los centros comerciales más concurridos de la Ciudad de México. Millones de personas lo visitan cada año, consolidándolo como uno de los puntos comerciales y de entretenimiento más importantes de la capital.
Sin embargo, antes de transformarse en una plaza indispensable para miles de capitalinos, en ese terreno se encontraba un enorme estadio de béisbol que durante décadas fue considerado una de las grandes catedrales de este deporte en México y que aún es recordado con nostalgia por muchos aficionados.
El lugar también carga con episodios más dolorosos de la historia de la ciudad. Tras el devastador sismo de 1985, que dejó miles de muertos en la capital, el entonces Parque del Seguro Social fue utilizado como punto para resguardar cuerpos y coordinar labores relacionadas con la tragedia.
Pero ¿quién es el dueño de Parque Delta?, ¿qué grupo empresarial está detrás de este complejo comercial?, ¿por qué desapareció el emblemático estadio de béisbol pese a su importancia? y ¿qué historias marcaron este lugar antes de convertirse en una de las plazas más famosas de la CDMX? Te contamos.
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¿Quién es el dueño de Parque Delta?
Parque Delta pertenece a Fibra Danhos , uno de los grupos inmobiliarios más importantes de la Ciudad de México, especializado en desarrollar y operar centros comerciales, oficinas y complejos de usos mixtos.
A diferencia de una empresa controlada por un solo dueño, Fibra Danhos funciona como un fideicomiso de inversión en bienes raíces y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores , por lo que su propiedad está distribuida entre distintos inversionistas y accionistas.
Detrás del grupo se encuentra la familia Kabbaz. Grupo Danhos fue fundado en 1976 por los hermanos David Daniel Kabbaz Chiver y José Daniel Kabbaz, quienes dejaron atrás el negocio textil familiar para enfocarse en el sector inmobiliario y de la construcción.
Con el paso de los años, la firma se consolidó como una de las desarrolladoras más importantes del país, apostando por grandes proyectos en zonas con alta demanda comercial y habitacional. Actualmente, David Daniel Kabbaz Chiver se mantiene como socio fundador y presidente, mientras que Salvador Daniel Kabbaz Zaga ocupa la dirección general del grupo, según su página web.
Dentro del portafolio de Fibra Danhos , Parque Delta es considerado uno de los activos más exitosos de la compañía por la cantidad de visitantes e ingresos que genera. En conjunto, los centros comerciales de Danhos reciben cerca de 100 millones de personas al año y mantienen niveles de ocupación cercanos al 95%.
En términos financieros, la compañía cerró 2024 con ingresos por 6,774.6 millones de pesos y utilidades operativas superiores a los 4,400 millones, reflejando el tamaño e influencia que ha alcanzado en el sector inmobiliario mexicano.
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La historia de Parque Delta y el estadio de béisbol
Antes de convertirse en uno de los centros comerciales más famosos de la Ciudad de México, Parque Delta fue uno de los estadios de béisbol más importantes del país.
Actualmente, el centro comercial se ubica en Avenida Cuauhtémoc 462, en la colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez, justo en la esquina con Viaducto Miguel Alemán.
El inmueble original fue inaugurado en 1925 gracias a las gestiones de Manuel Núñez Fernández, entonces Jefe de Deportes de la Compañía de Luz y Fuerza, quien consiguió un terreno en la zona de La Piedad para crear un espacio deportivo para los trabajadores, según el sitio de la MILB .
Con el tiempo, el estadio se convirtió en sede principal de la Liga Mexicana de Béisbol y ganó fama como una de las grandes “catedrales” del deporte en México. Ahí se realizaron eventos históricos, como una exhibición de Babe Ruth en 1946 y una de las primeras transmisiones de televisión remota en el país en 1951.
Sin embargo, a inicios de los años 50 ocurrió una tragedia cuando una parte de las gradas de madera colapsó debido al exceso de personas, provocando la muerte de dos aficionados. Tras el accidente, el estadio original fue clausurado.
Posteriormente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adquirió el terreno y construyó un nuevo inmueble de acero y concreto conocido como Parque del Seguro Social, inaugurado en 1955. Durante décadas fue la casa de los Diablos Rojos del México y los Tigres.
El estadio funcionó hasta el año 2000, cuando cerró definitivamente debido a que el terreno fue destinado para un nuevo desarrollo comercial. La decisión estuvo relacionada con el crecimiento inmobiliario y comercial de la zona, además de los altos costos de mantenimiento del inmueble y la búsqueda de espacios más modernos para los equipos de béisbol.
El último partido se disputó el 1 de junio de 2000 entre los Tigres y los Diablos Rojos. Tiempo después, Grupo Danhos desarrolló el actual centro comercial Parque Delta, aunque conservó el nombre del histórico estadio.
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¿Qué pasó en Parque Delta durante el terremoto de 1985?
Tras el sismo del 19 de septiembre de 1985, el entonces Parque Deportivo del Seguro Social —construido sobre el antiguo Parque Delta— fue habilitado como el principal centro para resguardar cadáveres en la Ciudad de México.
La decisión se tomó porque las instalaciones forenses capitalinas quedaron rebasadas y varios hospitales colapsaron tras el terremoto. De acuerdo con la investigación “La morgue más grande de la ciudad" , del investigador Jorge Vázquez Ángeles, publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el estadio recibió miles de cuerpos mientras familiares acudían para intentar identificarlos.
El campo fue dividido en zonas para cuerpos identificados, no identificados y restos humanos. Además, se colocaban bolsas de hielo dentro de ataúdes improvisados de madera y triplay para retrasar la descomposición.
De acuerdo con la investigación, Martín Vidal, entonces jefe de mantenimiento del parque, recordó que durante los días posteriores al sismo llegaron más de 3,000 cadáveres al inmueble.
Los cuerpos que nunca pudieron ser identificados fueron trasladados posteriormente a fosas comunes en el panteón de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa.
Desde entonces, el antiguo estadio quedó marcado no solo por su historia en el béisbol mexicano, sino también como uno de los símbolos del duelo que dejó el terremoto de 1985 en la capital.
Las plazas hermanas de Parque Delta
Aunque Parque Delta es uno de los desarrollos más conocidos de Fibra Danhos, el grupo inmobiliario también opera algunos de los centros comerciales más importantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana.
Actualmente, la empresa cuenta con 17 inmuebles en operación y tres más en desarrollo. Dentro de su portafolio destacan proyectos construidos en zonas con alta actividad comercial y gran concentración de habitantes.
Entre sus desarrollos más importantes se encuentran:
-Reforma 222, ubicado sobre Paseo de la Reforma y considerado el primer centro comercial de estilo de vida en México.
-Parque Las Antenas, en los límites de Iztapalapa y Xochimilco, famoso por albergar el parque de diversiones Kataplum en su azotea.
-Toreo Parque Central, uno de los complejos de usos mixtos más grandes de la Zona Metropolitana del Valle de México.
-Parque Tepeyac, construido en una de las zonas comerciales y habitacionales de mayor crecimiento en el nororiente de la capital.
-Parque Lindavista, desarrollado para atender la alta demanda comercial del norte de la Ciudad de México.
-Parque Tezontle, uno de los centros comerciales más consolidados del oriente capitalino.
En conjunto, los centros comerciales de Fibra Danhos suman más de 435,000 metros cuadrados de área rentable, reciben alrededor de 100 millones de visitantes al año y mantienen niveles de ocupación cercanos al 95%, según datos de la propia compañía.
Las conclusiones
La historia de Parque Delta refleja cómo la Ciudad de México ha transformado algunos de sus espacios más emblemáticos con el paso de las décadas. Lo que comenzó como un estadio de béisbol ligado al crecimiento deportivo de la capital terminó convertido en uno de los centros comerciales más importantes de la Ciudad de México.
El lugar también resume distintos momentos clave de la vida urbana de la ciudad: desde la época dorada del béisbol mexicano y la expansión del IMSS en el siglo XX, hasta el auge inmobiliario y comercial que actualmente domina buena parte de la capital.
Detrás de esta transformación se encuentra Fibra Danhos, un grupo que logró consolidar un amplio portafolio de desarrollos comerciales en zonas estratégicas de la Ciudad de México y que convirtió antiguos espacios industriales, deportivos o de servicios en complejos inmobiliarios de alta rentabilidad.
Aun así, pese al cambio físico del lugar, el nombre de Parque Delta sigue funcionando como un vínculo entre generaciones que recuerdan tanto el histórico estadio de béisbol como la plaza comercial que hoy ocupa ese mismo terreno.