La Secretaría de Economía informó este martes que, tras consultas con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), se confirmó que las mercancías que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedarán exentas de la propuesta arancelaria que Estados Unidos analiza para 60 economías.

La precisión es importante porque alrededor de 85% del volumen de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cumple con las disposiciones del T-MEC, por lo que permanecería fuera de la medida.

La USTR informó de una investigación realizada bajo la Sección 301, en la que señala una presunta falta de aplicación efectiva de medidas para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso en terceros países.

México aparece dentro del grupo de economías observadas junto con la Unión Europea, Reino Unido y Canadá.

Como resultado de la investigación, la autoridad comercial estadounidense propuso un arancel de 10% para importaciones procedentes de México y otras 13 economías. Para un segundo grupo de 46 países, la propuesta contempla un arancel adicional de 12.5%.

Sin embargo, la iniciativa aún no entra en vigor, pues Estados Unidos abrió un periodo de consultas.