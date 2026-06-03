La amenaza de un nuevo arancel estadounidense relacionado con el combate al trabajo forzoso tendría un alcance mucho menor para México de lo que inicialmente se pensó.
La amenaza de un nuevo arancel estadounidense relacionado con el combate al trabajo forzoso tendría un alcance mucho menor para México de lo que inicialmente se pensó.
La Secretaría de Economía informó este martes que, tras consultas con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), se confirmó que las mercancías que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedarán exentas de la propuesta arancelaria que Estados Unidos analiza para 60 economías.
La precisión es importante porque alrededor de 85% del volumen de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cumple con las disposiciones del T-MEC, por lo que permanecería fuera de la medida.
La USTR informó de una investigación realizada bajo la Sección 301, en la que señala una presunta falta de aplicación efectiva de medidas para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso en terceros países.
México aparece dentro del grupo de economías observadas junto con la Unión Europea, Reino Unido y Canadá.
Como resultado de la investigación, la autoridad comercial estadounidense propuso un arancel de 10% para importaciones procedentes de México y otras 13 economías. Para un segundo grupo de 46 países, la propuesta contempla un arancel adicional de 12.5%.
Sin embargo, la iniciativa aún no entra en vigor, pues Estados Unidos abrió un periodo de consultas.
De acuerdo con Economía, el posible impacto se concentraría en el 15% de las exportaciones mexicanas que no operan bajo las reglas de origen del T-MEC.
Además, la dependencia precisó que la propuesta tampoco alcanzaría a los productos sujetos a las medidas de la Sección 232, entre ellos automóviles, acero y aluminio, sectores que ya operan bajo esquemas comerciales específicos establecidos por Estados Unidos.
La Secretaría de Economía anunció que sostendrá conversaciones formales con la USTR durante las próximas semanas para defender la posición mexicana.
Las discusiones incluirán una ronda formal dentro del proceso de revisión del T-MEC, encabezada por el secretario Marcelo Ebrard por parte de México.
El gobierno mexicano buscará demostrar las acciones y compromisos que ha adoptado para combatir el trabajo forzoso y evitar que el arancel propuesto termine por aplicarse al porcentaje de exportaciones que hoy permanece fuera de la cobertura del tratado.
"México confía en que la propuesta arancelaria que afecta al 15% de su comercio será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas".