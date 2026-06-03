La región pierde terreno
Las preocupaciones del gobierno mexicano coinciden con las del sector privado.
Óscar del Cueto, presidente de la American Chamber México (AmCham), advirtió que algunos vehículos fabricados en México pagan actualmente tarifas más altas que unidades importadas desde Europa, pese al elevado nivel de integración productiva que existe entre los socios del T-MEC.
"Si hoy traemos un vehículo de Europa hacia Estados Unidos paga menos tarifas que un vehículo que sale de México hacia Estados Unidos. Ese tipo de cosas son las que más nos preocupan", afirmó.
Del Cueto explicó que las empresas mantienen conversaciones con autoridades de ambos países para reducir el impacto de las medidas comerciales impulsadas por Washington.
"Entendemos que no va a haber free trade, pero sí tenemos que encontrar cómo buscamos que los aranceles que hoy se tienen sean de menos impacto para los que estamos en la región",
Óscar del Cueto, presidente de la AmCham.
Actualmente, las armadoras y proveedores enfrentan aranceles de 25% en el sector automotriz y de 50% en acero y aluminio bajo la Sección 232 de la legislación comercial estadounidense.
Para el representante empresarial, cualquier esquema arancelario futuro debería reconocer la integración productiva de Norteamérica y otorgar un trato preferencial a México y Canadá frente a competidores extrarregionales.
En una misiva dirigida a sus homólogos en ambos países, Marcelo Ebrard reiteró la necesidad de eliminar los aranceles que afectan al comercio regional, además de impulsar una extensión de 16 años para el T-MEC y mantener el esquema de libre comercio entre los tres países.
Un golpe para casi todos
El deterioro no fue exclusivo de México, ya que las compras automotrices totales de Estados Unidos a los principales proveedores seleccionados descendieron de 112,361 a 95,395 millones de dólares, una caída de 15.1%.
El ajuste fue especialmente fuerte en automóviles, donde el monto pasó de 51,394 a 39,546 millones de dólares, una contracción de 23.1%.
En camiones, autobuses y vehículos de uso especial, las compras retrocedieron 21.1%, mientras que las autopartes mostraron una caída más moderada de 4.4%.
Canadá sufrió un impacto incluso mayor que México. Sus exportaciones automotrices hacia Estados Unidos bajaron de 14,247 a 10,997 millones de dólares, una disminución de 22.8%.
En automóviles perdió 34.9%, mientras que en camiones y vehículos especiales el descenso alcanzó 40.4%. Las autopartes ofrecieron un respiro con un crecimiento de 5.4%.
Asia tampoco escapó al ajuste. Japón registró una caída de 13.3%, Corea del Sur de 12.7% y China de 22.9%.
Europa enfrentó pérdidas significativas. Alemania retrocedió 25.3%, Italia 32.3% y Reino Unido 29.8%.
La contracción alcanzó prácticamente a todos los grandes proveedores de la industria automotriz estadounidense.