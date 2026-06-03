La estrategia mexicana busca llevar la discusión más allá de los aranceles individuales. El gobierno sostiene que Norteamérica debe analizarse como un ecosistema productivo integrado, donde las reglas de origen, las cadenas de suministro y la manufactura compartida entre México, Estados Unidos y Canadá resultan tan importantes como las propias tarifas comerciales.

La postura busca colocar sobre la mesa uno de los principales argumentos de México rumbo a la revisión del T-MEC. Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la integración manufacturera de la región requiere un trato distinto al que reciben los países fuera del bloque.

Los datos muestran por qué el tema cobra urgencia para México.

Entre enero y marzo de 2026, las compras de Estados Unidos de vehículos y autopartes mexicanas sumaron 38,051 millones de dólares, frente a 42,920 millones en el mismo periodo de 2025, indican datos de comercio de la Oficina del Censo.

La caída fue de 11.3%, equivalente a 4,870 millones de dólares menos. El retroceso no desplazó a México de su posición estratégica dentro de la cadena automotriz de Norteamérica. El país aún aporta cerca de 40% de las compras automotrices estadounidenses entre los principales proveedores seleccionados y conserva una ventaja por el T-MEC. Sin embargo, las cifras reflejan que la presión arancelaria comenzó a erosionar uno de los pilares más importantes de la relación comercial bilateral.

La afectación más profunda apareció en los automóviles. Las compras estadounidenses descendieron de 11,455 a 8,931 millones de dólares, una contracción de 22% y una pérdida de 2,524 millones.

El rubro de camiones, autobuses y vehículos de uso especial también cedió terreno. El valor de las compras pasó de 11,395 a 9,267 millones de dólares, un retroceso de 18.7% equivalente a 2,128 millones.

Las autopartes mostraron una resistencia mayor. Las compras estadounidenses bajaron de 20,070 a 19,852 millones de dólares, apenas 1.1% menos (218 mdp). La diferencia confirma que la integración productiva entre ambos países permanece sólida, aunque los vehículos terminados enfrentan un escenario mucho más adverso.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ya expresó su preocupación por el efecto de los aranceles. La industria logró contener hasta ahora el traslado de costos a los consumidores, pero advirtió que el margen para absorber esos impactos comienza a agotarse.