Además del Mundial, México enfrenta una prueba laboral clave en el T-MEC

A seis años de que México emprendió la transformación más profunda de su sistema de trabajo en más de un siglo, el país llega a la revisión del T-MEC 2026 con una combinación de logros y desafíos que pondrán a prueba la viabilidad de la reforma laboral impulsada como parte del tratado.

Los especialistas del Inter-American Dialogue y Grupo Estrategia Política, autores del informe USMCA Labor Commitments: Executive Report and 2026 Review Outlook, coinciden en que México logró cambios institucionales sin precedentes, pero advierten que la sostenibilidad de esos avances enfrenta crecientes tensiones.

La dimensión del cambio ayuda a entender por qué el tema laboral se convirtió en uno de los ejes centrales del T-MEC.

De acuerdo con los académicos Graciela Bensusán y Mark Anner, las disposiciones laborales fueron decisivas para que el tratado obtuviera respaldo bipartidista en Estados Unidos. La inclusión de los derechos laborales dentro del texto principal del acuerdo, y no como un anexo paralelo como ocurría con el TLCAN, respondió a la presión de sindicatos y legisladores estadounidenses que buscaban frenar lo que denominaron "dumping social": competir mediante salarios bajos y menores estándares laborales.

Durante el TLCAN, la amenaza de trasladar operaciones a México debilitó el poder de negociación de trabajadores estadounidenses y contribuyó a la pérdida de más de 700,000 empleos manufactureros en Estados Unidos. Por ello, elevar los estándares laborales en México se convirtió en una prioridad política para Washington.

La reforma laboral más grande

La investigadora Joyce Sadka describe la reforma laboral mexicana de 2017-2019 como la transformación más profunda en más de un siglo. El cambio implicó desmontar buena parte de la estructura corporativa que dominó las relaciones laborales durante décadas y construir nuevas instituciones para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva auténtica.

Entre las principales modificaciones estuvieron la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el traslado de los conflictos laborales a tribunales especializados del Poder Judicial y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), organismo encargado de supervisar la vida sindical, los contratos colectivos y los procesos de votación de los trabajadores.

El gobierno dividió el proceso en tres etapas y logró cumplir prácticamente todos los plazos previstos, incluso en medio de la pandemia de Covid-19, que provocó una contracción de 8% del PIB mexicano en 2020.