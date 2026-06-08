México es irreemplazable para Estados Unidos: las fábricas dependen del 64% de las exportaciones mexicanas

Para Amphenol, una empresa con más de un siglo de historia dedicada a la fabricación de sistemas de interconexión para sectores que van desde la defensa hasta la industria aeroespacial, ese movimiento forma parte de la rutina. Sus componentes fabricados en Estados Unidos viajan a plantas mexicanas, donde se integran en ensambles que regresan al mercado estadounidense.

Desde la compañía, informan que mueven millones de dólares en componentes a través de la frontera todos los días en un proceso fluido.

A cientos de kilómetros de distancia, CNH, fabricante de maquinaria agrícola y de construcción, enfrenta una realidad similar. La empresa depende de componentes que se producen en distintos puntos de América del Norte. Entre ellos destacan los arneses eléctricos fabricados en México, una pieza esencial para la industria automotriz y de maquinaria pesada.

La historia se repite en Albany International. La compañía produce textiles industriales y componentes para la industria aeroespacial. Muchos de sus productos salen de Estados Unidos, cruzan a México para procesos especializados y después regresan para abastecer clientes en todo el continente.

La dimensión de esa dependencia aparece en una cifra que suele pasar desapercibida en medio de los debates sobre aranceles y competencia internacional.

De acuerdo con información de la Asociación Nacional de Fabricantes de Estados Unidos (NAM), 64% de todo lo que Estados Unidos compra desde México corresponde a materiales industriales, partes, componentes, maquinaria y equipo que terminan en procesos de manufactura dentro de territorio estadounidense. En otras palabras, casi dos de cada tres dólares que Washington gasta en compras mexicanas llegan primero a las fábricas, y no directamente a los consumidores.

El dato ayuda a explicar por qué México se ha convertido en un socio difícil de reemplazar.