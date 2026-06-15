Afores se disparan: ahorro para el retiro crece 20.7% y logra uno de los mejores rendimientos de la OCDE

La cifra corresponde a esquemas fondeados de ahorro para el retiro (clasificados por la OCDE como “planes personales” para México) y no al conjunto del sistema pensionario mexicano ni a los pasivos de pensiones públicas. En la práctica, se trata del ahorro administrado por las Afores a través de las Siefores.

Rendimientos de las Afores, de los mayores de la OCDE

El desempeño también destacó por el lado de los rendimientos. Según la OCDE, los activos administrados por Afores registraron una tasa nominal de retorno de 15.1% en 2025, la segunda más alta entre los países seleccionados de la organización, sólo por debajo de Polonia, que reportó 34.4%.

En términos reales, es decir, descontando la inflación, México obtuvo un rendimiento de 11.1%, el tercero más alto entre los países de la OCDE incluidos en la medición, por detrás de Polonia y prácticamente en línea con Israel.

La OCDE explicó que el buen desempeño global de los fondos de pensiones respondió al avance de los mercados accionarios internacionales, aunque los bonos enfrentaron un entorno más complejo por el aumento de las tasas de largo plazo.

En el caso de México, la cartera mantiene un perfil más cargado hacia deuda. Al cierre de 2025, 71.9% de los activos estaba invertido en bonos y otros instrumentos similares, mientras que 19.7% se encontraba en acciones. El organismo advirtió que las cifras son preliminares y podrán revisarse en una publicación más amplia prevista para noviembre de 2026. Aun así, los datos muestran que las Afores ganaron tamaño y rentabilidad en un año favorable para el ahorro de largo plazo de los trabajadores.