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Finanzas Personales

El espejismo del retiro: Por qué tu Afore será insuficiente para evitar una vejez con precariedades

Tener varias opciones de inversión, además de las Afores, se convierte en una necesidad para los trabajadores mexicanos, coinciden especialistas.
mar 21 abril 2026 02:37 PM
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Para contemplar opciones de inversión para el futuro, se debe tener en cuenta la edad y años que se llevan laborando y haciendo aportaciones a la Afore. (Foto: iStock)

Las guerras, como las que libran actualmente EU contra Irán y Rusia contra Ucrania, suelen traer consigo un nivel muy alto de incertidumbre económica para todo el planeta, lo cual se traduce en una pérdida acelerada del poder adquisitivo. Estos fenómenos son un recordatorio de la importancia de contar con una estrategia financiera que nos blinde de futuras crisis. Y es en este esquema donde destaca el ahorro para el retiro.

Expertos consultados por Expansión sugieren diversificar sus inversiones o comenzar a invertir si es el caso para poder enfrentar un futuro complejo o una vejez con precariedades. A continuación te decimos cómo empezar.

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Para la generación de la Ley 97 en México, el retiro es un problema de ingeniería financiera. Con una tasa de reemplazo (monto que obtendrías respecto a tu último ingreso) de entre 30% y 40%, depender únicamente de la Afore equivale a aceptar una vejez en la precariedad. Sin embargo, la clave para revertir este escenario no está en "ahorrar más", sino en cambiar el "chip" hacia la inversión multiinstrumental.

El error más común de los mexicanos es confundir el ahorro con la inversión. "Ahorrar es acumular, pero el dinero que no se pone a trabajar se deprecia", explica Ricardo Arenas, Chief Content Officer de Yotepresto.

Mientras el ahorro tradicional pierde poder adquisitivo frente a la inflación, la inversión busca generar intereses que conviertan, por ejemplo, 10 pesos en 20 sin esfuerzo adicional del trabajador.

“Tengo la Afore, pero también tengo una parte de inversión en la bolsa, otra en empresas fintech o algún otro tipo de activos como el Plan Personal de Retiro (PPR), que para algunas personas pueden llegar a ser alguna alternativa, para otras quizás no tanto”, añade el especialista.

El sistema de pensiones en México se basa en cuentas individuales desde finales de los años noventa y fue diseñado bajo la lógica de que cada trabajador acumule recursos a lo largo de su vida laboral, y de acuerdo con Arenas, “el mejor tiempo para ahorrar dinero para el retiro fue ayer, y el mejor es hoy”, por lo que sugiere a los trabajadores a diversificar sus inversiones.

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Actualmente, las Afores ofrecen un rendimiento real de aproximadamente 5%.

La canasta alimentaria mantiene su encarecimiento constante y amaga con elevar la pobreza multidimensional en los siguientes años, de acuerdo con especialistas .

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Beneficios de los PPR

Una de las herramientas para invertir es el Plan Personal de Retiro (PPR), dice Renata Rodríguez, gerente de Oferta Salud y Vida de Axa México, ya que tienen un beneficio fiscal porque operan bajo una "bolsa independiente" de deducciones.

A diferencia de los gastos médicos o intereses hipotecarios, que comparten un límite global, los PPR permiten deducir de forma exclusiva hasta 10% del ingreso anual, con un tope de 5 UMAs (aproximadamente 213,900 pesos para 2026). Además, estos instrumentos ofrecen tres ventajas financieras que las Afore están lejos de igualar:

1.- Diferimiento de impuestos: No hay retenciones sobre el rendimiento mientras el dinero está invertido, lo que acelera el crecimiento del capital.

2.- Protección contra inflación: Al estar denominados en UDI, garantizan que el ahorro mantenga su valor real a través de las décadas.

3.- Exención final: Al llegar a los 65 años, el monto acumulado está exento de impuestos hasta por 3.8 millones de pesos (90 UMA anuales).

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¿Qué pasa si tengo deudas?

En el caso de las personas que están pagando algún tipo de deuda lo más recomendable es liquidar primero antes de pensar en diversificar sus inversiones.

“Si estás pagando tasas o deudas de entre 50% y 60% de intereses en las tarjetas de crédito, olvídate. el retiro ahorita ni siquiera ni la inversión es para ti. Tu primer paso es liquidar deudas, porque ninguna deuda te va a generar un rendimiento superior a menos que sea para un negocio”, comenta Ricardo Arenas.

El factor tiempo y el riesgo generacional

Renata Rodríguez también destaca la edad en la estrategia de inversión: los jóvenes que recién comenzaron su carrera profesional tienen la opción de tomar mayores riesgos en los portafolios de inversión, incluso de hasta 50%, ya que la volatilidad se minimiza en el largo plazo, permitiendo capturar mayores ganancias.

Mientras que las personas de 45 años en adelante deben enfocarse en pulverizar el riesgo y proteger el capital. A esta edad, el objetivo ya no es la "pensión soñada", sino evitar enfrentar la vejez con "la cuenta en cero".

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Afore citibanamex, afore, retiro jubilación

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