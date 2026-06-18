El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos concluyó con avances en temas considerados estratégicos para la región, entre ellos reglas de origen, seguridad económica, agricultura, industria automotriz y otros sectores clave para las cadenas de suministro de Norteamérica.

“México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas”, explicó el funcionario desde Washington, al concluir los encuentros con la delegación estadounidense encabezada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Las conversaciones estuvieron enfocadas en asegurar que los beneficios del T-MEC se traduzcan en mayores oportunidades económicas para México y Estados Unidos, con énfasis en que las ventajas derivadas del acuerdo favorezcan principalmente a las economías de los países que lo suscribieron.

Como parte de los acuerdos alcanzados, ambos gobiernos respaldaron la creación de un comité encargado de evaluar la aplicación del Capítulo 12, relativo a los Anexos Sectoriales, con el propósito de fortalecer la compatibilidad regulatoria y facilitar la integración comercial entre las dos naciones.

Las reuniones forman parte de la revisión del T-MEC 2026, un proceso que determinará el futuro del principal acuerdo comercial de la región y que será seguido de cerca por empresas, inversionistas y gobiernos de los tres países.

Julio abre la fase decisiva de la revisión del T-MEC

De acuerdo con Ebrard, el próximo 1 de julio los tres socios del tratado sostendrán una reunión virtual que marcará el inicio formal de la revisión del T-MEC.

El funcionario aclaró que esa fecha no representa el final del proceso, sino el arranque de una etapa más estructurada en la que cada país presentará su posición sobre el futuro del acuerdo.

Entre las alternativas previstas se encuentra extender automáticamente la vigencia del T-MEC por otros 16 años o mantener el esquema actual con revisiones periódicas.

Sin embargo, la discusión de fondo comenzará el 20 de julio en la Ciudad de México. En esa ronda, los equipos negociadores pasarán de los planteamientos generales a la discusión de textos específicos y propuestas detalladas.

“Ya vamos a discutir textos y contenidos más detallados de lo que hemos venido conversando desde marzo”, explicó el secretario de Economía.

El cambio marca un punto de inflexión para la revisión del tratado comercial, ya que la negociación dejará atrás la etapa de propuestas generales para entrar en la discusión de la llamada “letra fina”, donde se definirán compromisos, ajustes y mecanismos que impactarán a sectores estratégicos de la región.

Trump cuestiona el futuro del T-MEC

La nueva fase de la revisión del T-MEC coincide con nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a poner en duda la conveniencia del acuerdo comercial.

Durante su participación en la cumbre del G7, Trump aseguró que, en términos personales, preferiría no tener el T-MEC, aunque dejó abierta la posibilidad de mantenerlo.

Las declaraciones reactivaron la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo justo cuando los tres países se preparan para discutir su continuidad y eventual extensión.

No obstante, las negociaciones técnicas continúan avanzando. Desde marzo, México, Estados Unidos y Canadá han sostenido conversaciones para identificar áreas de mejora en temas sensibles como la industria automotriz, el comercio agrícola, la seguridad económica y las reglas de origen.

Para México, la revisión tiene una importancia estratégica, ya que más de 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos y buena parte de la inversión extranjera que recibe el país depende de la certidumbre que ofrece el acuerdo comercial.

Además, el T-MEC se ha convertido en una pieza central para la competitividad regional, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las cadenas de suministro de Norteamérica en sectores como manufactura, automotriz, semiconductores y dispositivos médicos.

Por ello, la etapa que comenzará en julio será observada de cerca por empresas y mercados. Después de dos rondas de conversaciones y meses de intercambios preliminares, la revisión del T-MEC 2026 entra finalmente en la fase donde se escribirá la letra fina del acuerdo que definirá la integración económica de Norteamérica durante los próximos años.