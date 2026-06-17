Por primera vez en 30 años, EU compra menos alimentos mexicanos en un momento clave para la revisión del T-MEC

Esa historia, sin embargo, comenzó a cambiar, según Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) muestran que las compras estadounidenses de productos agropecuarios mexicanos registraron en 2025 su primera caída anual en casi 30 años. El valor de las importaciones procedentes de México se ubicó en 43,849 millones de dólares, frente a los 48,629 millones de dólares del año previo, una reducción cercana a 10%.

La ruptura de esa tendencia coincide con un entorno más complejo para la relación comercial entre ambos países. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca reactivó la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC , mientras que factores internos como la sequía afectaron la producción de diversos cultivos estratégicos en México.

La debilidad no quedó atrás con el cambio de año. Entre enero y abril de 2026, las exportaciones agroalimentarias mexicanas hacia Estados Unidos retrocedieron 6% respecto al mismo periodo de 2025, una señal de que el sector llega debilitado a la segunda ronda de conversaciones para la revisión del acuerdo comercial que se realiza esta semana en Washington.

Menos compras al campo

El retroceso alcanza a varios de los productos más representativos de la oferta agroalimentaria mexicana.

Las verduras frescas, categoría que incluye tomate, lechuga, cebolla, zanahoria, brócoli y chayote, entre otros productos, registraron una caída de 20% durante 2025 frente a 2024. Aunque en los primeros cuatro meses de 2026 mostraron una recuperación de 5%, el avance aún resulta insuficiente para compensar el desplome del año anterior.

La cerveza mexicana, uno de los productos más exitosos en el mercado estadounidense, perdió dinamismo. Las compras de Estados Unidos disminuyeron 4.2% en 2025 y mantuvieron una tendencia similar entre enero y abril de 2026, con una baja adicional de 4%.

La situación resulta más severa en las bebidas alcohólicas mexicanas. Las importaciones estadounidenses de tequila, mezcal, brandy, vodka y otros licores provenientes de México descendieron 31% durante 2025. En el arranque de 2026 la caída se profundizó hasta 42%.

Tampoco escapó el aguacate mexicano, uno de los productos emblemáticos del comercio bilateral y protagonista habitual de la temporada del Super Bowl. Después de una reducción de 5.8% en 2025, las compras estadounidenses mostraron una caída de 28% entre enero y abril de este año.

Las berries mexicanas siguieron una trayectoria similar. Tras un retroceso de 11% en 2025, las exportaciones hacia Estados Unidos acumularon una disminución adicional de 15% en el primer cuatrimestre de 2026.

El comportamiento de estos productos refleja una combinación de factores que incluye menores cosechas, problemas climáticos, costos crecientes y una mayor incertidumbre comercial.