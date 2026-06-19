La reducción en la tasa de interés acota las ganancias de las aseguradoras

La agencia calificadora Fitch Ratings dijo en una entrevista con Expansión que las utilidades provienen de los rendimientos financieros en los que invierten las aseguradoras.

“El 80% más o menos del portafolio de activos de las aseguradoras están en bonos gubernamentales”, dijo Víctor Pérez, director asociado de Fitch y corresponsable del reporte.

El Banco de México ubicó la tasa de interés de referencia en 6.5% a inicios de este 2026. El año pasado, el gobierno federal llegó a un acuerdo con las aseguradoras para que no pudieran deducir el IVA de seguros de auto y seguros médicos, esta medida provocó que algunas empresas vieran una desaceleración de sus utilidades. Sin embargo, la agencia considera que este efecto ya no se repetirá en este 2026.

Dan Peña, responsable del reporte de Fitch, dijo en entrevista con Expansión que además de las utilidades, las primas (que son los nuevos contratos) tuvieron un comportamiento mixto: mientras los seguros de vida colectivos cayeron por un efecto temporal, las primas de gastos médicos y autos crecieron por el aumento en precios.

“El (tipo de seguro) que más cayó fueron los seguros de vida colectivos debido a una contratación que no se renovó en el primer trimestre, pero que se espera se haga en el segundo y así la industria retomará el ritmo de crecimiento”, dijo.

El experto descartó que esta menor contratación de seguros de vida colectivos tenga que ver con una baja creación de empleos formales en el país.

Los seguros de vida representan cerca del 40% de los seguros que se colocan en el país.

“Hay una cuenta muy importante que se renovaba en el primer trimestre del año”, explicó. “No se renovó en el primer trimestre, se renovará al segundo trimestre y eso mueve la cuña de la emisión de primas”, dijo.

Sobre los seguros médicos, que han tenido un incremento en los costos a raíz de la inflación médica y la nueva disposición del IVA, se espera que haya más primas, pero por un aumento en costos más que por nuevas contrataciones.

La inflación médica ha sido una constante en los últimos años y ha estado creciendo a doble dígito, considerablemente por encima de la inflación general.