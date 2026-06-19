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La reducción en la tasa de interés acota las ganancias de las aseguradoras

Las utilidades de las aseguradoras cayeron en el primer trimestre del año y Fitch espera que se recuperen tras absorber el costo de la deducibilidad del IVA.
vie 19 junio 2026 06:46 PM
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utilidades de aseguradoras
Los seguros de auto, que representan un 20% del total de seguros que hay en el país, tuvieron un crecimiento del 8% al inicio de año. (Foto: Jinda Noipho/Getty Images)

Las utilidades de las aseguradoras cayeron 6.4% en el primer trimestre del año arrastradas por la reducción en la tasa de interés y dejando atrás el efecto de la ley que les impide hacer deducible el IVA de seguros médicos y de auto.

Las utilidades de enero a marzo de este año fueron de 23,766 millones de pesos, una cifra menor a los 25,385 millones que registraron el año pasado.

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La agencia calificadora Fitch Ratings dijo en una entrevista con Expansión que las utilidades provienen de los rendimientos financieros en los que invierten las aseguradoras.

“El 80% más o menos del portafolio de activos de las aseguradoras están en bonos gubernamentales”, dijo Víctor Pérez, director asociado de Fitch y corresponsable del reporte.

El Banco de México ubicó la tasa de interés de referencia en 6.5% a inicios de este 2026. El año pasado, el gobierno federal llegó a un acuerdo con las aseguradoras para que no pudieran deducir el IVA de seguros de auto y seguros médicos, esta medida provocó que algunas empresas vieran una desaceleración de sus utilidades. Sin embargo, la agencia considera que este efecto ya no se repetirá en este 2026.

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Dan Peña, responsable del reporte de Fitch, dijo en entrevista con Expansión que además de las utilidades, las primas (que son los nuevos contratos) tuvieron un comportamiento mixto: mientras los seguros de vida colectivos cayeron por un efecto temporal, las primas de gastos médicos y autos crecieron por el aumento en precios.

“El (tipo de seguro) que más cayó fueron los seguros de vida colectivos debido a una contratación que no se renovó en el primer trimestre, pero que se espera se haga en el segundo y así la industria retomará el ritmo de crecimiento”, dijo.

El experto descartó que esta menor contratación de seguros de vida colectivos tenga que ver con una baja creación de empleos formales en el país.

Los seguros de vida representan cerca del 40% de los seguros que se colocan en el país.

“Hay una cuenta muy importante que se renovaba en el primer trimestre del año”, explicó. “No se renovó en el primer trimestre, se renovará al segundo trimestre y eso mueve la cuña de la emisión de primas”, dijo.

Sobre los seguros médicos, que han tenido un incremento en los costos a raíz de la inflación médica y la nueva disposición del IVA, se espera que haya más primas, pero por un aumento en costos más que por nuevas contrataciones.

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Pérez destacó que la siniestralidad en los seguros médicos, de 72%, responde al uso de tecnología hospitalaria más costosa.

“También se ve afectada por enfermedades catastróficas, como el cáncer, que es de las más costosas para el sector, o por intervenciones como operaciones y fracturas de rodilla o cadera”, aseguró.

Las nuevas tarifas que se darán este año, para ajustar los costos, supondrán un aumento de 10% de las primas del sector que representa el 20% de los seguros.

Los seguros de auto, que también representan un 20% del total de seguros que hay en el país, tuvieron un crecimiento del 8% al inicio de año.

Los expertos de Fitch señalaron que el aumento en el costo de seguros de autos ocurrió desde la pandemia, por lo que esperan menores incrementos de precio este 2026.

El mes pasado, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) proyectó la captación de 1,134 millones de nuevas primas , es decir, un 7%.

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