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Economía

Las exportaciones de México mantienen el ritmo con un alza de 25.4% en mayo

La balanza comercial registró saldo positivo con un superávit de 2,259 millones de dólares, de acuerdo con el Inegi.
vie 26 junio 2026 08:11 AM
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Las manufacturas representaron 91% de las exportaciones de México. (Guillermo Arias/AFP)

Las exportaciones de México mantuvieron impulso en mayo y alcanzaron uno de sus niveles más altos del año. El país vendió al exterior 69,544 millones de dólares, un aumento anual de 25.4%, gracias al dinamismo de las manufacturas y al avance de los envíos no automotrices, que compensaron la debilidad del sector automotor.

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Las importaciones también crecieron, México compró mercancías por 67,285 millones de dólares, 24% más que un año antes, un comportamiento que refleja una mayor demanda de insumos para la producción nacional. Como resultado, la balanza comercial registró un superávit de 2,259 millones de dólares durante mayo.

Exportaciones

Las exportaciones no petroleras crecieron 25.6%, mientras las petroleras aumentaron 18%. Dentro de las primeras, los envíos hacia Estados Unidos avanzaron 27.2%, mientras las exportaciones al resto del mundo aumentaron 17.7%, una señal de que el crecimiento no dependió únicamente del mercado estadounidense.

El motor principal volvió a ser la industria manufacturera. Las exportaciones de este sector sumaron 62,990 millones de dólares, con un crecimiento anual de 25.1%. Destacaron la maquinaria y equipo para industrias diversas, que casi duplicó su valor con un incremento de 98.1%, además de los productos de la minerometalurgia, los equipos eléctricos y electrónicos, los productos plásticos y de caucho, así como alimentos, bebidas y tabaco.

El único gran sector que no recobra su fuerza es el automotriz, ya que sus exportaciones disminuyeron 2.2% respecto a mayo del año pasado. La caída respondió a un descenso de 3.5% en las ventas dirigidas a Estados Unidos, aunque los envíos hacia otros mercados crecieron 5.7%.

En el sector agropecuario, las exportaciones aumentaron 2.2%. Los mayores avances correspondieron a uvas y pasas, jitomate, legumbres y hortalizas frescas, cítricos y pepino. En contraste, las ventas de café crudo y aguacate registraron retrocesos. Las exportaciones extractivas también destacaron con un crecimiento de 88.7%.

Entre enero y mayo, las exportaciones mexicanas acumularon 317,172 millones de dólares, un incremento anual de 22.6%. Las manufacturas concentraron 91% del valor total exportado, lo que confirmó que la industria continúa como el principal motor del comercio exterior mexicano.

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Importaciones

Las importaciones aumentaron 24% anual y alcanzaron 67,285 millones de dólares.

El mayor dinamismo apareció en los bienes intermedios, es decir, los insumos que utiliza la industria para fabricar otros productos. Este rubro sumó 54,314 millones de dólares y registró un crecimiento anual de 29.8%, lo que apuntó a una intensa actividad manufacturera.

Las importaciones de bienes de consumo crecieron 6.5%, mientras las de bienes de capital, que incluyen maquinaria y equipo para inversión, avanzaron apenas 1.6%, un ritmo menor.

En el acumulado de enero a mayo, las importaciones alcanzaron 311,405 millones de dólares, un aumento de 20.8% frente al mismo periodo de 2025. Los bienes intermedios representaron 80.1% del total de las compras al exterior, muy por encima de los bienes de consumo y de capital.

El superávit comercial

El dinamismo de las exportaciones permitió que México mantuviera un saldo positivo en su comercio exterior. Durante mayo, la balanza comercial registró un superávit de 2,259 millones de dólares.

Aunque el resultado permaneció en terreno positivo, el saldo fue menor al observado en abril, cuando alcanzó 4,520 millones de dólares. La disminución respondió a una reducción del superávit de la balanza no petrolera, mientras el déficit de la balanza petrolera prácticamente permaneció sin cambios.

En los primeros cinco meses del año, México acumuló un superávit comercial de 5,767 millones de dólares, una cifra muy superior a los 918 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El resultado confirma que el comercio exterior mantiene un sólido desempeño durante 2026, apoyado principalmente por el avance de las exportaciones manufactureras y por una fuerte demanda de insumos para la producción nacional.

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Comercio exterior Exportaciones Importaciones

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