Tres socios con espacio para crecer
Suiza domina la relación económica, pero el resto del bloque todavía representa un mercado con amplio potencial.
Noruega registra un comercio bilateral de 363 millones de dólares. México exporta principalmente tubos y tuberías de hierro o acero, manufacturas de níquel y fibra de vidrio, mientras importa sobre todo fertilizantes minerales y pescado seco o en salmuera.
La inversión noruega acumulada supera ligeramente los 1,000 millones de dólares entre 1999 y 2025. Empresas como Yara International, dedicada a fertilizantes; DNV, especializada en certificación industrial; Norsk Hydro, productora de aluminio; Kongsberg Maritime, enfocada en tecnología marítima, y Skretting, líder en nutrición para acuacultura, mantienen operaciones en el país. Equinor también participó en México durante las rondas petroleras, aunque posteriormente abandonó el mercado como parte de un cambio en su estrategia internacional.
Liechtenstein mantiene un comercio bilateral cercano a 75 millones de dólares, pero destaca por una característica poco común: México exporta e importa productos de la misma industria, como ejes, manivelas, rodamientos, cambiadores de velocidad y otras autopartes.
Este patrón corresponde al llamado comercio intraindustrial, en el que dos países intercambian componentes de una misma cadena productiva con distintas especificaciones técnicas o niveles de especialización. No significa que compren y vendan exactamente las mismas piezas, sino que participan en procesos manufactureros complementarios.
En inversión, la mayor parte de la información permanece reservada por criterios de confidencialidad establecidos en la Ley de Inversión Extranjera. Solo en 2025 se reportó públicamente un flujo de 4.5 millones de dólares. Aun así, empresas como Hilti, especializada en herramientas para construcción, e Ivoclar, enfocada en materiales para odontología, cuentan con operaciones en México.
Islandia, por su parte, mantiene un comercio bilateral cercano a 35 millones de dólares. México exporta vehículos para transporte de mercancías, teléfonos móviles y equipo de cómputo, mientras importa principalmente aceites de pescado, circuitos electrónicos integrados y dispositivos médicos como férulas y prótesis.
En materia de inversión no existen registros públicos de flujos hacia México, ya que la mayoría también aparece clasificada como confidencial por la Secretaría de Economía. Sin embargo, firmas islandesas como Marel, especializada en tecnología para la industria alimentaria; Embla Medical, dedicada a dispositivos ortopédicos, y Eimskip, empresa de logística marítima, ya participan en el mercado mexicano.