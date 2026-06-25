La actualización forma parte de la apuesta por diversificar mercados en un momento en que las tensiones comerciales internacionales y la elevada dependencia de Estados Unidos impulsan a México a fortalecer su relación con otros socios estratégicos.

Aunque se trata de economías con alto ingreso per cápita y empresas líderes a nivel mundial, el intercambio comercial con México sigue siendo reducido.. De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), el comercio entre México y los cuatro países de la EFTA alcanzó 4,745 millones de dólares, equivalente a apenas 0.35% del comercio total mexicano.

Suiza concentra el peso económico

Dentro del bloque, Suiza concentra la mayor parte de la relación económica, ya que el comercio bilateral con México suma 4,272 millones de dólares, equivalente a cerca del 90% del intercambio con la EFTA.

México exporta principalmente oro en bruto, bombas de aire y equipo de cómputo, mientras importa productos farmacéuticos, relojes e instrumentos médicos, una muestra del perfil industrial y tecnológico de la economía suiza.

La inversión también refleja esa cercanía, porque entre 1999 y 2025, la inversión extranjera directa (IED) proveniente de Suiza superó los 12,000 millones de dólares, según cifras de la Secretaría de Economía.

Detrás de esos recursos se encuentran algunas de las multinacionales con mayor presencia en México. Roche y Novartis participan en la industria farmacéutica; Nestlé se ha consolidado como uno de los mayores productores de alimentos y bebidas; ABB desarrolla soluciones para automatización e infraestructura eléctrica; Schindler fabrica y da mantenimiento a elevadores y escaleras eléctricas; Holcim opera en materiales para la construcción; mientras Zurich Insurance Group y Swiss Re forman parte del sector financiero y de seguros.

La relación apunta a fortalecerse. Este año, la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) anunció inversiones por 1,240 millones de dólares asociadas a planes de expansión de empresas suizas. Su presidente, Francisco Martínez, explicó que los nuevos proyectos se concentrarán en las industrias de alimentos, química y manufactura.