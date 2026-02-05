Publicidad

La dueña de Huevo San Juan entra a más categorías... en alimento para mascotas

Huevo San Juan, a través de Maka, refuerza su posicionamiento en el mercado de alimento para mascotas con la expansión hacia nuevas categorías.
jue 05 febrero 2026 10:59 AM
La dueña de Huevo San Juan ya no compite solo por el desayuno: ahora va por el mercado premium de mascotas
Grupo Proan entró al segmento de alimento para perros y gatos con la marca Maka en 2023. (Foto: Su Arslanoglu/Getty Images)

Grupo Proan ha diversificado su negocio y ya no solo tiene fortaleza con Huevo San Juan. La empresa entró en 2023 al mercado de alimento para perros y gatos con Maka, y ahora redefine su presencia en este segmento, en el que amplía su portafolio más allá de la croqueta para incursionar en la categoría de alimento cocinado, segmento impulsado por la humanización de las mascotas.

La apuesta ocurre en un momento clave para la industria. Mientras el mercado de alimento seco para mascotas avanza a ritmos de alrededor de 1% anual, categorías como el alimento húmedo crecen a doble dígito, reflejando un viraje hacia productos con mayor valor agregado. En paralelo, la división de mascotas del grupo creció 30% el último año, una señal de que el negocio pet se convierte en uno de los motores más dinámicos del conglomerado.

Pascual Padilla, gerente de operaciones de Maka, explica que con Maka Cocinados, alimentos elaborados a partir de carne deshebrada, la empresa no solo entra en un mercado nuevo en México, también permite a Grupo Proan aprovechar su experiencia y cadena logística de proteínas frescas para humano.

“El producto se presenta en sobres y salchichas refrigeradas, que pueden almacenarse junto con los alimentos de consumo humano. El ingrediente principal es carne fresca en recetas diseñadas específicamente para cubrir los requerimientos nutricionales de los perros”, detalla el directivo en entrevista con Expansión.

El lanzamiento de esta línea responde a dos megatendencias que redefinen el mercado de mascotas: la humanización y la premiumización. En un análisis de Research and Markets declara que es en las zonas urbanas en donde la combinación de mayores ingresos familiares, cadenas de veterinarias y tiendas especializadas refuerzan la adopción de productos premium.

“Los dueños de mascotas en México tratan cada vez más a sus compañeros como miembros de la familia, lo que impulsa la demanda de ingredientes de grado humano y fórmulas nutricionales especializadas.”, dice la consultora en el documento.

En este contexto, se espera que el mercado mexicano de alimentos para mascotas cierre este año con un valor de 3,760 millones de dólares y llegará a 4,910 millones para 2031 con una tasa de crecimiento anual compuesto del 5.5% en el periodo de referencia.

A esto se suma que en México entre 80% y 85% de los hogares tiene al menos una mascota, lo que convierte al país en uno de los mercados más relevantes de América Latina. Sin embargo, cerca de 85% del volumen de alimento para mascotas aún se concentra en la croqueta.

“Existe un dueño de mascota con una capacidad adquisitiva específica, y a cada segmento hay que ofrecerle un producto de calidad”, señala Padilla. “No se trata de descalificar la croqueta, sino de reconocer que hay consumidores que hoy buscan algo más, una experiencia distinta y un producto que se acerque a lo que ellos mismos comen”, añade.

La integración vertical y proteína de grado humano

Uno de los factores clave que permite a Maka incursionar en la categoria de alimento cocinado para mascota es el respaldo de Grupo Proan, con una integración vertical, que considera desde la producción primaria hasta el procesamiento. En la planta de Maka Cocinados, la carne fresca proviene directamente del rastro ubicado a unos metros de la línea de producción, sin procesos de congelación intermedios.

“Tenemos acceso diario a proteína fresca de calidad humana. Ese es el corazón del producto. Otros competidores tendrían que salir a comprar la carne, transportarla y asegurar la trazabilidad. Nosotros ya lo tenemos integrado en la operación”, cuenta el directivo.

Maka se fijó como objetivo que el producto llegue a punto de venta en un máximo de cinco días después de su producción, un estándar que pocas empresas del sector podrían cumplir. Actualmente, la distribución se realiza a través de refrigeradores exclusivos en tiendas Petco, canal especializado concentra al consumidor premium.

Aunque Maka Cocinados se lanzó apenas en noviembre y diciembre, los indicadores iniciales son positivos. La rotación por tienda ha crecido de forma sostenida y, al segundo mes de operación, ya alcanzaba 22% del objetivo interno, partiendo prácticamente de cero.

A nivel división, Maka reportó un crecimiento de 30% el último año, en contraste con una industria que avanzó apenas 1%. Este desempeño se explica, en parte, por la diversificación del portafolio: alimento seco, premios como hígado de cerdo liofilizado y ahora alimento fresco.

El plan de expansión contempla alcanzar 100 tiendas a nivel nacional en el corto plazo, con presencia en Valle de México, Guadalajara, Bajío, Nuevo León y Puebla, y un objetivo de hasta un millón de piezas mensuales en una siguiente etapa.

