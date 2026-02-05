La dueña de Huevo San Juan ya no compite solo por el desayuno: ahora va por el mercado premium de mascotas

Grupo Proan ha diversificado su negocio y ya no solo tiene fortaleza con Huevo San Juan. La empresa entró en 2023 al mercado de alimento para perros y gatos con Maka, y ahora redefine su presencia en este segmento, en el que amplía su portafolio más allá de la croqueta para incursionar en la categoría de alimento cocinado, segmento impulsado por la humanización de las mascotas.

La apuesta ocurre en un momento clave para la industria. Mientras el mercado de alimento seco para mascotas avanza a ritmos de alrededor de 1% anual, categorías como el alimento húmedo crecen a doble dígito, reflejando un viraje hacia productos con mayor valor agregado. En paralelo, la división de mascotas del grupo creció 30% el último año, una señal de que el negocio pet se convierte en uno de los motores más dinámicos del conglomerado.

Pascual Padilla, gerente de operaciones de Maka, explica que con Maka Cocinados, alimentos elaborados a partir de carne deshebrada, la empresa no solo entra en un mercado nuevo en México, también permite a Grupo Proan aprovechar su experiencia y cadena logística de proteínas frescas para humano.