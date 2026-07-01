Ebrard descarta diferencias de fondo que impidan extender el T-MEC en cualquier momento

"No hay una diferencia que yo identifique entre México, Estados Unidos y Canadá sustantiva o suficiente como para que no la podamos resolver. No la veo", afirmó el funcionario al explicar el resultado de la primera revisión conjunta del acuerdo. "Hay diferencias de punto de vista y posiciones, pero no hay una diferencia estratégica. Entonces, si no la hay, tratemos de resolver lo que tenemos pendiente", agregó.

La postura mexicana se da tras el anuncio de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el que Washington informó que no aceptó renovar el tratado en su forma actual . Para México, sin embargo, esa decisión no significa el principio del fin del T-MEC, sino el inicio de la etapa de revisión prevista desde que el acuerdo fue negociado.

Ebrard insistió en que el tratado mantiene intacta su vigencia hasta 2036 y subrayó que ninguno de los tres países notificó su salida, una posibilidad contemplada en el propio acuerdo mediante un aviso con seis meses de anticipación.

Si Estados Unidos quisiera salir, pues ya lo habría hecho. No hay ningún impedimento. Entonces no quiere salirse. Por eso estamos en conversaciones y el día 20 de julio van a estar en México. Si se quisiera salir, no tendría caso Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El secretario precisó que la decisión de Washington únicamente impide la extensión automática por otros 16 años y activa el segundo mecanismo previsto en el tratado: revisiones anuales mientras el acuerdo permanece vigente. El objetivo de ese esquema es que los socios negocien hasta resolver los temas pendientes antes de decidir una eventual ampliación de su vigencia.

Incluso, aseguró que la posibilidad de extender el tratado no desapareció con la decisión anunciada este 1 de julio. "Lo puedes hacer en cualquier otro momento. Lo dice explícitamente el texto", afirmó al explicar que cualquiera de los tres gobiernos puede respaldar posteriormente la ampliación del acuerdo.

La negociación entra a una nueva etapa

La siguiente ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos se celebrará alrededor del 20 de julio y ya forma parte de la primera revisión anual formal del T-MEC. Ebrard explicó que la prioridad será atender las preocupaciones planteadas por Estados Unidos y, al mismo tiempo, impulsar los temas de interés para México.

Entre las prioridades mexicanas destacan eliminar la coexistencia del tratado con los aranceles impuestos bajo la Sección 232 al acero, aluminio y automóviles; fortalecer la integración productiva de Norteamérica; actualizar las reglas de origen; proteger la competitividad de la industria automotriz y reducir la dependencia regional de Asia en sectores estratégicos como semiconductores, farmacéutica, electrónica y minerales críticos.

De acuerdo con el secretario, Estados Unidos busca reducir su déficit comercial y recuperar empleos manufactureros, mientras que México plantea alcanzar esos mismos objetivos mediante una mayor producción regional y la eliminación de barreras entre los tres socios, en lugar de sustituir el acuerdo comercial.

Ebrard también sostuvo que el proceso de revisión ya muestra avances. Recordó que las preocupaciones planteadas inicialmente por la USTR pasaron de 54 temas a solo 14, mientras México mantiene 13 propuestas para mejorar el tratado. A su juicio, esa reducción demuestra que las diferencias pueden resolverse gradualmente y que las revisiones anuales fueron diseñadas precisamente para acercar posiciones, no para conducir a la desaparición del T-MEC.