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Efecto '¿Y si sí?' provocará mayor consumo en los hogares

El área de análisis económico de Banamex espera que la justa deportiva aporte 0.1% al PIB, especialmente en CDMX, que es la sede en donde ha jugado la Selección Mexicana.
vie 03 julio 2026 08:54 AM
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El efecto "y si sí" llega a tu bolsillo: el avance de México en el Mundial impulsa el consumo en los hogares
Ciudad de México es la sede mundialista donde se espera el mayor efecto en el gasto de los hogares. (Carl Recine/Getty Images)

El avance de México a la fase de eliminatorias en el Mundial de futbol, que se ha popularizado con la expresión '¿Y si sí?, provocará un mayor gasto de los hogares.

El área de análisis económico de Banamex estima que el Mundial abonará con 0.1 puntos porcentuales al PIB este año, especialmente en las tres ciudades sede donde se realizan los partidos. Este aporte al PIB representará 35,000 millones de pesos.

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El efecto se verá especialmente en las tres ciudades sede donde se han realizado los partidos, pero será en Ciudad de México donde permeará este efecto, ya que es, de las tres sedes, la ciudad con mayor conectividad para los viajes. El banco calcula que el tamaño de la economía del futbol representa el 0.2% del PIB.

En la estimación del efecto positivo sobre el PIB, estamos viendo riesgos al alza considerando la euforia que está causando la Selección y sus buenos resultados
Iván Arias, director de estudios económicos de Banamex

El banco destacó que en los preparativos para el Mundial, las ventas al menudeo en la Ciudad de México fueron las más altas en los primeros meses del año.

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Aunque la euforia por el avance de la selección ocurra, también se espera que una vez terminado el Mundial este dinamismo del gasto se detenga y los mexicanos viren hacia el ahorro.

Pero la buena noticia es que mientras México avance en la justa mundialista, el sector turismo puede beneficiarse de la publicidad.

“En el largo plazo, entre más países conozcan de México y más personas estén aquí de vacaciones, se puede hacer un poco de mayor publicidad y eso puede traer mayor crecimiento por turismo”, dijo Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos del banco.

Con motivos de este aumento en el consumo se espera un repunte en la inflación a partir de la primera quincena de junio; este dato se dará a conocer el próximo jueves.

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Del otro lado de la moneda, como efecto negativo para la economía está el ausentismo laboral derivado de los festejos. Un ejemplo es lo que sucedió en Los Ángeles, donde las personas dejaron de ir a trabajar.

"Particularmente para el Mundial sí hay altibajos o hay contrapesos que no permiten medir de manera más clara este posible crecimiento", dijo Guillermina Rodríguez, vicepresidenta de Estudios Económicos del banco.

Inglaterra es el próximo rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido corresponde a la etapa de Octavos de Final y se realizará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Bienes de consumo

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