2,240 metros del altura: la ventaja de México sobre Inglaterra en el próximo partido en el Estadio Azteca

Inglaterra es el próximo rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y al tratarse de un rival considerado como potencial candidato al título, la selección mexicana buscará sacar ventaja de cada aspecto.
Uno de los factores que más llaman la atención es el de la altura, pues para muchos aficionados, la altura del Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, puede ser un aliado para un compromiso de tanta importancia.
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¿Cuál es la altura de la CDMX?
La altura de la Ciudad de México (CDMX) es en promedio de 2,240 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que la convierte en una de las urbes a mayor altura en su latitud.
De acuerdo con el texto “La Ciudad de México: Una metrópoli de altura” , escrito por Telma Castro, Amparo Martínez y Oscar Peralta, y publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta altura genera múltiples consecuencias.
El texto señala que debido a su ubicación, la CDMX tiene una menor presión atmosférica, un menor contenido de oxígeno y una menor densidad del aire, lo que genera otro factor a considerar: esto dificulta la combustión completa y la dispersión de contaminantes.
Esto se convierte en un reto fisiológico para futbolistas que no están acostumbrados a jugar a gran altura y que además, están acostumbrados en su gran mayoría a jugar a nivel del mar, como pasa con la selección inglesa, donde la inmensa mayoría de los jugadores juegan en ciudades costeras como Londres, Manchester o Liverpool.
El tema de la altura ha escalado de tal forma que Gary Lineker, goleador del Mundial de México 86, advirtió sobre los diversos factores que enfrentará el equipo inglés a la cancha del Coloso de Santa Úrsula.
“México está acostumbrado a jugar en la altura, que para mí es algo clave. Va a ser muy difícil jugar contra México”, declaró el exjugador en una intervención en el podcast “The Rest is Football”.
El temor por la altura también cobra un peso adicional si se toma en cuenta que Ecuador reconoció no haberse preparado en ninguna forma para el tema de la altura.
“No nos hemos preparado en ningún aspecto con el tema de la altura”, fueron las palabras del seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece.
Es importante precisar que la altura de la CDMX no es pareja en todo su territorio, pues su punto más alto alcanza los 3,930 metros, en la zona del Ajusco.
¿A cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra Inglaterra?
La altura de la CDMX cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que el Estadio Wembley, casa de la selección inglesa en Londres, se encuentra a una altura de 57 metros sobre el nivel del mar.
A eso hay que añadir que no solo Londres se encuentra a una altura muy inferior a la de la CDMX, sino que en general, todo el futbol inglés se juega a una altitud reducida al tratarse de una isla.
Como parte de su geografía, destacan diferentes regiones como las tierras bajas, o Lowlands, ubicadas en el sur y el este del país.
Londres, capital de Inglaterra, se ubica en la región sur del país, y dependiendo de la zona, puede variar entre 55 y 57 metros.
Las tierras altas, o Highlands, se encuentra en las regiones norte y oeste, y es donde se encuentran zonas más elevadas como las ciudades de Birmingham, a 140 metros sobre el nivel del mar, o Sheffield, con 75 metros de altitud.
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¿Cuándo es el partido México vs Inglaterra?
El partido de octavos de final entre México e Inglaterra se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas, en la cancha del Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.
Este será el último partido de la Copa Mundial 2026 en territorio mexicano, pues posteriormente, todos los partidos se llevarán a cabo en territorio estadounidense.