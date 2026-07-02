2,240 metros del altura: la ventaja de México sobre Inglaterra en el próximo partido en el Estadio Azteca

¿Cuál es la altura de la CDMX?

La altura de la Ciudad de México (CDMX) es en promedio de 2,240 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que la convierte en una de las urbes a mayor altura en su latitud.

De acuerdo con el texto “La Ciudad de México: Una metrópoli de altura” , escrito por Telma Castro, Amparo Martínez y Oscar Peralta, y publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta altura genera múltiples consecuencias.

El texto señala que debido a su ubicación, la CDMX tiene una menor presión atmosférica, un menor contenido de oxígeno y una menor densidad del aire, lo que genera otro factor a considerar: esto dificulta la combustión completa y la dispersión de contaminantes.

Esto se convierte en un reto fisiológico para futbolistas que no están acostumbrados a jugar a gran altura y que además, están acostumbrados en su gran mayoría a jugar a nivel del mar, como pasa con la selección inglesa, donde la inmensa mayoría de los jugadores juegan en ciudades costeras como Londres, Manchester o Liverpool.

El tema de la altura ha escalado de tal forma que Gary Lineker, goleador del Mundial de México 86, advirtió sobre los diversos factores que enfrentará el equipo inglés a la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

Vista aérea de la CDMX. (Hector Vivas/Getty Images)

“México está acostumbrado a jugar en la altura, que para mí es algo clave. Va a ser muy difícil jugar contra México”, declaró el exjugador en una intervención en el podcast “The Rest is Football”.

El temor por la altura también cobra un peso adicional si se toma en cuenta que Ecuador reconoció no haberse preparado en ninguna forma para el tema de la altura.

“No nos hemos preparado en ningún aspecto con el tema de la altura”, fueron las palabras del seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece.

Es importante precisar que la altura de la CDMX no es pareja en todo su territorio, pues su punto más alto alcanza los 3,930 metros, en la zona del Ajusco.