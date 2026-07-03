Del chip al data center: México exporta el boom de la IA, pero el mayor valor de la cadena sigue fuera

Un análisis de Banco Base encontró que existe una correlación de 0.97 entre las importaciones de componentes clave y las exportaciones mexicanas de unidades de procesamiento, el principal producto que el país vende a Estados Unidos.

En términos prácticos, esto significa que cada incremento en la compra de chips, memorias y otros componentes importados coincide casi perfectamente con un aumento en las exportaciones mexicanas, lo que apunta a un modelo de integración y ensamble más que de desarrollo tecnológico propio.

"La relación entre los flujos de importación de insumos y las exportaciones de equipo de cómputo no es solo estructural: es cuantificable y estrecha", señala el estudio.

El boom de la IA pasa por México

La inversión privada en infraestructura de centros de datos en Estados Unidos alcanzó 102,203 millones de dólares en 2025, un crecimiento anual de 29.76%, impulsada por la expansión de la IA generativa, el cómputo en la nube y la demanda de capacidad para procesar información.

Esa inversión disparó la demanda por las unidades de procesamiento que México exporta bajo la subpartida 8471.50, la cual concentra 82.14% del valor exportado del sector.

Además, mientras los equipos mexicanos enfrentaron un arancel promedio de apenas 0.18% para entrar al mercado estadounidense, productos equivalentes provenientes de China pagaron 30.28%, favoreciendo la relocalización de compras hacia México.

Sin embargo, el liderazgo fue temporal. Entre febrero de 2024 y mayo de 2025 México se convirtió en el principal proveedor de equipo de cómputo para Estados Unidos, pero para marzo de 2026 Taiwán había recuperado el primer lugar, con 40.81% de participación frente al 30.49% de México.

Mucha exportación, poco valor agregado

Aunque México exporta equipos terminados, buena parte del contenido tecnológico proviene del extranjero. Los tres principales grupos de insumos —partes y accesorios, procesadores y memorias— representan 91.2% del valor importado por la industria. A nivel agregado, los principales proveedores son:

Taiwán: 44.1%

China: 10.4%

Malasia: 9.8%

Corea del Sur: 8.5%

Vietnam: 8.4%

Tailandia: 5.7%

El patrón acerca al sector al modelo de maquila donde México importa componentes de alto valor, integra las unidades de procesamiento y las exporta principalmente a Estados Unidos, destino del 94.8% de las ventas de la subpartida 8471.50.