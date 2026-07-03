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Economía

Del chip al data center: México exporta el boom de la IA, pero el mayor valor de la cadena sigue fuera

Las exportaciones de equipo de cómputo crecieron 144.8% y alcanzaron 85,416 mdd en 2025, pero la industria todavía depende de componentes asiáticos y captura una fracción limitada del valor agregado.
vie 03 julio 2026 05:55 AM
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AWS Data Center
México ensambla unidades de procesamiento con componentes importados principalmente de Asia y las exporta a Estados Unidos, donde alimentan la expansión de centros de datos para IA.

 (Handout/Getty Images)

El auge de la inteligencia artificial (IA) y la construcción acelerada de centros de datos en Estados Unidos convirtieron a México en un eslabón clave de una de las cadenas industriales con mayor crecimiento en el mundo. La demanda por servidores y equipos de cómputo disparó la producción nacional y llevó las exportaciones del sector a niveles sin precedentes.

En 2025, México exportó equipo de cómputo por 85,416 millones de dólares, un crecimiento anual de 144.8% que elevó la participación del sector dentro de las exportaciones nacionales de 6% a 12.85%. El impulso continuó en 2026: tan solo en el primer trimestre, las ventas al exterior ya superaban todo lo exportado durante 2024.

Pero detrás de ese desempeño hay una estructura que revela tanto su fortaleza como su principal debilidad.

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Un análisis de Banco Base encontró que existe una correlación de 0.97 entre las importaciones de componentes clave y las exportaciones mexicanas de unidades de procesamiento, el principal producto que el país vende a Estados Unidos.

En términos prácticos, esto significa que cada incremento en la compra de chips, memorias y otros componentes importados coincide casi perfectamente con un aumento en las exportaciones mexicanas, lo que apunta a un modelo de integración y ensamble más que de desarrollo tecnológico propio.

"La relación entre los flujos de importación de insumos y las exportaciones de equipo de cómputo no es solo estructural: es cuantificable y estrecha", señala el estudio.

El boom de la IA pasa por México

La inversión privada en infraestructura de centros de datos en Estados Unidos alcanzó 102,203 millones de dólares en 2025, un crecimiento anual de 29.76%, impulsada por la expansión de la IA generativa, el cómputo en la nube y la demanda de capacidad para procesar información.

Esa inversión disparó la demanda por las unidades de procesamiento que México exporta bajo la subpartida 8471.50, la cual concentra 82.14% del valor exportado del sector.

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Además, mientras los equipos mexicanos enfrentaron un arancel promedio de apenas 0.18% para entrar al mercado estadounidense, productos equivalentes provenientes de China pagaron 30.28%, favoreciendo la relocalización de compras hacia México.

Sin embargo, el liderazgo fue temporal. Entre febrero de 2024 y mayo de 2025 México se convirtió en el principal proveedor de equipo de cómputo para Estados Unidos, pero para marzo de 2026 Taiwán había recuperado el primer lugar, con 40.81% de participación frente al 30.49% de México.

Mucha exportación, poco valor agregado

Aunque México exporta equipos terminados, buena parte del contenido tecnológico proviene del extranjero. Los tres principales grupos de insumos —partes y accesorios, procesadores y memorias— representan 91.2% del valor importado por la industria. A nivel agregado, los principales proveedores son:

  • Taiwán: 44.1%
  • China: 10.4%
  • Malasia: 9.8%
  • Corea del Sur: 8.5%
  • Vietnam: 8.4%
  • Tailandia: 5.7%

El patrón acerca al sector al modelo de maquila donde México importa componentes de alto valor, integra las unidades de procesamiento y las exporta principalmente a Estados Unidos, destino del 94.8% de las ventas de la subpartida 8471.50.

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La OCDE, la Semiconductor Industry Association (SIA), BCG, McKinsey y el Center for Strategic and International Studies (CSIS) coinciden en que la cadena global de los semiconductores está altamente fragmentada y especializada. Estados Unidos domina el diseño y la propiedad intelectual; Taiwán y Corea del Sur concentran la fabricación avanzada; Países Bajos, Japón y Estados Unidos producen la maquinaria crítica, mientras que el sudeste asiático participa ampliamente en el ensamble, prueba y empaquetado.

México, en cambio, se ubica principalmente en la integración final de equipos destinados al mercado estadounidense.

Falta inversión para mantener el crecimiento exportador

Durante prácticamente todo 2025, las plantas mexicanas de fabricación de computadoras operaron por encima de 95% de utilización de capacidad instalada, alcanzando 99.5% en octubre y cerrando diciembre en 99.4%, frente a un promedio manufacturero nacional de 81%. En otras palabras, sin nuevas inversiones en activos productivos será difícil sostener el ritmo de expansión exportadora.

Sin embargo, la inversión extranjera directa aún luce reducida frente al tamaño del negocio. Mientras las exportaciones sumaron 85,416 millones de dólares en 2025, la IED del subsector alcanzó apenas 177 millones, una cifra muy inferior a los 6,613 millones captados por la industria automotriz ese mismo año.

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Los data centers todavía no son un negocio de Real Estate en México

La captura de valor tampoco ocurre únicamente en la manufactura. En Estados Unidos, el crecimiento de la IA impulsó una nueva generación de REITs (Real Estate Investment Trusts) especializados en data centers, como Equinix, Digital Realty e Iron Mountain, que se han beneficiado del aumento en la demanda por infraestructura digital.

En México, ese vehículo aún luce lejano. Durante el foro Conecta FIBRA, especialistas señalaron que el país enfrenta barreras de escala, liquidez, acceso a energía, permisos y profundidad del mercado para desarrollar una FIBRA especializada en centros de datos. Mientras en Estados Unidos los data centers ya constituyen una categoría consolidada dentro de los REITs, el mercado mexicano todavía se encuentra en una etapa incipiente.

México necesita energía para poderlo lograrlo. El data center es un edificio mucho más complejo; cambia con la tecnología, la inversión es alta y no es una caja de zapatos como una nave industrial... Hay demanda, pero no es tan fácil. El acceso a la energía y poder construir uno se está complicando a nivel mundial
Jorge Girault, CEO de Fibra Prologis

Y agregó que "México tiene mucho espacio para crecer ahí... hay una cadena muy grande de valor, desde un chip hasta el CPU, donde México tiene una participación pequeña, pero puede crecer".

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