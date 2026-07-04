Estados Unidos lanza 250,000 monedas conmemorativas en su 250 aniversario

Las monedas de 25 centavos se distribuirán aleatoriamente en bancos e instituciones financieras del país. Para las monedas de edición especial de oro y plata, se deberá hacer una reservación.

“Esto es más que una moneda; es un momento decisivo en la historia de nuestra nación”, dijo el director de la Casa de la Moneda, Paul Hollis. “Esperamos que los estadounidenses disfruten la búsqueda de estas emblemáticas monedas de veinticinco centavos, ya que están destinadas a ser compartidas, guardadas y recordadas como parte de este aniversario histórico”.

Estados Unidos celebra con primera moneda no redonda

Para las versiones de oro y plata, la Casa de Moneda lanzó tres versiones de la primera moneda no redonda en el país.

Estas piezas estarán disponibles a partir del 16 de julio y serán de edición limitada.

Se trata de "La campana de la Libertad", una moneda de media o una onza completa de oro. En el anverso de la moneda se muestran las leyendas "Liberty 1776-2026" y abajo la leyenda: "In God we trust".

"La Campana de la Libertad ha sido durante mucho tiempo un símbolo de libertad e igualdad en muchas formas para muchos estadounidenses, pero sobre todo en la lucha revolucionaria por la soberanía que dio origen a los Estados Unidos", detalló la Casa de Moneda.

Trump presume billetes de 100 dólares con su firma y la de Scott Bessent

Más temprano, el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Truth Social la imagen del billete de 100 dólares con su firma.

Es la primera vez que un presidente en funciones firma el papel moneda ya que los billetes solo llevan la firma del secretario del Tesoro.

Este viernes, Trump publicó la imagen de un billete de 100 dólares con su rostro impreso; pero esta pieza no ha sido confirmada ni por la Casa de Moneda ni el Departamento del Tesoro.