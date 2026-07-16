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Economía

Las Afores administran 8.95 billones de pesos y ya superan al crédito de la banca

El ahorro para el retiro equivale al 25% del PIB y continúa creciendo por el aumento de las aportaciones obligatorias y el alza del salario mínimo.
jue 16 julio 2026 05:55 AM
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afores se acercan a 9 billones de pesos
Las 10 Afores que operan en México aumentaron los recursos administrados en 19% durante el último año. (Matt Cardy/Getty Images)

El dinero para el retiro de los trabajadores está en niveles récord. Las 10 Afores que operan en México administran 8.95 billones de pesos hasta el cierre de junio, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Este monto representa también el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Los casi 9 billones de pesos que administran las Afores son 19% más del dinero que administraban en junio del año pasado, cuando las Afores tenían bajo su gestión un monto total de 7.52 billones.

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El monto que administran las Afores también supera al monto que los más de 50 bancos en México prestan a empresas y personas: hasta mayo, los bancos tenían colocados 8.3 billones de pesos en créditos de distintos tipos.

Una de las razones por las que las Afores administran cada vez más recursos responde, de acuerdo con un estudio del Banco de México, al aumento del salario mínimo y las aportaciones que aumentan los trabajadores, patrones y gobierno.

"El incremento al salario mínimo ha sido una herramienta eficaz para elevar los ingresos laborales, reducir la pobreza y la desigualdad, disminuir la brecha salarial de género y fortalecer el sistema de pensiones, sin generar efectos adversos en el empleo ni en la inflación", destaca el estudio.

También se traduce, agrega el estudio, en inversión para el país, ya que entre más dinero haya en las Afores, significa que se pueden canalizar mayores recursos financieros a distintos sectores de la economía.

Las Afores que tienen el mayor monto administrado son Profuturo, que administra 1.76 billones de pesos, y Afore XXI Banorte, que administra 1.7 billones. El tercer lugar lo ocupa Sura con 1.46 billones de pesos y le sigue Banamex con 1.3 billones.

Hasta la primera mitad del año, las plusvalías de las Afores fueron positivas para el ahorro de los trabajadores sumando 484,069 millones de pesos.

"El resultado se presentó en un entorno de mercados financieros con comportamientos mixtos y episodios de volatilidad durante junio", expresó la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

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La Amafore destacó que en distintos mercados se observaron ajustes diferenciados entre clases de activos, sectores y regiones, asociados a cambios en las expectativas económicas, de política monetaria y a factores geopolíticos.

Solo en marzo, cuando estalló el conflicto en Medio Oriente, las Afores vieron minusvalías relevantes derivados de la volatilidad en los mercados financieros, aseguró la Consar.

"La propia historia del SAR nos confirma que las minusvalías suelen ser de carácter transitorio y existe una alta probabilidad de que se reviertan en el tiempo", consideró la dependencia.

La Consar señala que el dinero para el retiro de los trabajadores se invierte con una estrategia de largo plazo que permite absorber episodios de volatilidad.

Retiros por desempleo en récord histórico

Los retiros por desempleo, que son una prestación para los trabajadores que pierden su empleo que estuvieron cotizando ante el IMSS también vieron un incremento en junio y registraron una cifra récord.

Entre enero y junio de este año, un millón de trabajadores retiró de su Afore 22,441.4 millones de pesos, esto fue un 28% más que el mismo periodo de 2025.

La cifra fue mayor tan solo en junio, cuando los trabajadores retiraron 4,199.8 millones de pesos.

Los retiros por desempleo han mantenido una tendencia creciente pese a los esfuerzos de las autoridades por detener este tipo de salidas. Y es que el año pasado se aprobó una iniciativa que buscaba poner candados a este tipo de retiros.

Las autoridades querían cerrar la puerta a despachos privados que, mediante publicidad engañosa, registran al trabajador por un solo día ante el IMSS con un salario elevado, muchas veces sin aportar realmente al sistema, para simular una mejora salarial y así tramitar un retiro mayor del Afore.

Estos gestores llegan a cobrar entre 8,000 y 10,000 pesos por el trámite, a costa del propio ahorro del trabajador.

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citibanamex, afore, retiro jubilación Afore Retiro

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