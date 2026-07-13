Cómo cambiarte de Afore en 2026 paso a paso y cuáles ofrecen los mejores rendimientos

Aunque muchos trabajadores lo desconocen, es posible elegir la Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) de su preferencia.
El trámite es sencillo y gratuito, con la intención de que cada trabajador pueda elegir la institución que le otorgue mejor rendimiento a futuro.
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¿Qué es y para qué sirve una Afore?
Antes de continuar, es importante recordar la definición de Afore: el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro define este concepto como “entidades financieras constituidas como sociedades mercantiles que se dedican de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas individuales”.
De acuerdo con Banamex, la finalidad de una Afore es administrar e invertir de forma segura los recursos para el retiro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Estas entidades financieras gestionan el ahorro acumulado durante la vida laboral con el objetivo de generar rendimientos y contribuir a una mejor pensión al momento del retiro.
Si eliges hacer el trámite a través de AforeMóvil, deberás seguir los siguientes pasos para hacer efectivo el cambio de entidad financiera:
- Ingresar a la app con tu CURP, número de celular y correo electrónico.
- Al ingresar, deberás ingresar al menú, seleccionar el apartado “Servicios” y posteriormente “Cambio de Afore”.
- Aquí se desplegarán dos opciones: “Cambio de Afore digital” y “Cambio de Afore presencial”. En ambos casos, se solicitará la creación de un expediente para efectuar el trámite; esto deberá realizarse de manera presencial en las sucursales que la app indica.
- Al completar este paso, podrás continuar con el proceso de manera digital a través de la aplicación.
Si prefieres realizar el trámite directamente con la Afore de tu interés, estos son los pasos a seguir:
- Elige la Afore a la que te quieres cambiar.
- Cada institución tiene una forma diferente de realizar el trámite, pues algunas ofrecen la posibilidad de realizarlo de manera digital, mientras que otras solicitan hacerlo de manera presencial.
- Ten a la mano los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía vigente, CURP, Número de Seguro Social (NSS).