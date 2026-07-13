Cómo cambiarte de Afore en 2026 paso a paso y cuáles ofrecen los mejores rendimientos

¿Cómo cambiar de Afore en 2026?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) . Actualmente, existen dos formas de hacerlo:

- Directamente en la Afore de tu interés.

- A través de la app AforeMóvil.

Si eliges hacer el trámite a través de AforeMóvil, deberás seguir los siguientes pasos para hacer efectivo el cambio de entidad financiera:

- Ingresar a la app con tu CURP, número de celular y correo electrónico.

- Al ingresar, deberás ingresar al menú, seleccionar el apartado “Servicios” y posteriormente “Cambio de Afore”.

- Aquí se desplegarán dos opciones: “Cambio de Afore digital” y “Cambio de Afore presencial”. En ambos casos, se solicitará la creación de un expediente para efectuar el trámite; esto deberá realizarse de manera presencial en las sucursales que la app indica.

- Al completar este paso, podrás continuar con el proceso de manera digital a través de la aplicación.

Si prefieres realizar el trámite directamente con la Afore de tu interés, estos son los pasos a seguir:

- Elige la Afore a la que te quieres cambiar.

- Cada institución tiene una forma diferente de realizar el trámite, pues algunas ofrecen la posibilidad de realizarlo de manera digital, mientras que otras solicitan hacerlo de manera presencial.

- Ten a la mano los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía vigente, CURP, Número de Seguro Social (NSS).

Es importante precisar que, de acuerdo con Consar, si tienes planeado cambiar de Afore antes de cumplir un año con la institución , puedes hacerlo, pero solo con determinadas instituciones.

¿Cómo puedo conocer el rendimiento que ofrece una Afore?

Es importante precisar que existen dos tipos diferentes de Sociedades de Inversión:

Siefore Básica

Sociedad de Inversión que recibe tu ahorro voluntario u obligatorio en caso de que la Afore en la que estés no tenga una Siefore exclusiva o adicional para invertir el ahorro voluntario.

Existen 10 tipos diferentes de Siefore, de acuerdo al grupo generacional de cada trabajador.

Las Afores sirven para juntar los ahorros de los trabajadores para su retiro. (Anylu Hinojosa-Peña)

Siefore Adicional

Se trata de una sociedad de inversión que recibe el Ahorro Voluntario y es exclusiva para invertir tu propia aportación voluntaria.

En este caso, los trabajadores pagan una comisión distinta a las Siefores básicas y tienden a ser mayores a ellas.

Estos son los rendimientos de la Siefore Adicional al cierre de mayo 2026:

- Banamex (SIAV2): 14.94% (un año), 12.04% (tres años) y 6.70% (cinco años).

- Profuturo (SAC): 17.70% (un año), 14.80% (tres años) y 8.55% (cinco años).

- Profuturo (SIAV): 8.88% (un año), 9.94% (tres años) y 8.07% (cinco años).

- SURA (SIAV1): 12.24% (un año), 12.00% (tres años) y 7.42% (cinco años).

- SURA (SIAV2): 8.85% (un año), 10.08% (tres años) y 6.99% (cinco años).

- XXI- Banorte (SIAV): 13.46% (un año), 11.74% (tres años) y 8.32% (cinco años).

- XXI-Banorte (SPS1): 8.64% (un año), 8.64% (tres años) y 6.31% (cinco años).

- XXI-Banorte (SPS2): 15.83% (un año), 13.37% (tres años) y 9.34% (cinco años).

Puedes consultar la información completa y actualizada a través del portal de rendimientos de Consar .