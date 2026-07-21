En ese escenario, cobra mayor relevancia que más de 22,000 millones de dólares en inversiones estratégicas para México enfrenten distintos obstáculos para concretarse. No se trata de proyectos cancelados, sino de desarrollos que avanzan a ritmos distintos a los previstos originalmente por litigios ambientales, procesos regulatorios o conflictos sociales, justo cuando atraer y materializar nuevas inversiones se vuelve más importante para mantener la competitividad del país.

Durante los primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum, un grupo de grandes empresas estadounidenses ratificó inversiones por más de 20,000 millones de dólares que ya había anunciado previamente, como una señal de confianza en México y de continuidad de sus planes de expansión.

Dos de los proyectos más representativos concentraban más de 80% del monto comprometido: los 15,000 millones de dólares de Mexico Pacific para desarrollar la terminal de gas natural licuado Saguaro Energía y el gasoducto Sierra Madre, así como los 1,500 millones de Royal Caribbean para construir el complejo turístico Perfect Day México, en Mahahual, Quintana Roo.

Tan solo los 15,000 millones de dólares previstos para Saguaro Energía equivalen prácticamente a toda la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos que México recibió durante 2025, cuando ascendió a 15,954 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Menos de dos años después, ambos proyectos siguen vigentes, aunque enfrentan un escenario distinto al previsto.

Proyectos clave

El proyecto Perfect Day México, de Royal Caribbean, no obtuvo la autorización ambiental para desarrollarse bajo el diseño originalmente presentado. La empresa retiró esa propuesta y ha informado que trabaja en una nueva versión con un menor impacto ambiental, por lo que el proyecto permanece vivo mientras redefine su alcance.

En el caso de Mexico Pacific, la empresa sostiene que Saguaro Energía continúa adelante, mantiene vigentes sus contratos comerciales y los permisos necesarios para desarrollar la terminal. Sin embargo, el proyecto todavía no alcanza la Decisión Final de Inversión (FID), enfrenta diversos litigios ambientales y ha reprogramado su calendario de desarrollo.

Fuera del paquete de inversiones ratificadas ante la presidenta también existen otros proyectos relevantes que muestran distintos grados de avance.

Amigo GNL, es un proyecto que fue presentado públicamente en 2024 por el gobierno de Sonora como parte del Plan Sonora, con una inversión estimada en alrededor de 6,300 millones de dólares para desarrollar una terminal de exportación de gas natural licuado en Guaymas.

Posteriormente, en febrero de 2026, el Gobierno federal lo incorporó a la estrategia de expansión del puerto de Guaymas y anunció que impulsaría los permisos necesarios para su desarrollo. Sin embargo, meses después un juez federal concedió una suspensión que mantiene detenido el proceso de autorización ambiental, por lo que el proyecto permanece sin poder avanzar hacia su construcción.

La voluntad de destrabar proyectos

El proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) ofrece un contraste. Su planta de amoníaco en Topolobampo tampoco formó parte del paquete de inversiones ratificadas, pero actualmente continúa en construcción con el respaldo del Gobierno federal, después de varios años de litigios.

Aun así, el proyecto sigue enfrentando oposición de comunidades indígenas Mayo-Yoreme, pescadores y organizaciones ambientalistas, que mantienen recursos legales y cuestionamientos por los posibles impactos sobre la Bahía de Ohuira, los manglares y la actividad pesquera. Es decir, la obra avanza, aunque todavía convive con riesgos sociales y jurídicos.

El desarrollo recuperó impulso durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, que lo incorporó al Plan México como una inversión estratégica para fortalecer la producción nacional de fertilizantes.

La Secretaría de Economía ha defendido públicamente el proyecto al sostener que permitirá reducir la dependencia de importaciones de amoniaco, fortalecer la seguridad alimentaria y detonar miles de empleos en Sinaloa.