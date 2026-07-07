La especialista explicó que el nuevo modelo energético derivado de la reforma de 2024 mantiene como eje constitucional el fortalecimiento de Pemex y CFE, pero también contempla espacios para la participación privada mediante distintos esquemas de inversión y colaboración.

En ese sentido, aclaró que el diseño del modelo, por sí mismo, no representa una incompatibilidad con el tratado comercial.

“El T-MEC no le prohíbe a México fortalecer a sus empresas públicas, sino lo que busca es evitar que ese fortalecimiento se traduzca en un trato discriminatorio para los inversionistas extranjeros”, señaló.

Así, el principal punto de análisis en las futuras revisiones, anticipa la especialista, será la forma en que las políticas públicas y las decisiones regulatorias garanticen condiciones de competencia para los inversionistas privados, particularmente los provenientes de Estados Unidos y Canadá.

La nueva apertura enfrenta un problema de confianza

La nueva administración ha buscado marcar distancia respecto a la estrategia seguida durante el sexenio anterior. En diversos encuentros encabezados por la presidenta y funcionarios del gabinete energético, el gobierno ha promovido una nueva etapa para el sector, presentando mecanismos de participación conjunta entre el Estado y empresas privadas para desarrollar proyectos petroleros y eléctricos.

Sin embargo, especialistas consideran que esos esfuerzos podrían no ser suficientes para recuperar la confianza del mercado si persiste la incertidumbre sobre las reglas que regirán al sector durante los próximos años.

Para Juan Francisco Torres Landa, socio de Hogan Lovells, existe una contradicción entre el discurso oficial y la percepción de los inversionistas.

“Si en esos eventos operara la fórmula de Pinocho, todos saldrían con una nariz enorme porque unos y otro se engañan. Unos dicen que están dando las condiciones para invertir, y los otros que van a invertir mucho dinero. Pero al salir escuchas que el gobierno ha dado condiciones terribles desde hace ocho años para generar inversiones, y los inversionistas dicen que no van a invertir ni un peso con las condiciones actuales donde no hay certeza, no hay seguridad, no hay justicia y el poder judicial está derrotado; esas grandes inversiones de las que se habla son inverosímiles”, aseguró en entrevista.

A su juicio, la reapertura del sector petrolero y eléctrico difícilmente detonará nuevas inversiones de gran escala mientras persistan dudas sobre la estabilidad jurídica y regulatoria del país.