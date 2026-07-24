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Economía

Las fábricas de IA ya llegaron a México y necesitan más ingenieros

La industria enfrenta un déficit de ingenieros y habilidades STEM que puede limitar la nueva etapa de crecimiento en el país.
vie 24 julio 2026 02:56 PM
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FIRST challange tec milenio mexic
El país ya no sólo fabrica productos: también desarrolla ingeniería. Sin embargo, la escasez de talento especializado amenaza con convertirse en el principal freno para la nueva manufactura. (SweetBunFactory/Getty Images)

Mientras la inteligencia artificial (IA) acelera inversiones en centros de datos, robótica y manufactura avanzada, el país comienza a consolidarse como un eslabón estratégico de la cadena tecnológica de Norteamérica. Sin embargo, especialistas, empresas y organizaciones educativas coinciden en que el principal cuello de botella es la disponibilidad de ingenieros y técnicos especializados.

Oxford Economics señala que México desempeña un papel cada vez más importante en la construcción de infraestructura de IA en Estados Unidos. Las importaciones estadounidenses de equipos de procesamiento de datos provenientes del país se han más que duplicado desde el año pasado, impulsadas en parte por inversiones de empresas taiwanesas que producen en México componentes para centros de datos ubicados en Texas.

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El auge está modificando incluso la composición del intercambio entre ambos países. Esta tecnología ya concentra cerca de una cuarta parte de las importaciones estadounidenses desde México realizadas entre empresas relacionadas (matrices y filiales en ambos lados de la frontera), por encima del transporte, que dominaba este tipo de comercio una década atrás.

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No obstante, de acuerdo con los expertos, para escalar desde la fabricación de componentes hacia actividades de diseño, ingeniería y desarrollo tecnológico, México necesita más profesionistas especializados.

“Tenemos el talento humano, pero no tenemos suficiente. Tendríamos que generar más interés en más jóvenes para estudiar carreras STEM”, dijo Bárbara Gómez de Navarro, directora regional de FIRST México, durante el lanzamiento del FIRST Tech Challenge México 2026, una competencia internacional de robótica para estudiantes de secundaria y preparatoria organizada en conjunto con Tecmilenio.

Gómez recordó que, durante las conversaciones sobre la instalación de Tesla en Nuevo León, una de las preguntas de la empresa era si la entidad podía generar alrededor de 5,000 ingenieros por año. Más allá del desenlace de aquella inversión , la inquietud muestra cómo la disponibilidad de personal especializado se ha convertido en un criterio para decidir dónde instalar nuevas operaciones.

Además, el reto será mayor conforme avance la llamada IA física, que combina inteligencia artificial, robótica y sensores para que las máquinas perciban su entorno y actúen en tiempo real. Un estudio de Tata Consultancy Services entre 300 directivos manufactureros de Norteamérica y Europa encontró que 87% enfrenta restricciones de habilidades entre moderadas y críticas para escalar estas tecnologías, mientras que 60% espera utilizarlas para mitigar la escasez de mano de obra.

De trabajadores que ensamblan a ingenieros que patentan

Durante décadas, una parte importante del atractivo industrial de México estuvo basada en costos laborales competitivos, cercanía con Estados Unidos y capacidad para fabricar productos diseñados en otras economías. Pero tras décadas de intercambio tecnológico, ese modelo empieza a cambiar.

Bárbara Gómez puso como ejemplo a Ford y General Motors. La primera opera en México un centro global de tecnología y negocios desde el que desarrolla productos para distintos mercados e incluso soluciones que pueden ser utilizadas por otras marcas, mientras que General Motors cuenta con un centro de ingeniería en Toluca dedicado al diseño de productos y soluciones.

“Ford está diseñando productos desde México para el resto del mundo y General Motors tiene un centro de ingeniería increíble en Toluca. Ya están diseñando desde México”, señaló Gómez.

El cambio también se refleja en lo que las compañías solicitan a las instituciones educativas. “Ya no solamente estamos haciendo una aplicación de lo que otros países diseñan. Nosotros ya generamos conocimiento, generamos soluciones”, afirmó Abismael Reséndiz, director nacional de Prepa Tecmilenio. Las empresas, agregó, ya no buscan únicamente jóvenes capaces de ejecutar operaciones: “Queremos que diseñen, queremos que tengan herramientas para desarrollar ingeniería o desarrollar conocimiento”.

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Criterio humano en la cuarta revolución industrial

La demanda de talento tampoco se reduce a encontrar más graduados en ingeniería. De acuerdo con Reséndiz, las empresas aseguran que pueden complementar los conocimientos técnicos de un recién egresado, pero esperan que llegue al mercado laboral con dominio del inglés y habilidades como comunicación, liderazgo, creatividad y trabajo en equipo.

“Si te hacen falta habilidades técnicas, no te preocupes, yo te ayudo a desarrollarlas. Pero lo que sí necesito es que los jóvenes tengan inglés y ciertas habilidades blandas”, explicó.

Estas capacidades adquieren más importancia conforme la inteligencia artificial automatiza tareas de búsqueda y procesamiento de información. Un análisis de LLYC sostiene que el valor profesional se está desplazando hacia el criterio para interpretar resultados, la curiosidad para cuestionarlos y la capacidad de coordinar talentos distintos.

Las competencias estudiantiles permiten observar esa mezcla en pequeña escala. Para presentar un robot, los jóvenes deben repartir funciones, administrar recursos, obtener patrocinios, documentar el proyecto y explicar su utilidad, además de programarlo y construirlo.

Por ello, las empresas se acercan a estas actividades no sólo como patrocinadoras. También envían especialistas como mentores y personal de adquisición de talento para comenzar a identificar perfiles desde la secundaria y la preparatoria.

Gómez señaló que exintegrantes mexicanos de estos equipos trabajan actualmente en compañías como Ford y General Motors, mientras que cerca de 40 han participado en programas o actividades de la NASA.

La formación de talento también pasa por ampliar la participación femenina. Cuando FIRST comenzó a operar en México hace 25 años, menos de 9% de sus participantes eran mujeres. En la temporada pasada representaron aproximadamente 45% de los integrantes de los equipos de secundaria y preparatoria, de acuerdo con Gómez.

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