Plata ficha a ex funcionarios de EU en su Consejo de Administración

Fue comisionado de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos entre 2013 y 2018; también fue asesor de George W. Bush y Barack Obama durante la crisis del 2008.

Es director ejecutivo del Psaros Center for Financial Markets and Policy de Georgetown University y fue vicepresidente ejecutivo de Milken Institute Finance.

El presidente Donald Trump lo designó presidente interino de la SEC.

Fue economista en jefe de la bancada republicana del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos, donde participó en la elaboración de los apartados relacionados con la SEC dentro de las leyes Dodd-Frank y JOBS.

John J. Sullivan es diplomático, abogado y servidor público estadounidense. Fue socio de Mayer Brown LLP, donde cofundó el área de seguridad nacional de la firma y asesoró a empresas internacionales en comercio exterior, regulación transfronteriza, inversión extranjera y asuntos de seguridad nacional. En el servicio público fue embajador de Estados Unidos en Rusia durante las administraciones de Donald Trump y Joe Biden, y subsecretario de Estado durante el gobierno de Trump.

Sullivan es egresado de Brown University y cuenta con un título en Derecho por Columbia Law School; fue asistente jurídico del juez David H. Souter, de la Suprema Corte de Estados Unidos, y del juez John Minor Wisdom, de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.

"Con estas incorporaciones, Plata refuerza su estructura de gobierno corporativo y suma al Consejo experiencia en mercados financieros, regulación bursátil, asuntos legales internacionales y seguridad nacional", destacó la firma.

Plata cuenta con cuatro millones de clientes activos y más de 5,000 empleados. "Desde el inicio hemos buscado crecer con disciplina, fortalecer nuestros procesos y operar bajo estándares regulatorios sólidos", apuntó el CEO de Banco Plata, Neri Tollardo.

Banco Plata inició operaciones bancarias en México en marzo de 2026 y, este mes, recibió a autorización para operar en Colombia.