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Economía

CetesDirecto descarta inversiones en efectivo por su alto costo

La plataforma de inversiones intentó implementar depósitos en efectivo con el Banco del Bienestar, pero los elevados costos para su manejo frenaron el plan.
mié 29 julio 2026 12:02 PM
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CetesDirecto explica por qué no se puede invertir con efectivo: "No había dinero que alcanzara"
Cetes Directo intentó que los clientes pudieran hacer depósitos en efectivo pero el proyecto fracasó por los elevados costos. (Andrzej Rostek/Getty Images/iStockphoto)

El elevado costo del manejo de efectivo y los riesgos en materia de lavado de dinero impidieron que los mexicanos pudieran invertir en efectivo en CetesDirecto.

El director de venta de títulos de CetesDirecto, José Ballesteros, contó en entrevista a Expansión que hace cinco años se analizó la posibilidad de que los inversionistas pudieran hacer depósitos en el Banco del Bienestar con el fin de que más personas pudieran invertir en instrumentos de deuda gubernamental, pero los altos costos del manejo del efectivo hicieron que las autoridades desecharan ese proyecto.

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La razón por la que Cetes no acepta dinero en efectivo

"El costo de movimiento del efectivo es muy caro", aseguró. "No habría dinero que alcanzara para recibir dinero, ofrecer la tasa de rendimiento y pagar a los bancos por el manejo de los recursos".

Sin dar estimaciones, Ballesteros puso como ejemplo el dinero que se paga en tiendas de conveniencia como los Oxxo, donde una transacción puede costar entre 12 y 20 pesos.

Otro ejemplo de lo costoso que es el manejo del efectivo, se puede ver en la estrategia de instituciones financieras con modelos digitales, ya sea bancos o Sofipos, que prefieren evitar el costo de la captación y manejo de efectivo para destinar esos recursos a ofrecer atractivas tasas de rendimiento.

Además, otro de los beneficios que ofrece la digitalización es que al invertir desde una cuenta bancaria, los clientes ya tienen un proceso de identificación previo, cumpliendo así los requisitos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).

"Alguna vez hicimos estos cálculos con el Banco del Bienestar y no había dinero que alcanzara", sostuvo.

Hasta el 14 de julio de este año, la plataforma contaba con 2.9 millones de clientes y administraba recursos por más de 223,000 millones de pesos.

México es una economía que se mueve en efectivo para hacer pagos, pero también para el ahorro. Un estudio de Banco de México (Banxico) señala que 32% de la población guarda efectivo en un lugar que no es banco o institución financiera.

En tanto, 41% acostumbra guardar dinero para alguna eventualidad, 25% para ahorrar, otro 9% porque es más fácil, práctico y cómodo obtenerlo, práctico o cómodo mientras que 7% dice que tiene el efectivo para tener tranquilidad.

El mismo estudio señala que 35% de las personas guarda en promedio hasta 500 pesos mientras que 18% dice que guarda entre 501 y 1,000 pesos. 15% de la población guarda entre 1,001 y 2,000 pesos, otro 15% dice que guarda entre 2,001 y 5,000 pesos mientras que 7% guarda más de 5,000 pesos en efectivo.

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¿Se puede invertir desde una cuenta de Sofipo o fintech?

Ballesteros señaló que para invertir en Cetes Directo es requisito indispensable tener una cuenta con un banco con el objetivo de garantizar que los recursos solo los puede retirar el titular de la cuenta, evitando también riesgos de fraude.

No se permite vincular cuentas de Sofipos debido a que estas instituciones operan mediante STP, un tercero que ayuda con el servicio de transferencias. Además, se restringe a la banca tradicional por razones de seguridad y controles de PLD, ya que los bancos cuentan con controles más estrictos y regulados en comparación con Sofipos.

CetesDirecto está realizando pruebas y certificaciones con el Banco de México (Banxico) para permitir transferencias las 24 horas en los próximos meses con el fin de que las operaciones como la salida de recursos ocurra de manera más ágil.

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