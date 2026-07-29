La razón por la que Cetes no acepta dinero en efectivo

"El costo de movimiento del efectivo es muy caro", aseguró. "No habría dinero que alcanzara para recibir dinero, ofrecer la tasa de rendimiento y pagar a los bancos por el manejo de los recursos".

Sin dar estimaciones, Ballesteros puso como ejemplo el dinero que se paga en tiendas de conveniencia como los Oxxo, donde una transacción puede costar entre 12 y 20 pesos.

Otro ejemplo de lo costoso que es el manejo del efectivo, se puede ver en la estrategia de instituciones financieras con modelos digitales, ya sea bancos o Sofipos, que prefieren evitar el costo de la captación y manejo de efectivo para destinar esos recursos a ofrecer atractivas tasas de rendimiento.

Además, otro de los beneficios que ofrece la digitalización es que al invertir desde una cuenta bancaria, los clientes ya tienen un proceso de identificación previo, cumpliendo así los requisitos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).

"Alguna vez hicimos estos cálculos con el Banco del Bienestar y no había dinero que alcanzara", sostuvo.

Hasta el 14 de julio de este año, la plataforma contaba con 2.9 millones de clientes y administraba recursos por más de 223,000 millones de pesos.

México es una economía que se mueve en efectivo para hacer pagos, pero también para el ahorro. Un estudio de Banco de México (Banxico) señala que 32% de la población guarda efectivo en un lugar que no es banco o institución financiera.

En tanto, 41% acostumbra guardar dinero para alguna eventualidad, 25% para ahorrar, otro 9% porque es más fácil, práctico y cómodo obtenerlo, práctico o cómodo mientras que 7% dice que tiene el efectivo para tener tranquilidad.

El mismo estudio señala que 35% de las personas guarda en promedio hasta 500 pesos mientras que 18% dice que guarda entre 501 y 1,000 pesos. 15% de la población guarda entre 1,001 y 2,000 pesos, otro 15% dice que guarda entre 2,001 y 5,000 pesos mientras que 7% guarda más de 5,000 pesos en efectivo.