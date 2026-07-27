Invertir 10,000 pesos en CETES: este es el rendimiento que puedes recibir con las tasas actuales

¿Qué es CetesDirecto?

La plataforma CetesDirecto es un producto de Nacional Financiera (Nafinsa), que cuenta con una plataforma gratuita en línea donde cualquier persona puede invertir en valores gubernamentales, sin que existan intermediarios como banca, casas de bolsa u otras instituciones financiera.

Las personas que deciden invertir su dinero a través de esta plataforma tienen acceso a títulos y tasas emitidas por el Banco de México (Banxico), sin que se cobre algún tipo de comisión.

¿Qué son los CETES?

Es importante precisar que en CetesDirecto se pueden adquirir distintos tipos de acciones, y uno de los más comunes son los CETES, también conocidos como Certificados de la Tesorería.

Son emitidos por el gobierno mexicano en pesos y, de acuerdo con la descripción oficial, se adquieren a precio de descuento, es decir, por debajo del valor nominal de $10.

La ganancia que se obtiene al final del periodo de inversión es la diferencia entre el precio pagado al adquirirlo y su valor nominal al vencimiento. Los CETES tienen plazos disponibles de 28, 91, 182, 364 y 728 días.

De acuerdo con la información oficial de CETES, este es el rendimiento de inversión dependiendo del lapso que se tenga contemplado:

- 1 mes: precio $9.95, tasa 6.18%.

- 3 meses: precio $9.83, tasa 6.49%.

- 6 meses: precio $9.66, tasa 6.75%.

- 1 año: precio $9.34, tasa 6.93%.

- 2 años: precio: $8.67, tasa 7.94%.