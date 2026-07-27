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Invertir 10,000 pesos en CETES: este es el rendimiento que puedes recibir con las tasas actuales

Si estás interesado en hacer crecer tu dinero, invertir en CETES puede ser una forma sencilla y segura para hacerlo.
lun 27 julio 2026 05:36 PM
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La inversión en CETES puede ser una alternativa fácil y segura para quienes quieren hacer que su dinero crezca. (Anylu Hinojosa-Peña)

Una de las plataformas ideales para invertir es CETES, donde miles de personas han destinado partes de sus ahorros con la intención de que su dinero crezca a través de la CetesDirecto .

Esta plataforma permite invertir desde 100 y hasta 10 millones de pesos, lo que permite que cada inversionista decida la cantidad que ahorrará, así como el plazo en el que su dinero estará trabajando dentro de la plataforma.

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¿Qué es CetesDirecto?

La plataforma CetesDirecto es un producto de Nacional Financiera (Nafinsa), que cuenta con una plataforma gratuita en línea donde cualquier persona puede invertir en valores gubernamentales, sin que existan intermediarios como banca, casas de bolsa u otras instituciones financiera.

Las personas que deciden invertir su dinero a través de esta plataforma tienen acceso a títulos y tasas emitidas por el Banco de México (Banxico), sin que se cobre algún tipo de comisión.

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¿Qué son los CETES?

Es importante precisar que en CetesDirecto se pueden adquirir distintos tipos de acciones, y uno de los más comunes son los CETES, también conocidos como Certificados de la Tesorería.

Son emitidos por el gobierno mexicano en pesos y, de acuerdo con la descripción oficial, se adquieren a precio de descuento, es decir, por debajo del valor nominal de $10.

La ganancia que se obtiene al final del periodo de inversión es la diferencia entre el precio pagado al adquirirlo y su valor nominal al vencimiento. Los CETES tienen plazos disponibles de 28, 91, 182, 364 y 728 días.

De acuerdo con la información oficial de CETES, este es el rendimiento de inversión dependiendo del lapso que se tenga contemplado:

- 1 mes: precio $9.95, tasa 6.18%.

- 3 meses: precio $9.83, tasa 6.49%.

- 6 meses: precio $9.66, tasa 6.75%.

- 1 año: precio $9.34, tasa 6.93%.

- 2 años: precio: $8.67, tasa 7.94%.

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¿Cuánto obtendría de rendimiento con las tasas actuales de CETES?

De acuerdo con la calculadora de CetesDirecto , este sería el rendimiento que una persona podría obtener al invertir 10,000 pesos y elegir alguno de los diferentes periodos de inversión disponibles en la plataforma:

- Inversión a un mes: $10,041.16.

- Inversión a tres meses: $10,141.60.

- Inversión a seis meses: $10,296.34.

- Inversión a un año: $10,612.62.

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¿Qué se necesita para invertir en CETES?

Las personas interesadas en realizar inversiones a través de CetesDirecto pueden hacerlo de manera sencilla a través de la plataforma bancaria. Estos son los requisitos:

- Ser mayor de 18 años de edad.

- INE.

- CURP.

- Una cuenta bancaria de la cual el interesado sea titular.

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Cetes Fondos de inversión

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