Galerías Insurgentes pertenece a un imperio empresarial detrás de múltiples plazas y es hermana de Perisur

¿Quién es el dueño de Galerías Insurgentes?

No es casualidad que el centro comercial Galerías Insurgentes se encuentre justo a un lado de Liverpool Insurgentes, ya que la tienda departamental y la plaza forman parte del portafolio de El Puerto de Liverpool, la empresa mexicana con más de 100 años de historia que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En otras palabras, Galerías Insurgentes pertenece a El Puerto de Liverpool. Sin embargo, la empresa no tiene un único dueño, ya que sus acciones se compran y venden en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto significa que la compañía es propiedad de miles de inversionistas, aunque las decisiones estratégicas están a cargo de su Consejo de Administración.

De acuerdo con el reporte anual 2025 , los principales accionistas son fideicomisos administrados por Banco Nacional de México (Banamex), con una participación de 29.5%, y Banco INVEX, con 7.6% del capital social. Además, la empresa ha estado históricamente ligada a las familias Guichard y Brémond. Actualmente, Graciano Francisco Guichard González es el presidente del Consejo de Administración.

La relación entre Galerías Insurgentes y Liverpool también tiene una explicación histórica. La tienda Liverpool Insurgentes abrió sus puertas en 1962 y, 30 años después, en 1992, fue inaugurado el centro comercial Galerías Insurgentes, por lo que ambos complejos fueron desarrollados por la misma empresa y funcionan como un solo conjunto comercial.

Según el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026, elaborado por Expansión, Liverpool ocupó la posición 24 entre las compañías más grandes del país. La empresa reportó ventas por 229,137 millones de pesos y una plantilla laboral de 82,560 personas.