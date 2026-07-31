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Galerías Insurgentes pertenece a un imperio empresarial detrás de múltiples plazas y es hermana de Perisur

El centro comercial ubicado sobre avenida Insurgentes Sur abrió sus puertas en 1992 y forma parte de la estrategia inmobiliaria de una de las compañías más grandes de México.
vie 31 julio 2026 04:37 PM
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Galerías Insurgentes
Liverpool Insurgentes y Galerías Insurgentes fueron desarrollados por la misma compañía y comparten una ubicación estratégica. (Galerías Insurgentes/Facebook)

La Ciudad de México cuenta con decenas de plazas comerciales que van desde complejos de última generación hasta espacios que, con el paso de los años, se han convertido en verdaderos referentes para los capitalinos. Una de ellas es Galerías Insurgentes, un centro comercial que destaca por su ubicación estratégica y su historia.

Situada sobre la avenida Insurgentes Sur, la plaza es ampliamente conocida por encontrarse a unos pasos de la estación Félix Cuevas del Metrobús y de la estación Insurgentes Sur de la Línea 12 del Metro, lo que la convierte en uno de los puntos comerciales con mayor afluencia de la zona.

Te contamos la historia de Galerías Insurgentes, cómo se consolidó como uno de los centros comerciales más emblemáticos de la Ciudad de México, quién es su dueño y por qué es considerada una "plaza hermana" de Perisur y otros centros comerciales del país .

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¿Quién es el dueño de Galerías Insurgentes?

No es casualidad que el centro comercial Galerías Insurgentes se encuentre justo a un lado de Liverpool Insurgentes, ya que la tienda departamental y la plaza forman parte del portafolio de El Puerto de Liverpool, la empresa mexicana con más de 100 años de historia que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En otras palabras, Galerías Insurgentes pertenece a El Puerto de Liverpool. Sin embargo, la empresa no tiene un único dueño, ya que sus acciones se compran y venden en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto significa que la compañía es propiedad de miles de inversionistas, aunque las decisiones estratégicas están a cargo de su Consejo de Administración.

Reforma 222
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¿Quién es el dueño de Reforma 222, la plaza comercial más cercana al Ángel de la Independencia?

De acuerdo con el reporte anual 2025 , los principales accionistas son fideicomisos administrados por Banco Nacional de México (Banamex), con una participación de 29.5%, y Banco INVEX, con 7.6% del capital social. Además, la empresa ha estado históricamente ligada a las familias Guichard y Brémond. Actualmente, Graciano Francisco Guichard González es el presidente del Consejo de Administración.

La relación entre Galerías Insurgentes y Liverpool también tiene una explicación histórica. La tienda Liverpool Insurgentes abrió sus puertas en 1962 y, 30 años después, en 1992, fue inaugurado el centro comercial Galerías Insurgentes, por lo que ambos complejos fueron desarrollados por la misma empresa y funcionan como un solo conjunto comercial.

Según el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026, elaborado por Expansión, Liverpool ocupó la posición 24 entre las compañías más grandes del país. La empresa reportó ventas por 229,137 millones de pesos y una plantilla laboral de 82,560 personas.

Galerías Insurgentes
La plaza forma parte del portafolio inmobiliario de El Puerto de Liverpool, empresa mexicana con más de 100 años de historia. (Galerías Insurgentes/Facebook)

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Perisur, Galerías Insurgentes y todas las plazas comerciales de Liverpool

El negocio inmobiliario de El Puerto de Liverpool es uno de los pilares de la compañía. Además de operar sus tiendas departamentales, el grupo participa en el desarrollo y administración de centros comerciales en distintas regiones del país.

Al cierre de 2025, Liverpool reportó participación en 30 centros comerciales distribuidos en México, la mayoría bajo la marca Galerías, aunque también cuenta con complejos emblemáticos que operan con otros nombres.

Entre sus activos más reconocidos se encuentra Perisur, en la Ciudad de México, considerado el primer gran centro comercial desarrollado por la compañía y uno de sus proyectos más representativos. A este se suma Galerías Insurgentes, inaugurado en 1992 y ubicado en una de las zonas comerciales más importantes del sur de la capital.

La red de centros comerciales de Liverpool está distribuida de la siguiente manera:

¿Quién es el dueño de Liverpool, la tienda fundada por el tío de Ebrard en tiempos de los Niños Héroes?
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¿Quién es el dueño de Liverpool, la tienda fundada por el tío de Ebrard en tiempos de los Niños Héroes?

Ciudad de México y Estado de México

Perisur: el activo insignia de la compañía y uno de los centros comerciales más reconocidos del país.

Galerías Insurgentes: inaugurado en 1992, forma parte del complejo comercial junto a Liverpool Insurgentes.

Galerías Atizapán

Galerías Coapa

Galerías Metepec: recientemente ampliado para aumentar su superficie rentable.

Galerías Perinorte

Galerías Polanco

Galerías Toluca

Plaza Satélite: Liverpool mantiene participación en este centro comercial del Estado de México.

Parque Tepeyac: complejo ubicado en la Ciudad de México donde la empresa también tiene participación.

Región Norte

La presencia de Liverpool también se extiende al norte del país con plazas comerciales como:

Galerías Altama: ubicado en Tampico, Tamaulipas; recientemente fue adquirido en su totalidad por la compañía.

Galerías Laguna: Torreón, Coahuila.

Galerías Monterrey

Galerías Saltillo

Galerías Zacatecas

Región Pacífico

En la zona del Pacífico mexicano opera centros comerciales como:

Galerías La Paz: Baja California Sur.

Galerías Mazatlán

Galerías Santa Anita: Jalisco.

Galerías Vallarta

Galerías Insurgentes
Galerías Insurgentes es considerada una plaza hermana de Perisur y otros centros comerciales del grupo. (Galerías Insurgentes/Facebook)

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Región Centro

Liverpool tiene presencia en ciudades como Querétaro, Puebla y Morelos a través de:

Galerías Celaya

Galerías Cuernavaca

Galerías Querétaro

Galerías San Juan del Río

Galerías Serdán: Puebla.

Galerías Tlaxcala

Angelópolis: centro comercial en Puebla donde Liverpool participa como copropietario.

Mitikah Centro Comercial
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Las 32 plazas comerciales hermanas de Mitikah en CDMX y Edomex: van de Santa Fe a Chimalhuacán

Región Sur y Sureste

La expansión de la compañía también alcanza estados del sur y sureste con:

Galerías Acapulco

Galerías Chilpancingo

Galerías Campeche

Galerías Mérida

Galerías Tabasco: Villahermosa.

Galerías Salina Cruz: Oaxaca.

Galerías Cancún

Con esta red, El Puerto de Liverpool no solo es uno de los principales operadores de tiendas departamentales en México, sino también un jugador relevante en el sector inmobiliario comercial. Sus plazas funcionan como espacios de consumo, entretenimiento y servicios que complementan su negocio principal y fortalecen la presencia de la compañía en distintas ciudades del país.

Galerías Insurgentes
Perisur, Galerías Insurgentes, Plaza Satélite y Parque Tepeyac forman parte de la presencia inmobiliaria de la compañía en la zona centro del país. (Galerías Insurgentes/Facebook)

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EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.

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