Galerías Insurgentes pertenece a un imperio empresarial detrás de múltiples plazas y es hermana de Perisur

La Ciudad de México cuenta con decenas de plazas comerciales que van desde complejos de última generación hasta espacios que, con el paso de los años, se han convertido en verdaderos referentes para los capitalinos. Una de ellas es Galerías Insurgentes, un centro comercial que destaca por su ubicación estratégica y su historia.
Situada sobre la avenida Insurgentes Sur, la plaza es ampliamente conocida por encontrarse a unos pasos de la estación Félix Cuevas del Metrobús y de la estación Insurgentes Sur de la Línea 12 del Metro, lo que la convierte en uno de los puntos comerciales con mayor afluencia de la zona.
No es casualidad que el centro comercial Galerías Insurgentes se encuentre justo a un lado de Liverpool Insurgentes, ya que la tienda departamental y la plaza forman parte del portafolio de El Puerto de Liverpool, la empresa mexicana con más de 100 años de historia que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
En otras palabras, Galerías Insurgentes pertenece a El Puerto de Liverpool. Sin embargo, la empresa no tiene un único dueño, ya que sus acciones se compran y venden en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto significa que la compañía es propiedad de miles de inversionistas, aunque las decisiones estratégicas están a cargo de su Consejo de Administración.
De acuerdo con el reporte anual 2025 , los principales accionistas son fideicomisos administrados por Banco Nacional de México (Banamex), con una participación de 29.5%, y Banco INVEX, con 7.6% del capital social. Además, la empresa ha estado históricamente ligada a las familias Guichard y Brémond. Actualmente, Graciano Francisco Guichard González es el presidente del Consejo de Administración.
La relación entre Galerías Insurgentes y Liverpool también tiene una explicación histórica. La tienda Liverpool Insurgentes abrió sus puertas en 1962 y, 30 años después, en 1992, fue inaugurado el centro comercial Galerías Insurgentes, por lo que ambos complejos fueron desarrollados por la misma empresa y funcionan como un solo conjunto comercial.
Según el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026, elaborado por Expansión, Liverpool ocupó la posición 24 entre las compañías más grandes del país. La empresa reportó ventas por 229,137 millones de pesos y una plantilla laboral de 82,560 personas.
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Perisur, Galerías Insurgentes y todas las plazas comerciales de Liverpool
El negocio inmobiliario de El Puerto de Liverpool es uno de los pilares de la compañía. Además de operar sus tiendas departamentales, el grupo participa en el desarrollo y administración de centros comerciales en distintas regiones del país.
Al cierre de 2025, Liverpool reportó participación en 30 centros comerciales distribuidos en México, la mayoría bajo la marca Galerías, aunque también cuenta con complejos emblemáticos que operan con otros nombres.
Entre sus activos más reconocidos se encuentra Perisur, en la Ciudad de México, considerado el primer gran centro comercial desarrollado por la compañía y uno de sus proyectos más representativos. A este se suma Galerías Insurgentes, inaugurado en 1992 y ubicado en una de las zonas comerciales más importantes del sur de la capital.
La red de centros comerciales de Liverpool está distribuida de la siguiente manera:
La expansión de la compañía también alcanza estados del sur y sureste con:
Galerías Acapulco
Galerías Chilpancingo
Galerías Campeche
Galerías Mérida
Galerías Tabasco: Villahermosa.
Galerías Salina Cruz: Oaxaca.
Galerías Cancún
Con esta red, El Puerto de Liverpool no solo es uno de los principales operadores de tiendas departamentales en México, sino también un jugador relevante en el sector inmobiliario comercial. Sus plazas funcionan como espacios de consumo, entretenimiento y servicios que complementan su negocio principal y fortalecen la presencia de la compañía en distintas ciudades del país.