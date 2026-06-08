¿Quién es el dueño de la mina Peñasquito que pagó utilidades de 1.5 mdp a sus trabajadores?

¿Quién es el dueño de la mina Peñasquito?

La mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas, pertenece en su totalidad a Newmont Corporation, una empresa minera de origen estadounidense considerada la mayor productora de oro del mundo. La compañía controla el 100% de esta operación, una de las más importantes de México por su tamaño y volumen de producción, tal y como se indica en su sitio web .

No obstante, Peñasquito no tiene un dueño individual. Newmont es una corporación que cotiza en bolsa, por lo que su propiedad está distribuida entre múltiples accionistas e inversionistas. La empresa tiene su sede en Denver, Colorado, fue fundada en 1921 y cotiza públicamente desde 1925, acumulando casi 105 años de historia.

Además de oro, Newmont produce cobre, plata, plomo y zinc, y cuenta con operaciones en países como Canadá, México, República Dominicana, Perú, Argentina, Surinam, Ghana, Australia y Papúa Nueva Guinea, lo que la convierte en una de las compañías mineras más grandes e influyentes del planeta, según se reporte anual 2025 .

La figura ejecutiva de mayor rango dentro de la empresa es Natascha Viljoen, quien asumió como presidenta y directora ejecutiva (CEO) el 1 de enero de 2026. Aunque encabeza la operación global de la compañía, no es la propietaria de Newmont, sino la responsable de dirigir su estrategia y administración.

La mina es una de las mayores productoras de oro, plata, plomo y zinc en México.

La minera extranjera más importante de México

De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión, Newmont Corporation es la minera de capital extranjero mejor posicionada del país y una de las compañías extractivas más relevantes del mercado mexicano.

La empresa estadounidense ocupa actualmente el lugar 87 del ranking, una mejora significativa frente al puesto 126 que ocupó un año antes, lo que refleja el fuerte crecimiento que registró durante 2025.

Según los datos del listado, Newmont reportó ingresos por 65,644.8 millones de pesos el año pasado, cifra que representó un incremento de 54.2% respecto a 2024. Este desempeño ayuda a explicar el sólido resultado financiero de la compañía y el elevado reparto de utilidades que recientemente recibieron los trabajadores de la mina Peñasquito.

Dentro del sector minero, Newmont sólo es superada por tres compañías con presencia en México: Americas Mining Corporation, del empresario Germán Larrea, que ocupa la posición 18; Industrias Peñoles, de la familia Baillères , en el lugar 32; y Fresnillo plc, también vinculada al grupo de los Baillères y con importantes operaciones en Zacatecas, en la posición 63.