¿Quién es el dueño de la mina Peñasquito que pagó utilidades de 1.5 mdp a sus trabajadores?

Recientemente, la mina Peñasquito, en Zacatecas, se puso en el centro de la conversación pública tras darse a conocer el acuerdo sindical que permitió a sus trabajadores recibir repartos de utilidades que, en algunos casos, rondaron los 1.5 millones de pesos.
Sin embargo, más allá de esta noticia, Peñasquito ya era una de las operaciones mineras más importantes del país. Se trata de una de las mayores minas de oro de México y de uno de los activos más relevantes de la industria minera nacional.
Aquí te contamos quién es el dueño de la mina, qué empresa la opera, cuánto produce y qué tan grande es la compañía extranjera que está detrás de su explotación en territorio zacatecano.
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¿Quién es el dueño de la mina Peñasquito?
Lamina Peñasquito, ubicada en Zacatecas, pertenece en su totalidad a Newmont Corporation, una empresa minera de origen estadounidense considerada la mayor productora de oro del mundo. La compañía controla el 100% de esta operación, una de las más importantes de México por su tamaño y volumen de producción, tal y como se indica en su sitio web .
No obstante, Peñasquito no tiene un dueño individual. Newmont es una corporación que cotiza en bolsa, por lo que su propiedad está distribuida entre múltiples accionistas e inversionistas. La empresa tiene su sede en Denver, Colorado, fue fundada en 1921 y cotiza públicamente desde 1925, acumulando casi 105 años de historia.
Además de oro, Newmont produce cobre, plata, plomo y zinc, y cuenta con operaciones en países como Canadá, México, República Dominicana, Perú, Argentina, Surinam, Ghana, Australia y Papúa Nueva Guinea, lo que la convierte en una de las compañías mineras más grandes e influyentes del planeta, según se reporte anual 2025 .
La figura ejecutiva de mayor rango dentro de la empresa es Natascha Viljoen, quien asumió como presidenta y directora ejecutiva (CEO) el 1 de enero de 2026. Aunque encabeza la operación global de la compañía, no es la propietaria de Newmont, sino la responsable de dirigir su estrategia y administración.
La minera extranjera más importante de México
De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión, Newmont Corporation es la minera de capital extranjero mejor posicionada del país y una de las compañías extractivas más relevantes del mercado mexicano.
La empresa estadounidense ocupa actualmente el lugar 87 del ranking, una mejora significativa frente al puesto 126 que ocupó un año antes, lo que refleja el fuerte crecimiento que registró durante 2025.
Según los datos del listado, Newmont reportó ingresos por 65,644.8 millones de pesos el año pasado, cifra que representó un incremento de 54.2% respecto a 2024. Este desempeño ayuda a explicar el sólido resultado financiero de la compañía y el elevado reparto de utilidades que recientemente recibieron los trabajadores de la mina Peñasquito.
Dentro del sector minero, Newmont sólo es superada por tres compañías con presencia en México: Americas Mining Corporation, del empresario Germán Larrea, que ocupa la posición 18; Industrias Peñoles, de la familia Baillères , en el lugar 32; y Fresnillo plc, también vinculada al grupo de los Baillères y con importantes operaciones en Zacatecas, en la posición 63.
La mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas, es uno de los activos más importantes de Newmont Corporation y está catalogada como una operación de “clase mundial” dentro de su portafolio global. Se trata de una instalación única para la compañía, ya que combina la producción a gran escala de oro, plata, plomo y zinc, algo poco común en sus demás operaciones.
En términos de producción, Peñasquito es una pieza clave. En 2025 registró 415,000 onzas de oro, lo que representó un aumento de 39% respecto al año anterior, impulsado por mejoras en la operación minera y el procesamiento del mineral. En plata, es incluso más relevante: aportó 28 millones de onzas, convirtiéndose en la principal fuente de este metal para la empresa.
Su relevancia también se refleja en su valor financiero. Al cierre de 2025, el valor en libros de Peñasquito —incluyendo propiedad, planta y desarrollo minero— ascendía a 5,957 millones de dólares, lo que la coloca entre los activos más valiosos de Newmont a nivel global.
A esto se suman sus amplias reservas probadas y probables: 3.2 millones de onzas de oro, 230 millones de onzas de plata, 0.7 millones de toneladas de plomo y 1.5 millones de toneladas de zinc, lo que garantiza una vida operativa prolongada bajo acuerdos de uso de suelo vigentes hasta 2035 y 2036.
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El millonario reparto de utilidades en Peñasquito
Los trabajadores de la mina Peñasquito, en Zacatecas, lograron un reparto histórico de utilidades por 3 mil 358 millones de pesos, considerado uno de los más altos en la historia de la minería en México.
El acuerdo fue alcanzado entre la empresa Newmont Corporation y la Sección 304 del Sindicato Nacional Minero, encabezado por su dirigente Napoleón Gómez Urrutia, tras una negociación que derivó en el pago íntegro del 10% de las utilidades, conforme a lo establecido en la Constitución.
El monto se traduce en pagos individuales que, en varios casos, superan 1.5 millones de pesos por trabajador, una cifra sin precedentes en el sector minero nacional y que ha colocado a Peñasquito en el centro de atención por el nivel de la derrama económica generada.
De acuerdo con el sindicato, el resultado es producto de un proceso de negociación que permitió consolidar lo que califican como una “nueva cultura laboral”, en la que lostrabajadores reciben una mayor participación en las ganancias de la empresa.
Más allá de las cifras, el impacto también se refleja en las familias de los mineros, que han señalado que este ingreso representa acceso a vivienda, educación y mayor estabilidad económica, convirtiéndose en un cambio relevante para las comunidades vinculadas a la operación minera.
El acuerdo en Peñasquito marca así un precedente importante en el reparto de utilidades en México, tanto por el monto total como por el nivel de ingresos individuales alcanzados por los trabajadores.