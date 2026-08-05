Alerta de seguridad de EU frena embarques de aguacate michoacano para exportación

En 2025, México exportó aguacate por 3,906 millones de dólares, de los cuales 87% tuvo como destino Estados Unidos. Michoacán es la principal entidad productora y exportadora del fruto, al concentrar nueve de cada 10 ventas al exterior.

De acuerdo con un mensaje oficial emitido por la organización, la medida impacta directamente la operación de los oficiales regulatorios del USDA responsables de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo (PTO) en los empaques autorizados para exportación.

APEAM indicó que integrantes de su Consejo Directivo y su Director General se trasladan a la Ciudad de México para sostener reuniones con las autoridades correspondientes, con el objetivo de atender la situación de seguridad y gestionar las acciones necesarias para reducir al máximo las afectaciones a la industria.

Mientras tanto, la asociación informó que mantiene comunicación permanente con la coordinación del USDA, la cual autorizó únicamente el procesamiento de la fruta recibida el 4 de agosto, siempre que su recepción se hubiera realizado en presencia del oficial regulatorio del USDA.

Respecto a la fruta que llegue durante este 5 de agosto, APEAM explicó que podrá descargarse, pero no procesarse, bajo un esquema similar al que se aplica los domingos.

Asimismo, señaló que no se autorizará el embarque de fruta con destino a exportación, por lo que cada empaque deberá evaluar y tomar las decisiones operativas que considere pertinentes respecto a la realización de cortes durante la jornada.

La asociación aseguró que continuará dando seguimiento puntual a la situación y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes. Agregó que cualquier actualización relevante será informada de manera inmediata a todos sus asociados.

No es la primera vez

En febrero de 2022, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA) suspendió temporalmente las inspecciones de aguacate en Michoacán después de que uno de sus inspectores recibió una amenaza. Las actividades se reanudaron una semana después, tras acordarse nuevos protocolos de seguridad entre autoridades de ambos países y la industria.

Dos años después, en junio de 2024, el USDA volvió a pausar las inspecciones de aguacate y mango en Michoacán luego de un incidente de seguridad que involucró a personal estadounidense. La suspensión se levantó tras la implementación de un nuevo esquema de protección para los inspectores.

