La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó que el Gobierno de Estados Unidos determinó la suspensión temporal de actividades del personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en el estado de Michoacán, luego de una alerta de seguridad recibida este miércoles.
Alerta de seguridad de EU frena embarques de aguacate michoacano para exportación
En 2025, México exportó aguacate por 3,906 millones de dólares, de los cuales 87% tuvo como destino Estados Unidos. Michoacán es la principal entidad productora y exportadora del fruto, al concentrar nueve de cada 10 ventas al exterior.
De acuerdo con un mensaje oficial emitido por la organización, la medida impacta directamente la operación de los oficiales regulatorios del USDA responsables de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo (PTO) en los empaques autorizados para exportación.
APEAM indicó que integrantes de su Consejo Directivo y su Director General se trasladan a la Ciudad de México para sostener reuniones con las autoridades correspondientes, con el objetivo de atender la situación de seguridad y gestionar las acciones necesarias para reducir al máximo las afectaciones a la industria.
Mientras tanto, la asociación informó que mantiene comunicación permanente con la coordinación del USDA, la cual autorizó únicamente el procesamiento de la fruta recibida el 4 de agosto, siempre que su recepción se hubiera realizado en presencia del oficial regulatorio del USDA.
Respecto a la fruta que llegue durante este 5 de agosto, APEAM explicó que podrá descargarse, pero no procesarse, bajo un esquema similar al que se aplica los domingos.
Asimismo, señaló que no se autorizará el embarque de fruta con destino a exportación, por lo que cada empaque deberá evaluar y tomar las decisiones operativas que considere pertinentes respecto a la realización de cortes durante la jornada.
La asociación aseguró que continuará dando seguimiento puntual a la situación y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes. Agregó que cualquier actualización relevante será informada de manera inmediata a todos sus asociados.
No es la primera vez
En febrero de 2022, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA) suspendió temporalmente las inspecciones de aguacate en Michoacán después de que uno de sus inspectores recibió una amenaza. Las actividades se reanudaron una semana después, tras acordarse nuevos protocolos de seguridad entre autoridades de ambos países y la industria.
Dos años después, en junio de 2024, el USDA volvió a pausar las inspecciones de aguacate y mango en Michoacán luego de un incidente de seguridad que involucró a personal estadounidense. La suspensión se levantó tras la implementación de un nuevo esquema de protección para los inspectores.
Coordinación oficial
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el gobierno estatal mantiene coordinación permanente con el Gobierno federal y con el área de seguridad de la Embajada de Estados Unidos para restablecer las actividades de supervisión de los inspectores del USDA-APHIS y reanudar con normalidad las exportaciones de aguacate.
El mandatario señaló que la suspensión temporal de las inspecciones responde a medidas preventivas adoptadas por la representación diplomática estadounidense para proteger a su personal, tras recientes operativos de seguridad en la entidad.
Ramírez Bedolla aseguró que el estado mantiene una estrategia contra la extorsión y la delincuencia organizada, y destacó la captura el pasado sábado de Alfonso "N", alias "La Quiringua", presunto operador criminal con presencia en municipios de la región aguacatera y buscado por autoridades estadounidenses.
El gobernador subrayó que la industria aguacatera genera más de 200,000 empleos directos e indirectos en Michoacán, por lo que reiteró que su administración trabaja con autoridades mexicanas y estadounidenses para restablecer las inspecciones y dar continuidad a las exportaciones lo antes posible.