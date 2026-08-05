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La industria cervecera aún paga la factura del covid, pero apuesta por inversiones para volver a crecer

Cerveceros de México prevé que la producción continuará por debajo de los niveles prepandemia. El sector confía en una cadena de suministro con alto contenido nacional para enfrentar la incertidumbre por los aranceles.
mié 05 agosto 2026 01:56 PM
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La industria de la cerveza en México todavía paga la factura del covid, pero ya tiene un plan para volver a crecer
La industria cervecera prevé cerrar 2026 con una producción de 136.9 millones de hectolitros, 3.5% menos que un año antes, mientras entre enero y mayo ya acumula una caída de 2.7%. (FOTO: RONALDO SCHEMIDT/AFP.)

Seis años después del inicio de la pandemia de covid-19, la industria cervecera mexicana aún no logra recuperar el ritmo de producción que mantenía antes de la emergencia sanitaria. El sector enfrenta un entorno marcado por un menor consumo, presiones inflacionarias, incertidumbre comercial y un contexto económico más débil que mantiene estancada una de las industrias manufactureras más relevantes del país.

Las perspectivas tampoco anticipan una recuperación inmediata. Cerveceros de México, organismo que agrupa a compañías como Grupo Modelo y HEINEKEN México, prevé que la desaceleración continuará durante este año, pese a que las empresas ya pusieron en marcha un plan de inversiones multimillonarias para fortalecer toda la cadena de valor y preparar al sector para un nuevo ciclo de crecimiento.

“Continuamos con cierta desaceleración en la industria y este año en particular no prevemos recuperar ese ritmo”, explicó Manuel Sáenz, economista de Cerveceros de México.

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El especialista señaló que el comportamiento responde a una combinación de factores que se acumularon desde la pandemia, entre ellos el menor dinamismo económico, la inflación, la escasez de algunos insumos y una mayor cautela de los consumidores al momento de gastar.

Las cifras reflejan ese escenario. Durante 2025, la producción nacional de cerveza cayó 3.5%, al ubicarse en 136.9 millones de hectolitros. En contraste, 2019, el último año previo a la pandemia con crecimiento, registró un avance de 2%.

La tendencia negativa tampoco se revirtió durante el arranque de este año. Entre enero y mayo, la producción disminuyó otro 2.7%, al sumar 55.3 millones de hectolitros, de acuerdo con datos compartidos por Cerveceros de México.

Inversiones para fortalecer la industria

Aunque la producción continúa por debajo de los niveles previos al covid, las empresas decidieron acelerar sus inversiones, pero con un objetivo distinto al que tradicionalmente ha caracterizado al sector.

Más que incrementar la capacidad instalada, los recursos estarán dirigidos a hacer más eficiente la operación , fortalecer la cadena de suministro y aumentar la resiliencia de una industria que durante los últimos años enfrentó interrupciones logísticas, presiones inflacionarias y mayor incertidumbre internacional.

Karla Siqueiros, directora de Cerveceros de México, explicó que los proyectos anunciados por las principales compañías buscan fortalecer todos los eslabones de la cadena productiva.

“No solo hablamos de inversiones para producir más. También buscamos fortalecer la cadena de valor y que ninguno de sus eslabones quede rezagado”, señaló.

Las inversiones contemplan la modernización de líneas de embotellado y enlatado, mejoras en las plantas de producción, fortalecimiento de proveedores nacionales, programas para elevar la productividad de la cebada, proyectos de economía circular , iniciativas de sustentabilidad y apoyo a pequeños comercios que forman parte de la red de distribución.

En conjunto, la industria comprometió más de 6,700 millones de dólares hacia 2028 para preparar al sector frente a un entorno económico y comercial más complejo.

Una parte de esos recursos proviene de Grupo Modelo, que anunció una inversión de 3,600 millones de dólares entre 2025 y 2027 dentro del Plan México.

La empresa destinará los recursos a modernizar sus cervecerías y fábricas verticales, fortalecer la proveeduría nacional, impulsar proyectos de economía circular, modernizar alrededor de 300,000 tiendas y desarrollar nuevas experiencias para los consumidores.

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Por su parte, HEINEKEN México invertirá 2,750 millones de dólares entre 2025 y 2028 para impulsar proyectos de crecimiento, innovación y sustentabilidad.

El plan incluye la construcción de una cervecería en Kanasín, Yucatán , la octava de la empresa en el país, con una capacidad inicial de cuatro millones de hectolitros, además de inversiones en eficiencia operativa, innovación, proyectos ambientales y desarrollo de nuevas experiencias para los consumidores.

México mantiene su liderazgo mundial

A pesar del menor dinamismo productivo, México conserva una posición estratégica dentro de la industria global de la cerveza.

Actualmente ocupa el cuarto lugar entre los mayores productores de cerveza del mundo, únicamente detrás de China, Estados Unidos y Brasil.

Sin embargo, desde Cerveceros de México consideran poco probable que el país desplace a Brasil en el corto plazo, ya que ese objetivo dependerá no sólo de las inversiones realizadas por las empresas, sino también del comportamiento económico y de factores geopolíticos.

“Queremos seguir creciendo, pero también Brasil tiene su propia dinámica. Me parece que continuaremos siendo honrosamente el cuarto productor de cerveza del mundo durante los próximos años”, afirmó Manuel Sáenz.

Contenido nacional como defensa ante los aranceles

Además de la desaceleración del mercado, la industria sigue de cerca las discusiones en Estados Unidos sobre posibles aranceles a la cerveza mexicana.

No obstante, el sector considera que su elevada integración con proveedores nacionales reduce significativamente la exposición a cambios en la política comercial estadounidense.

“El alto contenido nacional nos hace muy fuertes. Dependemos muy poco de insumos del extranjero que puedan estar sujetos a negociaciones o aranceles”, afirmó Karla Siqueiros.

La directiva explicó que uno de los principales factores de fortaleza del sector es que la industria compra la totalidad de la cebada maltera producida en México, al tiempo que continúa ampliando la participación de proveedores nacionales para disminuir la dependencia de componentes importados.

Aunque las empresas mantienen cautela sobre el desenlace de las propuestas arancelarias en Estados Unidos, consideran que ello no modifica los planes de inversión anunciados para los próximos años.

“Las propuestas siguen en discusión y todavía no tenemos una resolución. Lo que sí vemos es que las inversiones anunciadas se mantienen porque el compromiso de la industria con México es de largo plazo”, concluyó Siqueiros.

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cerveza Heineken Grupo Modelo

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