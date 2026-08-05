La industria de la cerveza en México todavía paga la factura del covid, pero ya tiene un plan para volver a crecer

El especialista señaló que el comportamiento responde a una combinación de factores que se acumularon desde la pandemia, entre ellos el menor dinamismo económico, la inflación, la escasez de algunos insumos y una mayor cautela de los consumidores al momento de gastar.

Las cifras reflejan ese escenario. Durante 2025, la producción nacional de cerveza cayó 3.5%, al ubicarse en 136.9 millones de hectolitros. En contraste, 2019, el último año previo a la pandemia con crecimiento, registró un avance de 2%.

La tendencia negativa tampoco se revirtió durante el arranque de este año. Entre enero y mayo, la producción disminuyó otro 2.7%, al sumar 55.3 millones de hectolitros, de acuerdo con datos compartidos por Cerveceros de México.

Inversiones para fortalecer la industria

Aunque la producción continúa por debajo de los niveles previos al covid, las empresas decidieron acelerar sus inversiones, pero con un objetivo distinto al que tradicionalmente ha caracterizado al sector.

Más que incrementar la capacidad instalada, los recursos estarán dirigidos a hacer más eficiente la operación , fortalecer la cadena de suministro y aumentar la resiliencia de una industria que durante los últimos años enfrentó interrupciones logísticas, presiones inflacionarias y mayor incertidumbre internacional.

Karla Siqueiros, directora de Cerveceros de México, explicó que los proyectos anunciados por las principales compañías buscan fortalecer todos los eslabones de la cadena productiva.

“No solo hablamos de inversiones para producir más. También buscamos fortalecer la cadena de valor y que ninguno de sus eslabones quede rezagado”, señaló.

Las inversiones contemplan la modernización de líneas de embotellado y enlatado, mejoras en las plantas de producción, fortalecimiento de proveedores nacionales, programas para elevar la productividad de la cebada, proyectos de economía circular , iniciativas de sustentabilidad y apoyo a pequeños comercios que forman parte de la red de distribución.

En conjunto, la industria comprometió más de 6,700 millones de dólares hacia 2028 para preparar al sector frente a un entorno económico y comercial más complejo.

Una parte de esos recursos proviene de Grupo Modelo, que anunció una inversión de 3,600 millones de dólares entre 2025 y 2027 dentro del Plan México.

La empresa destinará los recursos a modernizar sus cervecerías y fábricas verticales, fortalecer la proveeduría nacional, impulsar proyectos de economía circular, modernizar alrededor de 300,000 tiendas y desarrollar nuevas experiencias para los consumidores.