Trump ha declarado repetidamente la victoria al afirmar que las capacidades militares iraníes han sido completamente derrotadas, solo para después ajustar el calendario de guerra o amenazar a Teherán con más ataques.

¿Por qué Trump usa las amenazas?

El presidente de Estados Unidos utiliza un estilo de negociación confrortativo y coercitivo, en el que el uso de amenazas es común. Estas están diseñadas principalmente para manipular a la contraparte y limitar su espacio de maniobra.

De acuerdo con el artículo Art of the Power Deal: The Four Negotiation Roles of Donald J. Trump, el mandatario hace uso de una táctica llamada "Opción Estructurada”. En esta, el republicano presenta a su oponente una elección binaria y drástica.

Trump suele amenazar con consecuencias potencialmente devastadoras si no se llega a un acuerdo bajo sus términos. Al reducir las opciones a solo dos, Trump busca que la decisión del oponente parezca "más fácil", inclinándolo hacia su propuesta.

Donld Trump usa varias tácticas de negociación conocidas con Irán. (FOTO: Roberto Schmidt/Getty Images)

El mandatario también usa otras tácticas en su negociación con los dirigentes en Teherán.

Trump elogió a los nuevos líderes iraníes el 17 de junio como "muy inteligentes" y "mucho menos radicalizados" que sus predecesores que murieron en ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

De acuerdo con Arlene Ramírez Uresti, especialista en negociaciones internacionales, Trump suele lanzar halagos a las otras partes con las que negocia si las percibe como inferiores o dispuestas a ceder en sus peticiones.

Sin embargo, un Trump más frustrado dijo el 8 de julio que "ya no quería tratar con ellos" porque "son basura”, algo que, de acuerdo con la especialista, también es común que el presidente haga cuando su oponente muestra resistencia.

A continuación, algunos de los principales ejemplos de amenazas del presidente estadounidense contra Irán, y cómo las ha moderado después.