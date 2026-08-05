En lo que se volvió un patrón recurrente, la semana pasada Donald Trump amenazó a Irán con bombardeos, antes de dar súbitamente marcha atrás y asegurar el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían el lunes.
Trump ha hecho algunas de las amenazas públicas más agresivas sobre acciones militares que cualquier otro presidente de Estados Unidos en la historia reciente. Sin embargo, también se ha retractado de muchas de ellas.
Las declaraciones del mandatario republicano, de 80 años, sobre la guerra contra Irán han cambiado algunas veces de forma dramática y rápida desde que estalló el conflicto el 28 de febrero.
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Trump ha declarado repetidamente la victoria al afirmar que las capacidades militares iraníes han sido completamente derrotadas, solo para después ajustar el calendario de guerra o amenazar a Teherán con más ataques.
De acuerdo con el artículo Art of the Power Deal: The Four Negotiation Roles of Donald J. Trump, el mandatario hace uso de una táctica llamada "Opción Estructurada”. En esta, el republicano presenta a su oponente una elección binaria y drástica.
Trump suele amenazar con consecuencias potencialmente devastadoras si no se llega a un acuerdo bajo sus términos. Al reducir las opciones a solo dos, Trump busca que la decisión del oponente parezca "más fácil", inclinándolo hacia su propuesta.
El mandatario también usa otras tácticas en su negociación con los dirigentes en Teherán.
Trump elogió a los nuevos líderes iraníes el 17 de junio como "muy inteligentes" y "mucho menos radicalizados" que sus predecesores que murieron en ataques aéreos estadounidenses e israelíes.
De acuerdo con Arlene Ramírez Uresti, especialista en negociaciones internacionales, Trump suele lanzar halagos a las otras partes con las que negocia si las percibe como inferiores o dispuestas a ceder en sus peticiones.
Sin embargo, un Trump más frustrado dijo el 8 de julio que "ya no quería tratar con ellos" porque "son basura”, algo que, de acuerdo con la especialista, también es común que el presidente haga cuando su oponente muestra resistencia.
A continuación, algunos de los principales ejemplos de amenazas del presidente estadounidense contra Irán, y cómo las ha moderado después.
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El primer ultimátum de Trump (23 marzo-7 de abril)
El 23 de marzo, casi un mes después de inicio de la guerra, Donald Trump amenazó por primera vez a Irán por el cierre del Estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que circula un 20% de los hidrocarburos del mundo.
"Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz, dentro de 48 HORAS a partir de este preciso momento, ¡Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas PLANTAS DE ENERGÍA, EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!”.
La amenaza de Trump, publicada en su plataforma Truth Social, fue impactante dado que un ataque deliberado contra infraestructura civil esencial podría constituir una violación del derecho internacional humanitario, de acuerdo con las Convenciones de Ginebra.
Dos días después, Trump extendió el plazo cinco días tras citar "conversaciones muy buenas y productivas" con Irán. Después pausó el "periodo de destrucción de las plantas de energía por 10 días", hasta el 6 de abril, alegando negociaciones diplomáticas en curso.
Con el tiempo agotándose en su prórroga de 10 días, el 5 de abril Trump lanzó una publicación plagada de blasfemias el Domingo de Pascua: "Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno". Concluyó diciendo: "Alabado sea Alá".
El 7 de abril, el presidente fue más allá y amenazó con destruir a toda la civilización iraní si la república islámica no cedía ante sus peticiones.
En junio, cuando las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se encontraban en un punto muerto, el presidente estadounidense volvió a la carga con una amenaza extrema.
"Estados Unidos atacará a Irán… MUY FUERTE ESTA NOCHE" y "en algún momento en un futuro no muy lejano tomaremos la isla de Jark" y otras instalaciones de infraestructura petrolera, publicó Trump en Truth Social.
Cinco horas después, Trump dijo que "canceló los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", y citó avances en las negociaciones para lograr un acuerdo destinado a poner fin a la guerra.